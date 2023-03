Domantas Katelė. Bijau dėl mūsų demokratijos

Dar nuo mokyklos suolo mokytojai kalė į galvą – demokratinės valstybės pamatas visada bus laisvi ir nepriklausomi rinkimai. Aktyvus skirtingų visuomenės grupių įsitraukimas yra esminis dedamasis. Vis dėlto šiuo metu savo akimis liudijame nerimą keliančią padėtį – jaunimo įsitraukimas į demokratinius procesus išlieka mažas.

Ir šioje vietoje galima kelti skirtingas hipotezes. Jaunimui neįdomu, jaunimas neranda kandidatų, kurie, jų akimis, geriausiai galėtų jiems atstovauti, bendras neigiamas politikos ir politikų paveikslas viešojoje erdvėje.

Priežasčių gali būti ir yra daug, tačiau mano akimis pagrindinės yra kelios, kurios retai kada viešojoje erdvėje būna įvardijamos. Jos nėra nei lengvai sprendžiamos, nei skamba pakankamai seksualiai, kad politikai ryžtųsi jas įtraukti į savo programas ar viešąsias diskusijas bei būtų pasiruošę dėti pastangas pokyčiui įgyvendinti.

Pirma, demokratijai ištikimo piliečio ugdymas vos peržengus mokyklos slenkstį. Skirtingi tyrimai rodo, kaip svarbu nuo kaip įmanoma anksčiau vaikams ir jaunimui pradėti kalbėti apie demokratiją. Pamokų metu ar pasirenkant tinkamas kryptis ekskursijoms; dalyvaujant valstybei reikšminguose minėjimuose ar įsileidžiant nevyriausybines organizacijas į mokyklas.

Dabar neretai turime situaciją, kada su pilietiškumu ir demokratija jaunas žmogus yra supažindinamas devintoje klasėje, ekskursijos vyksta į Akropolį, arklių muziejų ar šokolado fabriką (su visa pagarba jiems visiems), o per minėjimus vis dar skamba aukštaičių sutartinės, kurios jauniems žmonėms yra tiek pat svetimos, kaip vyresniesiems mumble rap‘as.

Bet kalbos negali likti tik kalbomis. Privalome sudėti akcentus tam, kad žodžiai virstų darbais. Nuo pat pirmos klasės galime pradėti žaisti demokratiją. Klasės seniūnų rinkimai, valstybėje vykstančių rinkimų imitacijos mokykloje, partijų ir jų atstovaujamų ideologijų analizės, tinkamas supažindinimas su tuo, ką daro skirtingos institucijos. Dar prie viso to prisideda ir jaunimui priimtini formatai, kurie kas kelis metus keičiasi, o institucijoms prie to prisitaikyti yra be galo sunku.

Dažnas iš mokyklos išeina žinodamas kelis į akmenis įkaltus dalykus – Seimas yra įstatymų leidžiamoji, Vyriausybė ir prezidentas – vykdomoji, dar yra teismai, kažką daro ir savivaldybės.

Keliaudamas aplink Lietuvą ir kalbėdamasis su moksleiviais beveik niekada neišgirstu užtikrinto atsakymo, ką daro mūsų savivaldybės. Šioje vietoje nekaltinu moksleivių – jiems niekad neprireikė pasidomėti. Mokyklos retai kada sukuria pretekstą apie tai pasiskaityti ar pasikalbėti, o į jaunimo nevyriausybines organizacijas (JNVO), kuriose kone privalu neblogai išmanyti savivaldos niuansus, įsitraukia retas.

Čia pereiname į antrą problemą – dalyvavimas JNVO. Norvegijoje atliktas tyrimas rodo, kad jaunimo įsitraukimas į JNVO tiesiogiai koreliuoja su dalyvavimu rinkimuose. Skandinavijoje bene 80 proc. jaunų žmonių dalyvauja arba dalyvavo JNVO veiklose, patys buvo nariais. Tyrime taip pat atskleista, kad įtakos tam turi tradicijos šeimoje. Pavyzdžiui, mano senelis buvo skautu, mano tėtis buvo skautu, aš irgi būsiu skautu. Lietuvoje to neturime, nes dar kone visų jaunų žmonių tėvai ir seneliai priverstinai buvo spaliukais ir komjaunuoliais. Su laiku šitą bėdą išspręsime.

Vis dėlto tiek daug laiko neturime, o paleisti savieigai taip pat negalime. Jau dabar būtina imtis priemonių, kurios skatintų jaunus žmones įsitraukti į JNVO. Viena jų – papildomas balas stojant į aukštąsias mokyklas. Jau dabar savanorišką tarnybą atliekantys jauni žmonės gauna 0,25 balo, tačiau už aktyvų įsitraukimą į JNVO gauti papildomą balą stojant į universitetus ar kolegijas vis dar negalima.

Kartu su tuo privalu stiprinti JNVO. Čia, kaip ir visur, didelę rolę užima pinigai. Be galo svarbu didinti finansavimą JNVO. Tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmenimis. Stiprios JNVO pritrauks daugiau jaunų žmonių, kurie galės tapti regionų lyderiais. Būtent to dabar mums ir reikia.

Greta to būtina tęsti diskusijas parlamente ir viešojoje erdvėje dėl balsavimo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose nuo 16 metų. JNVO atstovai laukia savo išganytojo – drąsaus ir jaunimu pasitikinčio politiko, kuris imtųsi nešti šį klausimą parlamente.

Šlubuojant visuomenės įsitraukimui į demokratinius procesus, skėsčioti rankomis neužteks. Turime galvoti apie alternatyvas, kurti papildomas paskatas jungtis prie JNVO, kartu politikams išreiškiant pasitikėjimą jaunais žmonėmis. Labai lengva dangstytis populistinėmis frazėmis, neva 16-mečiais bus manipuliuojama, o paklausus, ką galima daryti daugiau siekiant didinti skaičių jaunų žmonių, kurie dalyvauja rinkimuose, skėsčioti rankomis.

Aš tikrai bijau dėl mūsų demokratijos. Balsavimui rinkimuose tiesiogiai siejantis su įpročiu ir įvertinant fenomeną, kuris nurodo, jog praleidus pirmuosius rinkimus dalyvavimas visuose kituose sekančiuose po to kone kybo ant plauko, aš tikrai pradedu bijoti. Bijau, nes per daug priklauso nuo skėsčiojančių rankomis.