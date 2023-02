Olga Vėbrienė, Vaidas Jakimavičius. Ar sodų gyventojai yra antrarūšiai vilniečiai?

Nutolai per kelis kilometrus nuo Gedimino prospekto – esi per mažai vilnietis, todėl tau priklauso tik pareigos balsuoti ir mokėti mokesčius. Juo labiau, kad esi apdovanotas nuosavomis daržovėmis ir ramybės oaze. Taip, pakalbėkime apie Vilniaus sodininkus. Ne, ne apie skandalingus „Misionierių sodus“ (nors ši istorija tikrai nusipelnė ne vieno straipsnio apie galimą korupciją arba bent jau savivaldybės neįgalumą). Šįkart – apie vasarą numylėtus Balsius, Verkius, nurašytus Salininkus ir kt.

Tai Vilniaus miesto dalys, kurių gyventojai vilniečiais tampa tik prieš rinkimus (nors net ir tada ne visiems kandidatams). Taip, supratote teisingai: gyveni Vilniaus teritorijoje, moki mokesčius, net prisidedi prie savivaldybės infrastruktūros kūrimo ar gerinimo, bet esi antrarūšis, nes esi „sodininkas“.

Mūsų sodų bendrijų istoriją galima atsekti iki pat sovietinės okupacijos pradžios – 1949 m. įsteigta pirmoji sodininkų bendruomenė. Pirminė šių bendruomenių paskirtis sovietmečiu – miesto žmonėms (dažnai net atskirų gamyklų ar bendruomenių) turėti poilsio vietą, kurioje dar būtų galima užsiauginti maisto (tuo metu kartais laikyto ir deficitu).

Taip, sodų bendrijos yra visiškas sovietmečio palikimas, kažkam gal ir piktžaizdė, bet juk dabartinės realijos sovietinių klerkų „briedų“ visiškai neatitinka. Ir štai prasideda problemos.

Nors turime sodų bendrijų įstatymą, dėl kurio pakeitimo, atsisakymo ir viso kito jau ne vieną kadenciją Seimo komitetuose laužomos ietys, kartu yra ir realybė. Dauguma į Vilniaus miesto teritoriją inkorporuotų sodo teritorijų gyventojų – jaunos šeimos. Jos čia keliasi ne iš labai gero gyvenimo – dažnai dėl to, kad taip Vilniaus miesto teritorijoje galima įsigyti žemės sklypą ir pasistatyti namą pigiau nei įsigyti butą naujos statybos name kiek artėliau centro.

Šios jaunos šeimos, žinoma, ir vyresni gyventojai yra antrarūšiai. Bent taip apie juos galvoja Vilniaus valdžia (ne tik ši, bet ir buvusios). Keliai neasfaltuojami, nevalomi, neretai nėra šaligatvių. Dar daugiau – 21 a. Lietuvos sostinės teritorijoje nėra prieigos prie nuotekų tinklų.

Sakote – visiems pinigų neužteks? Sutinku, net milijardinis savivaldybės biudžetas nėra guminis, bet šie žmonės už tą savivaldybės pagalbą (arbą pareigą) ateiti į 21 a. yra pasiruošę susimokėti 50 / 50. Sakysite, puiku? Darome? Tik kad Vilniaus miesto savivaldybė taip nemano.

Nors sodininkų įstatymo pataisos, priimtos per praeitą kadenciją, numato savivaldybės pareigą perimti sodų gatves (tokiu atveju – ir jomis rūpintis), savivaldybės vadovaujasi formaliu reikalavimu, kad gatvės būtų bent 4,5 m pločio. Šis formalus reikalavimas savivaldybei suteikia galimybę formaliai ir atsakyti pagalbą. Ir visiškai nesvarbu, kad tokio reikalavimo neatitinka beveik 80 proc. senamiesčio gatvelių. O tos, kurios atitinka, šiuo metu yra susiaurintos (pvz., Naujamiestyje) arba dar bus „suamsterdamintos“. Čia loginė seka ir nutrūksta...

Žiema Lietuvoje ypač tamsus metų laikas: atsikeli – tamsu, išeini iš darbo – tamsu. Taigi įsivaizduokite: turite vaikus išleisti į mokyklą (dažniau tik į stotelę, nes artimiausia mokykla už 10 km), bet iki tos stotelės – nė vieno apšvietimo stulpo, nė vieno metro šaligatvio. Sodininkų svajonė – pėsčiųjų perėja – nė iš tolo nešviečia (juk nėra šaligatvio ir apšvietimo stulpų, privalomų pagal susisiekimo ministro įsakymą).

Užburtas ratas. Taigi, tamsa, kelio danga ir nuolat zujančios mašinos. Ar patiktų Jums tokia rizika? Ar bandytumėte tokį, dažnai slidų arba apsnigtą, kliūčių ruožą įveikti patys? Būtent tokią rusišką ruletę dažnai žaidžia Balsių ar Salininkų tėvai, išleisdami vaikus į mokyklą.

Lygiai tokia pat apmaudi situacija su darželiais ir mokyklomis – ugdymo įstaigos miesto pakraščiuose statytos dar sovietmečiu. Tik kiek tada ten jų išvis buvo? Todėl tėvai, bijodami vaikus paleisti vienus (nenori žaisti rusiškos ruletės), priversti juos vežioti po keliolika kilometrų į kitų rajonų mokyklas ir darželius. Taip sukuriamas uždaras ratas, visame mieste lemiantis eismo spūstis.

Jei staiga pamanėte – aha, tai va kas kaltas dėl kamščių – sodininkai! – neskubėkite daryti išvadų. Ar žinojote, kad Tarandės gyventojai (pastarieji jau ne sodininkai, o individualių namų, beveik elitinio kvartalo, gyventojai) veža savo vaikus į Fabijoniškių mokyklas? Išeina, kad vis dėlto būtent tarandiškiai su Perkūnkiemio ir Kregždyno (Skruzdėlyno) gyventojais užkemša vieną pagrindinių arterijų – Ukmergės gatvę.

Be to, per juos ir Fabijoniškių gyventojams nebelieka vietos rajono mokyklose, taigi vaikus tenka vežti gilyn į miestą. Taip ir gimsta Vilniaus kamščių monstras, ryjantis laiką, nuodijantis orą ir darantis mus vis piktesnius.

Didelės problemos per tuos sodininkus, taip? Tik, sprendžiamos sistemiškai, jos nebūtų tokios didelės. Tereikia į Vilniaus gyventojus žiūrėti kaip į vilniečius ir imtis atsakomybės, kurti naują miestą, kuriant naują standartą. Pavyzdžiui, savivaldybė turi nustoti žaisti formalų „pingpongą“ ir pagaliau perimti sodų gatves, net ir neapimančias to sumauto 4,5 metro. Tada šioms gatvėms per 4 metus skirti 20 proc. visų išlaidų nuo kelių tvarkymo fondo.

Nejau galvojote – nekainuos? Kainuos. Tačiau savivaldybė gaus ir papildomų pajamų iš nacionalinio kelių fondo. Kita užduotis – pagaliau pradėti planuoti socialinę infrastruktūrą augančiuose rajonuose, nes tai „nuims spaudimą“ nuo arčiau centro įkurtų poliklinikų, mokyklų, darželių. Atlaisvins kelius. Pradinių investicijų reikės, bet per dvi kadencijas tai gerokai atsipirks, padidins būsto įperkamumą, pakels Vilniaus, kaip miesto, reitingus, galų gale nuims tą etiketę, kurią per susitikimus vis mini soduose gyvenantys vilniečiai – „mes ne prioritetas“. Kiekvienas vilnietis yra prioritetas, bent jau taip turėtų būti...