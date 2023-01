Andrius Navickas. Stebuklas vardu Ukraina

Kalendoriniai metai Ukrainoje prasidėjo naujais rusų išpuoliais. Kremliui ištikima žiniasklaida visomis išgalėmis stengiasi palaikyti mintį, kad karas Ukrainoje baigsis aneksuotų teritorijų įteisinimu. Esą JAV sparčiai stiprėja ryžtas baigti brangiai kainuojantį karą ir, kai amerikiečiai lieps Zelenskiui, jis neturės kitos išeities, tik stropiai vykdyti nurodymus.

Taip pat rusai vis dar nepraranda vilčių, kad nuo karo išbandymų, gyvenimo ekstremaliomis sąlygomis pavargs patys ukrainiečiai ir prasidės protestai, maištai. Ir ukrainiečiams, ir jų sąjungininkams psichologinis spaudimas daromas ir per pranešimus apie naujus galingus rusų ginklus, kurie jau esą keliauja fronto link.

Ar Putino ir jo sėbrų viltys kuo nors pagrįstos? Ukrainiečiai tikrai nepasiduos. Jie pernelyg daug prarado ir iškentė, idant galėtų galvoti apie kokius nors kompromisus. Vakaruose, dėkui Dievui, kol kas nematyti noro nusisukti nuo karo ir žiūrėti į kitą pusę. Veikiau čia konkuruoja dvi pozicijos: ar padėti Ukrainai nugalėti lėtai ir leisti Rusijai skęsti iš lėto, ar suintensyvinti pagalbą Ukrainai, kad Rusija jau labai greitai patirtų nokautą?

Lėtesnės alternatyvos šalininkai viliasi, kad šis kelias ištirpdys atominės eskalacijos galimybes, taip pat leis patiems Vakarams geriau pasiruošti ateities Rusijos chaosui. Šią alternatyvą palaiko ir nesižavintys Ukrainos ir viso Rytų Europos regiono geopolitinės svarbos padidėjimu, nenusiteikę artimiausiu metu įleisti Ukrainą pro ES ar NATO duris.

Spartesnės pergalės šalininkai, mano įsitikinimu, kur kas realistiškiau vertina situaciją ir supranta, kad lėtinė intoksikacija ir toliau griauna pasaulį iš vidaus. Neteisinga ir net trumparegiška nereaguoti į tas visas kančias, kurias šiandien patiria ukrainiečiai. Šiandien svarbiau ne modeliuoti įvairius Rusijos ateities scenarijus, bet pašalinti imperializmo geluonį ir susilpninti Rusiją kariniu požiūriu, kad ji ilgam nebebūtų grėsme. Ukrainos įsijungimas į ES ir NATO nėra duoklė šiai didvyriškai valstybei, bet labai svarbus visos tarptautinės tvarkos stiprinimo žingsnis, suteikiantis naują jėgą ir Aljansui, ir Sąjungai. Juolab kad, net išnykus Rusijos grėsmei, išlieka grėsmingas Kinijos veiksnys, kurį būtina užkardyti.

Džiaugiuosi, kad Lietuva – viena tų valstybių, nuosekliai palaikančių spartesnę Ukrainos pergalę ir drąsiai dalyvaujančių „vanagų“ ir „balandžių“ diskusijoje.

Tiesą sakant, ką nors prognozuoti šiandien labai sunku. Turiu stiprią nuojautą, kad Rusija galutinai tapo milžinu su molinėmis kojomis ir gali netrukus parpulti. Rusijos žmonių Rusijos vis mažėja, gyvenimo lygis mažėja, net ir propaganda vis labiau nusibosta, o bunkerinis lyderis daro klaidą po klaidos. Kita vertus, tai valstybė, turinti ypatingus užkonservuotos karinės technikos, raketų ir žmonių, kuriuos galima siųsti į frontą mirti, resursus. Net jei dabar jau žuvo daugiau nei šimtas tūkstantis okupantų, dar bent dvigubai tiek sužeistų, beveik milijonas pabėgo nuo mobilizacijos į užsienį, nereiškia, kad Kremlius negali į Ukrainą pasiųsti dar milijono žmonių, kad ir visiškai prastai apginkluotų. Taip, okupantų nuostoliai didėtų dešimtis kartų, tačiau sektų ir ukrainiečių jėgos, karas išsitęstų dar mėnesius.

Nuo plataus masto karinės invazijos pradžios buvo pabrėžiama, kad šiame kare yra trys sudedamosios dalys: konvencinis karas fronte, ekonominis sankcijų karas ir informacinis karas už žmonių protus. Beje, kai ekspertai pavasarį skelbė rekomendacijas, jie buvo įsitikinę, kad veiksmingiausios gali būti ekonominės sankcijos. Jomis pasitikėta kur kas daugiau, nei ukrainiečių karine galia. Dabar jau tvirtai galima pasakyti, kad didžiausią įtaką iki šiol turi ukrainiečių didvyriškumas fronto linijoje, taip pat pakankamai sėkmingai kovojama dėl protų visame pasaulyje, o ekonominė kova sudėtingiausia.

Jokiu būdu nesakau, kad sankcijos ir tarptautinė izoliacija nepadarė poveikio Rusijai. Tačiau Kremlius seniai ruošėsi karui ir turėjo susikūręs ekonominius šarvus. Taip pat, kaip dar kartą įsitikinome, per daug metų Rusijai pavyko suformuoti didelės dalies pasaulio valstybių energetinę priklausomybę, iš kurios vaduotis nėra paprasta. Trečias dalykas – spragos, t. y. įvairūs būdai apeiti sankcijas per trečias valstybes. Taip pat ir tai, kad, Vakarams pradėjus ekonominį karą, paaiškėjo, jog Rusija turi savo kozirių ir todėl pirmą praėjusių metų pusmetį Kremliaus pajamos be didesnio galvos skausmo leido finansuoti intensyvų karą. Tiesa, antrą pusmetį situacija pradėjo keistis ir turime sutikti su sakančiais, kad pergalės ekonominiame kare prieš Rusiją prasideda tik dabar.

Kita vertus, turime susitaikyti su Rusijos visuomenės specifika, kad socialinės ir ekonominės problemos čia daugumos priimamos fatalistiškai. Yra kaip yra. Rusijos verslas per daug priklausomas nuo valdžios, idant galėtų tapti įtaigiu jos kritiku.

Jau per pirmas plataus masto karinės operacijos dienas Ukraina pasiekė svarbias pergales informaciniame kare. Čia telieka nusilenkti Zelenskiui ir jo aplinkai. Ukrainiečiai neabejotinai laimėjo karą dėl situacijos įvardijimo ir įrėminimo. Tiesa, svarbu suprasti, kad informacinis karas, kaip ir karas fronte, yra procesas, kuriame viena pergalė tėra kelias kito mūšio link.

Metų pradžioje LRT.lt paskelbė apklausos duomenis apie Lietuvos gyventojų požiūrį į užsienio valstybes. Džiaugiuosi, kad Lenkija, Ukraina, Vokietija yra palankiausiai vertinamos valstybės, blogėja Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos vertinimas. Tačiau turime matyti ir kitą žinią. Du nuošimčiai Lietuvos gyventojų Rusiją vertina labai palankiai, o dar keturi veikiau palankiai. Nepaisant viso rusų žvėriškumo Ukrainoje ir grasinimų Lietuvai. Šeši procentai gyventojų – tai solidi penktoji kolona, kuri tikrai turėtų kelti mums nerimą.

Beje, įdomu, kad Rusiją palankiau vertina net ne Lietuvos rusai, bet Lietuvos lenkai, kurie, kaip ir daug kartų sakyta, tradiciškai yra labiau susiję ne su Lenkija, bet su Rusija.

Turime aiškiai įsisąmoninti, kad Kremlius tęsia aktyvų informacinį karą ir tūkstančiai žmonių galvose nešiojasi propagandinį virusą. Net nežinau, kas turi atsitikti, jog šie žmonės pakeistų požiūrį. Jie murkdosi sąmokslo teorijose, antrina vienas kitam, rengia reguliarias neapykantos valandėles Lietuvos valdžiai. Pavojingiausia tai, kad yra politikai, kurie bando pasinaudoti šia situacija savo tikslams ir rekrutuoti totalaus protesto grupę į savo elektoratą. Tai daroma, sąmoningai pataikaujant jiems ir ciniškai pamaitinant jų sąmokslo teorijas.

Aišku, galima guostis, kad net devyniasdešimt nuošimčių Lietuvos žmonių tvirtai palaiko Ukrainą ir suvokia Rusijos grėsmę. Tik labai svarbu, kad ši didžiulė dauguma suprastų, kad šiandien svarbesnė santalka dėl ateities pasaulio, nei nesutarimai dėl atskirų politinių detalių.

Naujus metus Lietuvoje sutikome, nepalyginti geresnėmis sąlygomis nei absoliuti dauguma ukrainiečių. Jie kovoja, kad mums netektų patirti karo siaubo. Regis, akivaizdi žinia, bet, kaip įsitikinau, ją reikia nuolat kartoti. Nes vis atsiranda žmonių, kartojančių „karas karu, bet pietūs turi būti pagal grafiką“. Galiu tik atsakyti – tai, kad mes galime gyventi taikiai ir pietauti ne slėptuvėse ar apkasuose, yra stebuklas karo kamuojamame pasaulyje. Labai daug žmonių daro viską, kad šis stebuklas išliktų. Būkime jų pusėje, nes, kaip sakoma: kas nekuria kartu su Dievu, griauna kartu su velniu.