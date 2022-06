Andrius Kupčinskas. Ukrainos ekonomikos atkūrimas ir Lietuvos misijos reikšmė

Dvi dienos Kyjive ir Bučoje. Susitikimai Aukščiausioje Radoje, Lietuvos ambasadoje, Pramoninkų ir verslininkų lygos rūmuose, dalykiniai posėdžiai su Ukrainos darbdavių organizacijos, grūdų asociacijos ir žemės ūkio tarybos atstovais, objektų apžiūra. Ir tradiciniais jau tapę klausimai – ko ten keliaujate, neleidžiate ramiai kariauti, atitraukiate žmones nuo darbų. Tuomet ir aš paklausiu – ar be finansinio ir karinio palaikymo, moralinis palaikymas nėra svarbus?

Su Ekonomikos komiteto nariais į komandiruotę vykome be apsaugos, keliavome maršrutiniais traukiniais ir autobusais, kaip ir dauguma ukrainiečių moterų, jų vaikai ar pagyvenę vyrai. Geresnio būdo viską pamatyti savo akimis net nesitikėjome. Kuomet pamatai migracijos mastus, visa tai atima žadą. Tik vėliau susitikimuose sužinai, kad vidaus migracija jau pasiekė 8 mln. žmonių, o išorinė iš Ukrainos – 6–7mln. žmonių. Tai didžiausi migracijos srautai nuo II–ojo pasaulinio karo.

Keliaujant akys užkliūdavo už degalinių švieslenčių, kurios stovėjo tiesiog išjungtos, arba rodė nulius. Pasirodo, kuras parduodamas atsiskaitant talonais, ne daugiau kaip po 20 litrų ir pagal oficialų valstybės nustatytą kursą – 1,20 eur. Tuo tarpu juodojoje rinkoje galima įsigyti už 2,50 eur. Tad nenuostabu, kad Kyjivas, kažkada buvęs vienas iš didžiausius kamščius išgyvenančių megapolių, dabar tapo gana lengvai pravažiuojamu.

Tiesa, šalikėlėse ir ant šaligatvių nemažai atitrauktų blokpostų, luitų, metalinių ežių ir smėlio maišų, kurie prieš 2 savaites dar buvo rimti įtvirtinimai gatvėse. Nors ir sunkiai, lėtai, bet visgi gyvenimas sugrįžta į Kyjivą, nepaisant fakto, kad perspėjimo sistemos įsijungia kasdien. Mums lankantis Lietuvos ambasadoje, taip pat suveikė miesto sirenos – darbuotojai minėjo, kad raketos paleistos iš Juodosios jūros ir atskris po 30–40 min. Kitą rytą sužinojome, kad, laimei, jos buvo sunaikintos pakeliui, tačiau kitos dvi padarė rimtų nuostolių Lvivo geležinkeliams.

Susitikimai Radoje – betarpiški ir atviri, ukrainiečiai – labai dėkingi už Lietuvos dėmesį ir pagalbą. Pasak jų, Lietuvos pusė turi daugiau galimybių ištransliuoti ES ir visam pasauliui ne tik kas vyksta, bet ir ko prireiks Ukrainos valstybės atkūrimui. Kalbėjomės daugiausia apie ekonomikos atkūrimą, grūdų eksportą, logistiką ir Ukrainos atstatymą.

Ukrainiečių parlamentarai – kategoriški: mes turime pamiršti ne tik Rusijos, bet ir Baltarusijos puses bei nesitikėti iš jų supratimo, pagalbos ar tariamos malonės. Šioje vietoje abejojančių, ko gero, nebėra. Turime sukurti tranzitinius logistikos kelius ir geležinkelius aplenkiant Baltarusiją.

Vizitas Ukrainoje / Asmeninio archyvo nuotr.

Galima tikėtis, kad JT sukurs ir atidarys humanitarinius grūdų ir kukurūzų kelius iš Odesos Juodąja jūra, tačiau patys ukrainiečiai tuo netiki. O laikas tiksi. Vien dabar grūdų ir kitų kultūrų neišeksportuotas kiekis siekia 20 mln. tonų, o užaugus naujam derliui sieks 60–70 mln. tonų.

Ūkininkai taip pat susiduria su milžinišku kuro trūkumu, nes agresorė Rusija sunaikino naftos saugyklas ir dabar kurą tenka vežtis benzovežiais, kurių talpos nė iš tolo neprilygsta tanklaiviais ir geležinkelio cisternomis gabenamam kiekiui. Kita vertus, ukrainiečiai ieško naujų tiekimo ir eksporto grandinių, nes dabar darbas dėl eksporto yra sudėtingas iššūkis, tačiau patys sako, kad didelė galimybė ir nauja perspektyva ateičiai. Iki karo Ukraina eksportuodavo 12 proc. pasaulio grūdų, 15 proc. kukurūzų ir 20 proc. saulėgrąžų. Todėl naujų kelių prireiks, o senesnieji galimai liks nebepatikimi.

Dar šiek tiek apie skaičius. Ukrainos infrastruktūriniai praradimai jau siekia 110 mlrd. eur., nepaisant to, visi galvoja apie atstatymo darbus ir būsima pergalę bei taiką. Lietuvos ir Ukrainos tarpusavio prekyba per 2021 m. siekė 2 mlrd. eur. ir augdavo po 50 proc. kasmet. Ukrainos pusė pabrėžė, jog būtent santykius su Lietuvą jie laiko pavyzdžiu, koks turi būti bendradarbiavimas tarp valstybių, su abipusiu pasitikėjimu bei pagarba. Be to, Ukrainos parlamentarai dėkojo ir akcentavo, kad tokia nedidėlė šalis kaip Lietuva ne tik suteikia pastogę 50 tūkst. pabėgėlių, bet ir daugumai jų pasiūlo darbą.

Liūdniausia, kad kasdien žūsta po 100–150 Ukrainos piliečių, 500–600 žmonių sužeidžiama, o civilinė infrastruktūra naikinama be perstojo. Nepaisant to, ukrainiečiai pilni vilties ir ieško sprendimų ateičiai bei tikisi, kad Lietuva bus aktyvi partnerė, o kartu ir garantas Europos Sąjungai įvertinant ne tik nuostolius, bet ir suteikiant minkštąją pagalbą. Jie supranta, kad lietuviai negalės prisidėti ženkliais finansiniai resursais ar „patempti statybų kiekio“, tačiau lietuvių patirtis įgyvendinant ES finansuojamus projektus jiems būtų didelė paspirtis.

Be to, jiems svarbu turėti jau parengtus projektus ir inžinierinius sprendimus atėjus tarptautinio finansavimo laikui ir „Skubios pagalbos fondo“ veiklai, kuris pirmiausia būtų naudojamas kritinei visuomeninei infrastruktūrai atkurti. Ukrainiečiai tikisi suaktyvinti bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybėmis ir miestais partneriais, nes juos įkvepia nuoširdūs Palangos ir Bučos bendradarbiavimo pavyzdžiai ir betarpiška pagalba visose srityse.

30 proc. Ukrainos žmonių dabar neturi darbo ir net 70 proc. neteko darbo statybų sektoriuje. Trūksta medžiagų, o labiausiai – stiklo, kuris anksčiau buvo importuojamas iš Rusijos ir Ukrainos. Net ir Kyjive pilna pastatų, kurie be stiklų, laikinai uždengti medžio plaušo plokštėmis ar paprasčiausiu celofanu.

Ukrainos atstatymui prireiks laiko, pagalbos ir resursų, tačiau ukrainiečiai tikri, kad karas tik sustiprino valstybės piliečių valią ir neabejoja, kad lietuviai bus jų ambasadoriai kelyje į Europos Sąjungą. Šio vizito tikslas ir buvo ne karinė ar diplomatinė pagalba, bet ekonominiai santykiai, jų stiprinimas ir pagalbą Ukrainai perspektyvoje.

Apsilankydami Kyjivo kurorte Bučoje ne tik pagerbėme ten įvykdyto genocido aukas, bet ir susitikome su kunigu Andriyumi, kuris yra lankęsis Kaune bei Druskininkuose, todėl skyrė mums ypatingą dėmesį, išsamiai papasakodamas apie šiurpo pilnus įvykius Bučoje, rusų karių marodieriavimą, turto naikinimą ir nežmonišką elgesį. Tiek Bučos merą Anatoly Fedoruk, tiek Andriyu pakvietėme vėl aplankyti Lietuvą, nors trumpam. Kiekvienas iš jų ten turi savo misiją: vienas – atstatyti suniokotą Bučą, kitas – stiprinti tikėjimą, rinkti aukas ir pastatyti memorialą aplink naująją cerkvę masinės kapavietės vietoje.