Vidmantas Martikonis. Gimstamumas Lietuvoje: po mūsų nebeliks mūsų?

Lietuvos statistikos skaičiuotojai pranešė, kad per metus Lietuva dar labiau sunyko. Gimstamumas per metus sumažėjo dar dešimtadaliu. Mirčių skaičius išaugo net ketvirtadaliu. Beveik 40 procentų, palyginti su pernai, žmonių išvyko, dešimtadaliu mažiau atvyko. Vien per rugsėjo mėn. Lietuvoje gyventojų sumažėjo – 2245.

Jeigu tai toliau, per metus neteksime Kėdainių miesto. Per 8 metus – Klaipėdos. Maždaug po 30 metų nebebus Vilniaus.

Tai kas gyvens Lietuvoje tada? Kas dirbs, mokys vaikus, gydys žmones, gins šalį? Nejaugi liksime tik teritorija su apaugusiais miškais, kur kinai, rusai ar arabai atvažiuos pamedžioti laukinių žvėrių?

Kovojame su pandemija, gaudome pabėgelius, vyrus ir moteris darome viena socialine lytimi ir visai pamiršome, kad mūsų problema numeris vienas yra gimstamumas ir demografija. Jau metai, kaip veikia Vyriausybė ir nė vieno pasiūlymo, kaip sustabdyti Lietuvos mažėjimą. Kaip paskatinti jaunas šeimas gimdyti ir auginti vaikus, kaip pakviesti mūsų žmones grįžti iš užsienio.

Kas dar turi atsitikti Lietuvoje, kad pagaliau sprendimų priėmėjai suprastų, jog jau daug laiko einame savęs, kaip valstybės ir tautos, susinaikinimo keliu?

Ką reikia nedelsiant daryti, kad skambios politikų kalbos apie šviesią valstybės ateitį įgautų konkretumą ir virstų veiksmais?

Pirmiausiai, valdžia turi nustoti krauti didžiausią finasinę mokestinę naštą ant dirbančių ir vaikus auginančių šeimų. Štai ir dabar, sparčiai kylant šildymo kainoms, svarstoma, kaip kompensuoti pabrangusias sąskaitas sunkiausiai gyvenantiems, bet jaunos dirbančios šeimos ir vėl paliekamos be valdžios dėmesio. Suprask, niekur nedings, susimokės. Bet gi tą papildomą šimtą eurų iš mėnesinio šeimos biudžeto nuims nuo vaikų poreikių.

Antra, reikia nustoti siūlyti nepamatuotas ir įtampas keliančias naujas mokestines iniciatyvas. Štai Lietuvos bankas neseniai pasiūlė svarstyti didesnį apmokestinimą GPM tiems, kas uždirba tarp 1000 ir 2000 eurų. Tai yra visiška nesėkmė. Nes tokių žmonių pavadinti daug uždirbančiais tikrai negalima. O ir dažniausiai į šią kategoriją patenka dirbančios jaunos šeimos, kurios augina mažus vaikus.

Trečia, reikalingos naujos finansinės valstybės paskatos, tiems, kas yra nusiteikęs gimdyti ir auginti vaikus. Tokių bandymų Lietuvoje yra buvę ir jie sėkmingai veikė, iškart pagerindami gimstamumo statistiką Lietuvoje. Turiu galvoje, pailgintas motinystės arba tėvystės atostogas gimus vaikui ir mokant buvusio atlyginimo dydžio išmokas.

Deja, tenka apgailestauti, kad palikus įstatymo spragas ir atsiradus pavieniams nesąžiningiems atvejams, buvo atsisakyta rezultatą duodančios priemonės. Pasimokius iš klaidų, būtų prasminga grįžti prie jau veikusios sistemos arba pasiūlyti naujas gimstamumą skatinančias priemones.

Ketvirta, didesniam gimstamumui koją kiša, pastaruoju metu tapusi labai madinga nuostata, kad vyro ir moters socialiniai vaidmenys tiek šeimoje, tiek už jos ribų yra vienodi ir jokio pareigų susiskirstymo negali būti. Tokį požiūrį labai aktyviai platina dabartinė valdžia ir su ja susijusi nomenklatūra.

Visgi, vaikai gimsta ir yra auginami iš vyro ir moters santykių. Tokia yra gamtos konstitucija. Ir jokie socialiniai eksperimentai jos negali paneigti. Todėl, koks bus santykių ar šeimos modelis, išimtinai turi teisę spręsti tik patys žmonės, kurie kuria santykius, o ne valdžioje esantys veikėjai.

Noriu atkreipti šiandieninės valdžios dėmesį, kad ne Kinijos teritoriniai klausimai ir ne Astravo elektra, ne pseudovertybėmis pateisinama kova su blogiečiais, yra mūsų valstybės svarbiausia problema. Gimstamumo mažėjimas ir valstybės nykimas yra svarbiausias prioritetas, jeigu norime išlikti ir gyvuoti kaip valstybė ateityje. Todėl kviečiu valdančiuosius imtis ryžtingų veiksmų šioje, mums gyvybiškai svarbioje srityje.