Helena Dalli. ES kaip LGBTIQ laisvės zona

Gegužės 17–oji – Tarptautinė kovos su homofobija, transfobija, bifobija ir interfobija diena, pažymima prisimenant 31 metų sukaktį nuo tada, kai Pasaulio sveikatos organizacija išbraukė homoseksualumą iš psichikos sutrikimų sąrašo.

Šis istorinis įvykis minimas pastaruosius 17 metų, siekiant atkreipti dėmesį į sudėtingą LGBTIQ asmenų padėtį ir skatinti visokeriopą lygybę.



Analizuojant ES pagrindinių teisių agentūros LGBTI tyrimo rezultatus ir Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos Europos skyriaus vaivorykštės žemėlapį matyti, kad, nepaisant pastaraisiais dešimtmečiais padarytos pažangos, LGBTIQ asmenų lygybė dar nėra įtvirtinta.

Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad kai kuriose ES šalyse vis aktyviau taikoma diskriminacija, pavyzdžiui, „zonos be LGBT“ ir translyčių asmenų teisių apribojimai, taip kone imant kvestionuoti, ar LGBTIQ žmonių apskritai esama.



Nors vis daugiau europiečių pritaria LGBTIQ asmenų lygybei, tenka pripažinti, kad Europoje saugių vietų vis dar nėra. Nuo patyčių mokykloje iki diskriminacijos darbo vietoje, nuo neapykantos internete iki smurto gatvėje – padėtis tebėra sunki, ypač tų, kuriuos lengviau atpažinti kaip priklausančius LGBTIQ.



Kovo 6 d. Belgijoje keturiasdešimt dvejų metų Davidas Polfietas buvo nudurtas po to, kai per gėjų pažinčių programėlę buvo priviliotas į pasimatymą.

Ši žiauri žmogžudystė – ne pavienis atvejis. Jis rodo, kokių padarinių gali sukelti homofobija, jei nesiimama su ja kovoti. Tai tik vienas pavyzdys iš daugelio LGBTIQ asmenų žmogžudysčių ir mėginimų nužudyti – ir tik dėl to, kad jie yra tokie, kokie yra.

Politikai turi veikti greitai, ypač kai kyla pavojus gyvybei.



Todėl Europos Komisija parengė 2020–2025 m. LGBTIQ lygybės strategiją, kuria, be kitų veiksmų, siekiama neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kurstymą įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą.

Taip pat būtent todėl raginame ES veiksmus papildyti ir sustiprinti nacionalinių LGBTIQ lygybės strategijų priemonėmis, ypač tose srityse, kuriose ES kompetencija ribota, pavyzdžiui, sveikatos ir švietimo srityse.



Praėjusį mėnesį Europos Parlamentas absoliučia balsų dauguma paskelbė ES LGBTIQ laisvės zona.

Nors šis balsavimas iš esmės buvo simbolinis, tai buvo svarbus gestas tuo metu, kai mėginama užginčyti LGBTIQ teises.



Balsavimo dieną Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen parašė tinkle „Twitter“: „Būti savimi – ne ideologija. Tai jūsų tapatybė. Niekas negali jos iš jūsų atimti.“ Keletas kitų Europos Komisijos narių taip pat išreiškė paramą šiuo klausimu, aiškiai parodydami, kad Europos Komisijai pagarba LGBTIQ teisėms – nediskutuotina būtinybė.



LGBTIQ teisės turi būti gerbiamos Europos Sąjungoje ir tarptautiniu mastu. Apie regresą ar stagnaciją negali būti nė kalbos.

Privalome daryti tai, kas yra morališkai teisinga, laikytis tarptautinės ir Europos teisės ir net žengti toliau, kad užtikrintume pagarbą kiekvieno asmens laisvei į savo seksualumą ir lytį.



Norėdami pasiekti pageidaujamų rezultatų, turime būti drąsesni nei iki šiol. Todėl raginu visas vyriausybes, regionų valdžios institucijas ir vietos tarybas imtis svarstyti galimybę tapti LGBTIQ laisvės zonomis. Kartu kviečiu apsvarstyti, ko dar reikia imtis palaikant dialogą su LGBTIQ pilietine visuomene, ir pradėti įgyvendinti būtinus pokyčius.

Europos Komisija ir toliau sudarys palankesnes sąlygas ES šalims keistis geriausios praktikos pavyzdžiais.



Tikėtina, kad jau antrus metus iš eilės daugelyje Europos miestų bus atšaukti gėjų paradai. Dėl to mažėja matomumas ir prarandamos pajamos atstovavimo ir bendruomenių kūrimo tikslams, o tai gali brangiai kainuoti LGBTIQ asmenims, nebent rastume naujų būdų, kaip užtikrinti deramą matomumą ir pripažinimą didelei mūsų gyventojų daliai.



Tarptautiniu mastu parodykime, kaip reikia gerbti LGBTIQ teises ir laisves, – ryžtingai imkimės to, kas teisinga.

Pasiremkime Europos Parlamento iniciatyva ir aiškiau apibrėžkime, ką reiškia būti LGBTIQ laisvės zona.