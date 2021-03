Arvydas Sekmokas. Baltarusija planuoja užgesinti BRELL elektros žiedą

Šių metų kovo 12 d. AB Litgird buvo informuota apie planuojamus bandymus Baltarusijos elektros energetikos sistemoje. Baltarusijos operatoriaus laiške prašoma suderinti visų keturių Lietuvos ir Baltarusijos 330 kV linijų atjungimą ir prijungimą balandžio 5–11 d. Laiške nurodoma, kad Baltarusijos energetinės sistemos bandymai bus vykdomi „atsižvelgiant į planuojamą Baltijos šalių energetikos sistemų išėjimą“ iš IPS/UPS sistemos (BRELL žiedo) ir „numatomą Baltarusijos AE eksploatacijos pradžią“.

Tai reiškia, kad BRELL žiedas, o tiksliau žiediniai elektros srautai, bus nutraukti. Tai milžiniškas pokytis ne tik Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, bet ir Rusijos energetinėms sistemoms su Leningrado, Kalinino, Smolensko AE. Netenka abejoti, kad toks bandymas yra paruoštas ir suderintas su Rusija.

Dar didesnę įtaką tai turės Lietuvos elektros energetikai. Iš dvylikos elektros perdavimo linijų tarp Lietuvos ir kaimyninių šalių išjungiamos keturios. Lietuvos sistemos laukia darbas izoliuotu nuo Baltarusijos režimu. Negalima atmesti scenarijaus, kad tokio bandymo metu netikėtai gali būti apribotas ir elektros srautas iš Karaliaučiaus į Lietuvą.

Toks scenarijus galimas kaip Rusijos–Baltarusijos atsakas į Lietuvos protestus prieš keliančią grėsmę Baltarusijos AE ir veiksmus siekiant elektros sinchronizacijos su Europa. Taip gali būti bandoma įrodyti, kad Lietuvai ir Baltijos šalims sinchronizacija nenaudinga ir negalima. Panašaus žingsnio Lietuvos Vyriausybė ir baiminosi. Baiminosi, kad tai gali sukelti visos elektros sistemos ar lokalią avariją (Blackout). Reikia manyti, yra pasiruošta, kad tai neįvyktų.

Jeigu Lietuvos energetika sėkmingai išlaikys linijų su Baltarusija išjungimo bandymą, tai bus akivaizdu, kad nuogąstavimai buvo nepagrįsti. Lietuva galės pademonstruoti politinę valią nutraukti energetinę priklausomybę nuo Rusijos. Tai būtų tinkamas momentas įstatymu įtvirtinti pasitraukimą iš BRELL sutarties, pavedant Vyriausybei nustatyti tokio pasitraukimo datą.

Tą pačią datą pradėti derybas su Baltarusija ir Rusija dėl galutinio elektros linijų išjungimo ir elektros sistemos valdymo funkcijų atsiėmimo iš Rusijos. Ne derybos su Latvija ar Europos Komisija, o tik elektros linijų išjungimas apribotų elektros iš Baltarusijos prekybą Lietuvoje. Išjungus linijas, Antiastravinis įstatymas veiktų.

Po dabartinio Baltarusijos žingsnio būtų sunku apkaltinti, kad Lietuva ėmėsi nepagrįstų ir vienašališkų veiksmų. Lietuvos pasitraukimas iš BRELL sutarties realiai reikštų šios sutarties žlugimą. Lietuvos įstatymas dėl pasitraukimo būtų kaip Kovo 11–osios aktas. Jis verstų Latviją ir Estiją apsispręsti, kuriai elektros sistemai – Rusijos ar Europos priklausyti.

Esamoje situacijoje reikalingi sutelkti prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės veiksmai. Viešumas yra būtina visuomenės palaikymo valdžiai sąlyga. Todėl atviru laišku kreipiuosi į Lietuvos žmones ir valdžios atstovus, norėdamas atkreipti dėmesį į susidariusią padėtį.

Lietuvos Respublikos Energetikos ministrui Dainiui Kreiviui

Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiam patarėjui Dariui Kuliešiui

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Laurtynui Kasčiūnui

Seimo Energetikos ir tvarios plėtros komisijos pirmininkui Justinui Urbanavičiui

Dėl Baltarusijos elektros linijų su Lietuva išjungimo ir elektros iš Baltarusijos atomonės elektrinės patekimo į Europos Sąjungos rinką

Gerbiami ministre, vyriausias patarėjau, Seimo komiteto ir komisijos pirmininkai,

AB Litgrid paskelbtas pranešimas (1) apie numatomą keturių elektros perdavimo linijų iš Baltarusijos į Lietuvą išjungimą kelia grėsmę Lietuvos elektros sistemai. Būtina įvertinti pasiruošimą tokiai situacijai ir numatyti, ką galima atlikti per likusį laiką iki linijų išjungimo ir po jo.

Informacija, kad elektra iš nesaugios Baltarusijos atominės elektrinės patenka į Europos Sąjungos rinką ir neveikia taip vadinamas Antiastravinis įstatymas, kelia didelį susirūpinimą (2), (3) Europos branduoliniam reguliatoriui ENSREG pareiškus, kad ši elektrinė yra saugi (4), (5), Europos Komisija nematytų pagrindo drausti elektros iš Baltarusijos patekimą ir prekybą ja Europos Sąjungos rinkoje.

Toks Rusijos–Baltarusijos veiksmas leidžia svarstyti Lietuvos pasitraukimą iš BRELL sutarties ir atitinkamų teisės aktų paruošimą ir priėmimą.

Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizavimas su Europa numatomas tik 2025 metais. Šiandien kylančių grėsmių jis neišspręs. Apsisaugoti nuo Astravo AE pavyks pasiekti tik bendromis Seimo, prezidento ir Vyriausybės pastangomis su plačiu visuomenės palaikymu.

Kviečiu bendromis prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės pastangomis svarstyti susidariusią situaciją ir numatyti reikiamus žingsnius esamoms grėsmėms atremti.

Arvydas Sekmokas

Buvęs energetikos ministras

Sąjūdžio prieš Astravo AE narys

Priedai

(4). NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE BELARUSIAN NPP OBJECTIVE SAFETY REASSESSMENT (STRESS TESTS) Minsk, 2017



„Based on the results of the mission, IAEA experts noted that the NPP design parameters take into account external threats typical for the site such as earthquakes, floods and extreme weather conditions, as well as man–caused events. International experts noted that the threat monitoring programs to be implemented throughout the life cycle of the Belarusian NPP are sufficient and properly provided in the NPP design. It was also noted that the Belarusian side took additional measures related to external events in view of the lessons of the Fukushima NPP accident.“ p. 147

(5). ENSREG Preliminary EU Peer Review Report Implementation of Belarusian Stress Test National Action Plan February 2021

„In conclusion, based on the available information and the site visit, progress has been made in addressing all recommendations related to the seven high priority issues.“ p.17