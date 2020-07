Rimantas Žylius. Didelė Lietuvos bėda – negebėjimas pasimokyti iš savo klaidų

Užtrukus su e.sveikatos atstatymu, buvo įvardinti labai įvairūs kaltieji ir išsakyta visokių pasiūlymų, ką turėjo ar turėtų RC daryti. Tačiau, atrodo, nei kaltųjų paieškai, nei puikiems pasiūlymams nereikia faktų ir analizės.

Atrodo, kad tai apskritai didelė Lietuvos bėda – negebėjimas iš tikrųjų pasimokyti iš savo klaidų. Nuvalkiotas posakis sako, kad protingas geba pasimokyti iš svetimo klaidų. Suprask, kad kvailys – mokosi tik iš savų. Tačiau posakis nieko nesako apie žmogų, kuris iš savo klaidų daro neteisingas išvadas.

O kai kalbame, ar šalis geba pasimokyti iš savo klaidų, viskas tik sudėtingėja. Nes juk šalis susideda iš piliečių, įmonių, organizacijų, institucijų, institucijos turi savo vadovus. Ir jų kiekvieno išvados iš to paties įvykio gali gerokai skirtis.

Paskutiniai keli metai suteikė labai tinkamų mokytis nelaimių – ženklių, skaudžių, bet ne katastrofinių. Patikrinančių mūsų valstybės pasiruošimą ir gebėjimus. Leidžiančius padaryti išvadas. Tik kokias jas padarome?

Štai keletas jų:

Gaisras Alytuje. Sunkus ir skaudus įvykis. Jis atskleidė mūsų pasirengimą gaisrams – kaip veikia rizikingų objektų kontrolė, kaip veikia gaisro gesinimo planai, kaip veikia civilinė sauga. Atrodo, kad veikia blogai. Kokias pamokas padarėme? Ministrė interviu nurodė, kad buvo atskleista, jog savivaldybių administracijos vadovams trūksta mokymų. Veikiausiai dabar mokymų administracijų vadovams bus daugiau. Žiūrėsime, kaip tai paveiks gaisrus.

„Grigeo“ taršos skandalas. Metų metus „Grigeo Klaipėda“ leido nuotekas į Kuršių marias. Turint omeny nuolatinius klaipėdiečių skundus, visiems kyla klausimų, kaip taip atsitiko, kad kontroliuojančios institucijos to nepastebėjo.

Kokias pamokas pasidarėme? Pirmiausia, buvo apkaltintas viešojo administravimo įstatymas, kuris neleidžia ateiti kontrolieriams į įmonę neįspėjus iš anksto. Paaiškėjo, kad tai netiesa – įstatymas leidžia. Nuspręsta, kad trūksta kontrolierių, tad priimsime buvusius policininkus į inspektorių gretas. Tiesa, nepamenu, ar prie taršos priežasčių buvo įvardinta, kad institucijai trūksta inspektorių. Dar iš pareigų buvo atleistas Aplinkos apsaugos inspekcijos vadovas, bet jo atleidimo priežastis liko kažkokia neaiški.

Tai kokia čia buvo pamoka? Kad reikia daugiau inspektorių, turinčių darbo policijoje patirties?

COVID-19 karantinas. Institucijos nebuvo pasiruošusios, infekcijos testų neturėjome laiku ir pakankamai, apsaugos priemonių nebuvo užtektinai, o ministras visa tai oficialiai neigė, tuo sukeldamas tik daugiau sumaišties. Todėl dezinfekcinio skysčio gamyba vėlavo, kaukės brango ir pilietinės iniciatyvos ėmėsi užpildyti nišą savo lėšomis ir pastangomis. Ko pasimokėme?

Vasario mėnesį iš žmonių, pirkusių ilgo galiojimo maisto prekes, buvo atvirai šaipomasi, tai darė ir ministras. Paskelbus karantiną pasirodė, kad parduotuvėse reikia lankytis kuo rečiau. Tiekimo grandinės pasirodė ne tokios patikimos, kaip manyta. Ar ko pasimokėme?

Beveik tris mėnesius visa sveikatos apsauga veikė tik COVID-19 režimu. Lūžiai, apendicitai, vėžiai – tapo antraplaniais dalykais, kuriems sveikatos sistema nebeturėjo laiko ir resursų. Paslaugos neatstatytos pilna apimtimi iki šiol. Gal tris mėnesius be sveikatos apsaugos galime išgyventi, tačiau jei su antra banga bus paskelbtas ir karantinas, ar galima leisti, kad be sveikatos apsaugos šalis gyventų šešis ar aštuonis mėnesius per metus? Ir ar galime įvardinti, ko pasimokėme?

Pagaliau, Registrų centro serverinės užliejimas ir e–sveikatos uždelstas atstatymas. Kaip teigia RC vadovas, duomenys išsaugoti (ir tuo nėra pagrindo netikėti), tačiau atstatymas užtrunka dėl įvairių dalykų. Ko pasimokysim šį kartą?

Gal nutarsime, kad čia valstybės įmonės problema ir užtenka nubausti Registrų centro vadovybę? Nesigilinsime, kiek valstybės institucijų ir per kiek laiko prikeltų savo sistemas visiškai sunaikinus jų pagrindinę serverinę? Nuspręsime, kad kaltas lietus ir imsime geriau saugoti serverines nuo vandens?

O gal, anot kai kurių pasiūlymų, nutarsime iškelti RC serverinę į valstybės duomenų centrą, kuriame bus viskas stebuklingai gerai? O gal, kaip siūlo kiti, reikia perduoti sistemas privačiam sektoriui, nes privatus sektorius stebuklingai gerai su viskuo susitvarko?

Atrodo, kad Lietuva nuosekliai atsisako ieškoti gilesnių pamokų iš to, kas mums nutinka. Tokie ekstremalūs ir nekatastrofiški įvykiai turėtų tapti puikiasiomis progomis pamokoms – į juos politikai ir visuomenė priversti atkreipti dėmesį. Tačiau instinktyviai politikai nori užgesinti skandalus – pademonstruoti ryžtingumą, veiksmus ir sprendimus. Bet pamokoms reikia mąstymo – analizės, kas įvyko ir kas neįvyko, kokie instituciniai mechanizmai suveikė, o kurie ne. Ir iš to reikėtų gauti supratimo, kaip pagerinti mechanizmus.

Jungtinėje Karalystėje egzistuoja prasminga tradicija. Po tokių įvykių, katastrofų ar atsiradus bendram supratimui, kad kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų, yra įkuriama nepriklausoma darbo grupė, kurios vadovu skiriamas puikią reputaciją ir didelę išmintį turintis žmogus. Buvęs aukštas valstybės tarnautojas ar pan. Jo užduotis – atlikti nepriklausomą tyrimą ir pateikti matymą, kaip sistemos veikė ir kaip neveikė, suprasti priežastis ir pasiūlyti sprendimus. Tokio darinio tikslas nėra kaltųjų paieška ar kažkieno išteisinimas. Darbo grupė siekia suprasti institucijas, reguliavimus ir motyvacijas, kurios sukūrė nepageidaujamą rezultatą, bei pasiūlo tos sistemos korekcijas.

Nebūtinai tos rekomendacijos būna priimtinos, veikiausiai nebūtinai jos būna ir labai geros. Tačiau pats procesas – tyrimas, faktinių aplinkybių atskleidimas, veikiančių motyvų, reguliavimų aptarimas ir pan., suteikia didžiulį postūmį diskusiją pradėti, o ne ją pabaigti. Tai panašiau į bandymą padaryti gilias išvadas iš įvykio, kurio mes, kaip valstybė, niekada nesame bandę.

Vis tikiuosi, su kiekvienu tokiu atsitikimu, kad gal jau pribrendome mokytis, ne tik lankyti pamokas?