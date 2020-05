Virginijus Sinkevičius. Bioįvairovės strategija pasiekė dienos šviesą

Komisarų kolegija pritarė vienam svarbiausių šią kadenciją mano teikiamų dokumentų. Jis padės perkrauti pašlijusį žmogaus ir gamtos santykį. Dėl to Bioįvairovės strategija 2030 nėra dokumentas tik apie gamtą ir jai. Tai taip pat dokumentas apie mus, žmones.

Gamta yra ne tik milijonas ant išnykimo ribos esančių augalų ir gyvūnų rūšių, kurias privalome išsaugoti. Gamta yra ir grynas oras, kuriuo kvėpuojame, maistas, kurį valgome, nuo jos priklauso ir mūsų sveikata.

Galų gale, gamta yra ekonomika. Pusė pasaulio bendrojo vidaus produkto – apie 40 trln. eurų – priklauso nuo gamtos. Verslas nuo gamtos priklausomas labiau nei bet kada iki šiol. Todėl trečiadienį Komisarų kolegijoje svarstytas dokumentas bus atspirtis ateinančių 10 metų pastangoms išsaugoti planetą ateičiai. Labai trumpai apie tai, kas jame.

Šiuo metu didžiausias pasaulyje ekologinis tinklas „Natura 2000“ užima 18 proc. Europos Sąjungos sausumos teritorijos ir 6 proc. jūrų teritorijos. Tikslas ambicingas ir šiandien jis yra – iki 2030 metų po 30 proc. Europos Sąjungos sausumos ir jūrų teritorijų turi būti saugomos teritorijos. Iš jų po 10 proc. turi būti itin griežtai saugomos, į jas patektų, pavyzdžiui, senieji miškai. Kviesdami kitas pasaulio šalis išsaugoti pirmykščius miškus, turėtume deramai pasirūpinti ir savais.

Be to, turime atkurti tai, kas nyksta. Per dešimtmetį pasodinti 3 mlrd. medžių yra tik viena detalė didelėje dėlionėje. Atkurti milžiniškus nualintos žemės plotus ir pasiekti, kad 30 proc. buveinių ir rūšių pasiektų gerą būklę yra svarbiausioji paveikslo dalis.

Tai ambicingi tikslai ir juos nebus lengva pasiekti. Visi turi dirbti kartu: Europos Sąjungos ir šalių narių politikai, ūkininkai, verslininkai ir kiekvienas europietis. Komisija visuomet bus pasirengusi ištiesti pagalbos ranką tam, kad šie tikslai taptų realybe. Įskaitant ir finansavimą. Ketvirtadalis Europos Sąjungos biudžeto bus skiriama kovai su klimato kaita, dalis to – bioįvairovės strategijai įgyvendinti. Dar 10 mlrd. eurų viešųjų ir privačių finansų planuojama alokuoti per „Invest EU“ iniciatyvas.

Padarysiu viską, kad Europa būtų sektinas pavyzdys kitiems žemynams ir valstybėms. Nes gamta nėra tik „gražu ir faina“. Gamta yra tam, kad mes būtumėme.