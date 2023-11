Rusijos karas prieš Ukrainą. ISW analitikai: rusai kairiajame Dnipro krante turi „gana rimtą“ įtvirtinimų liniją

633-ioji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Pasak ISW analitikų, Rusijos kariai stato kelių lygių įtvirtinimus kairiajame Dnipro krante Chersono srityje, remdamiesi patirtimi, įgyta ginant pozicijas Zaporižės srityje.

Pasak ISW analitikų pranešimo, dabar rusai kairiajame krante turi „gana rimtą“ įtvirtinimų liniją. Visų pirma jie laikosi gynybos pozicijų „sudėtinguose grioviuose, kurie buvo įrengti per kelis mėnesius“.

Chersono kryptimi Ukrainos gynybos pajėgos įsitvirtino keliuose placdarmuose kairiajame Dnipro upės krante ir imasi veiksmų jiems plėsti.

Tai penktadienį, lapkričio 17 d., 18 val., feisbuke paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, praneša „Ukrinform“.

„Kairiajame Dnipro upės krante Chersono kryptimi Ukrainos jūrų pėstininkų narsumo ir profesionalumo dėka, bendradarbiaujant su kitais Gynybos pajėgų daliniais, pavyko įsitvirtinti keliuose placdarmuose“, – rašoma pranešime.

Generalinio štabo duomenimis, šiame fronto ruože Ukrainos gynėjai atmušė šešias priešo atakas. Gynėjai imasi priemonių užimtiems placdarmams plėsti.

Melitopolio kryptimi tęsiasi Gynybos pajėgų puolamoji operacija. Bachmuto kryptimi gynėjai taip pat tęsia puolamuosius veiksmus.

Ukrainos kariai daro Rusijos kariuomenei didelių gyvosios jėgos ir technikos nuostolių, sekindami ją palei visą fronto liniją, teigiama pranešime.

Tikėtina, kad Rusija pirmą kartą pradėjo naudoti savo išankstinio perspėjimo ir kontrolės orlaivį A-50 (MAINSTAY D), kad identifikuotų taikinius Ukrainoje. To reikia Maskvos tolimojo nuotolio antžeminės oro gynybos raketų sistemai SA-21, skelbiama Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitoje.

Kaip teigia žvalgyba, tai papildo pagrindinę A-50 užduotį - koordinuoti naikintuvų skrydžius. Palyginti su įprastu antžeminiu SA-21 radaru, A-50 savo radaru gali pastebėti priešininkų orlaivius didesniu atstumu, nes jo aukštis leidžia matyti toliau.

Žvalgybos teigimu, tikėtina, kad Rusija paspartino A-50 ir SA-21 integravimą iš dalies dėl to, kad yra susirūpinusi dėl perspektyvos, jog Ukraina dislokuos Vakarų šalių pateiktus naikintuvus. Yra reali galimybė, kad Rusija prisiims didesnę riziką skraidindama A-50 arčiau fronto linijos, kad galėtų efektyviai atlikti savo naująjį vaidmenį.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

Key Takeaways 🧵



1/ Russian forces appear to be applying lessons learned from attempts to man Russian multilayered defenses in western #Zaporizhia Oblast during the Ukrainian counteroffensive to current Russian defensive operations in #Kherson Oblast. https://t.co/1naVrBYf0f https://t.co/XDz26a0Xw3