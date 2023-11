Rusijos karas prieš Ukrainą. Zelenskis: Bideno ir Xi Jinpingo susitikimas naudingas Ukrainai

632-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį optimistiškai įvertino neseniai įvykusį JAV prezidento Joe Bideno ir jo kolegos iš Kinijos Xi Jinpingo susitikimą.

„Suprantame, kad šis faktas, t. y. jų susitikimas, yra mums naudingas“, – Kyjive žurnalistams sakė V. Zelenskis po JAV ir Kinijos vadovų derybų Kalifornijoje, kuriose jie susitarė atkurti karinius ryšius.

Kinija atsisakė pasmerkti Rusijos invaziją į Ukrainą ir nuo karo pradžios 2022-ųjų vasarį sustiprino ekonominį bendradarbiavimą ir diplomatinius ryšius su Maskva.

Tuo tarpu Jungtinės Valstijos, teikdamos daugybę finansinės ir karinės paramos paketų, vadovavo Vakarų paramai Ukrainai mūšio lauke.

Artėjant žiemai, Ukraina intensyvina savo oro erdvės ir energetinės infrastruktūros apsaugą. Tačiau, kaip naktiniame kreipimesi pripažino prezidentas Volodymyras Zelenskis, padaryta dar ne viskas.

„Mūsų bendradarbiavimo dėl Ukrainos dangaus skydo geografija yra labai plati. Ne viską dabar galima viešai papasakoti. Tačiau visiškai aišku tai, kad Ukraina nuolat stiprėja. Mūsų oro gynybos pajėgumai didėja.

Žinoma, tai dar nėra šimtaprocentinė apsauga. Reikia dar daug ką nuveikti. Tokiuose miestuose kaip Charkivas, tokiuose regionuose kaip Doneckas ir Zaporižia reikia daugiau sistemų, daugiau apsaugos. Tai yra visų mūsų diplomatų, visos mūsų valstybės užduotis. Dėkoju visiems, kurie veiksmingai prie to prisideda“, – kalbėjo jis.

