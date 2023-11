Rusijos karas prieš Ukrainą. ISW: apklausos rodo, kad maždaug pusė rusų ir toliau palaiko karą Ukrainoje

631-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Naujausios Rusijos visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad maždaug pusė rusų ir toliau palaiko karą Ukrainoje, rašo JAV Karo studijų institutas (ISW).

Spalio 31 d. nepriklausoma Rusijos apklausų organizacija „Levados centras“ pranešė, kad 55 proc. neseniai atliktos apklausos respondentų mano, jog Rusija turėtų pradėti taikos derybas, o 38 proc. pasisako už tai, kad karas būtų tęsiamas. „Levados centras“ pastebėjo, kad nors šie skaičiai nuo rugsėjo iki spalio mėn. šiek tiek padidėjo (keturiais procentais), jie iš esmės nesikeičia nuo 2023 m. liepos mėn. „Levados centras“ pridūrė, kad palaikymas plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą išlieka didelis – 76 proc. respondentų teigė remiantys Rusijos karines operacijas Ukrainoje. „Levados centras“ pranešė, kad 62 proc. apklaustų rusų mano, jog plataus invazija vyksta gerai, o 21 proc. respondentų mano, kad karas Rusijai vyksta pagrįstai arba labai blogai. Lapkričio 14 d. „Levados centras“ pranešė, kad du trečdaliai respondentų mano, jog Rusija eina teisinga kryptimi, o iš tų, kurie mano priešingai, 45 proc. paminėjo karą Ukrainoje.

Opozicijai palanki Rusijos tyrimų organizacija „Rusijos laukas“ lapkričio 15 d. paskelbė panašius derybas remiančius skaičius, pažymėdama, kad 48 proc. respondentų teigė, jog Rusija turėtų dalyvauti taikos derybose, o 74 proc. palaikytų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, jei jis „rytoj“ pasirašytų taikos susitarimą. „Rusijos laukas“ teigė, kad 36 proc. respondentų mano, jog karas Rusijai klostosi gerai, o 25 proc. mano, kad karas Rusijai klostosi blogai, ir kad respondentai, kurie pasitiki „Telegram“ kanalais, dvigubai dažniau mano, kad karas Rusijai klostosi blogai, nei tie, kurie pasitiki Rusijos televizija.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

The European Union appears poised to ban the export of precision machine tools and key weapons manufacturing equipment components to #Russia. If enacted and effectively enforced, the ban could deal a significant blow to Russia’s defense industrial base. https://t.co/1LHxbgIIQS pic.twitter.com/RaFfawd8xN