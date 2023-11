Šimtai konservatyvių musulmonų trečiadienį protestavo prie pirmojo grupės „Coldplay“ koncerto vietos Indonezijoje, susirėmė su policija ir plūdo koncerto lankytojus dėl muzikantų paramos LGBTIQ bendruomenei.

Kelios islamo grupės ragino atšaukti vienintelį šiais metais musulmonų dominuojamoje Indonezijoje britų grupės rengiamą koncertą dėl muzikantų pažiūrų, kurios, pasak jų, prieštarauja jų konservatyviems įsitikinimams.

Pasirodymas sostinės Džakartos stadione „Gelora Bung Karno“ yra grupės pasaulinių gastrolių „Music of the Spheres World Tour“ dalis, o daugiau kaip 70 tūkst. bilietų, pradėti pardavinėti anksčiau šiais metais, buvo išparduoti vos per kelias valandas.

Pasak vieno naujienų agentūros AFP žurnalisto, prieš koncertą prie stadiono susirinko mažiausiai 300 konservatyvių musulmonų, kurie skandavo šūkius ir laikė plakatus, reikšdami prieštaravimą pasirodymui.

Indonezijoje šimtai konservatyvių musulmonų protestavo prieš „Coldplay“ koncertą / AP nuotr.

Daugelis jų priklausė grupei, kuri save vadina „judėjimu prieš LGBT“, o susidūrę su policija protestuotojai pradėjo stumdytis ir grumtis su pareigūnais.

Pasak vietos žiniasklaidos pranešimų, jie šūkavo ant į stadioną atvykusių koncerto lankytojų.

Kai kurie nešė plakatus, kaltinančius „Coldplay“ „LGBT propaganda“ ir kenkimu šalies „tikėjimui ir moralei“.

Indonezijoje homoseksualumas nėra uždraustas, išskyrus konservatyviąją Ačeho provinciją, kurioje laikomasi griežtų islamo įstatymų.

Tačiau didžiausioje iš šalių, kuriose musulmonai sudaro daugumą, homoseksualumas tebėra tabu, o tos pačios lyties asmenų poros susiduria su persekiojimu ir diskriminacija.

Indonezijos ulemų tarybos, galingiausios Indonezijos islamo reguliavimo institucijos, pirmininko pavaduotojas Anwaras Abbasas kritikavo sprendimą rengti „Coldplay“ koncertą.

„Žinome, kad „Coldplay“ remia LGBT, tačiau dabar kyla klausimas, ar LGBT elgesys atitinka (...) mūsų konstituciją?“ – sakė jis trečiadienį paskelbtame pareiškime.

„Šioje šalyje pripažįstamos šešios religijos, ir nė viena iš jų neleidžia ir netoleruoja LGBT praktikos“, – tvirtino jis.

Džakartos policijos atstovas Trunoyudo Wisnu Andiko žurnalistams sakė, kad protestuotojai neturėjo leidimo rengti mitingą.

Policija, siekdama užtikrinti koncerto saugumą, pasitelkė beveik 4 tūkst. darbuotojų.

Grupė protestų nekomentavo, tačiau antradienį paskelbė pagrindinio vokalisto Chriso Martino (Kriso Martino) nuotrauką, kurioje jis matomas basomis einantis per Džakartos centrą.