Rusijos karas prieš Ukrainą. Skelbiama, kad Rusija stiprina puolimą prieš Bachmutą

628-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ukrainos sausumos pajėgos skelbia, kad Rusija stiprina puolimą Bachmuto kryptimi. Vokietija didina paramą Ukrainai beveik dvigubai – skirs 8 mldr. eurų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija ruošiasi žiemai, vadinasi, Maskva greičiausiai atnaujins nuolatinius smūgius į šalies energetikos objektus.

Rusijos pajėgos suintensyvino puolimą netoli okupuoto Bachmuto Donecko srityje, taip bandoma perimti netoliese esančių pozicijų kontrolę, sekmadienį pranešė Sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.

Ukrainos pajėgos atremia Rusijos puolimą šioje teritorijoje. Vadas pranešė aplankęs karius, kovojančius Bachmuto ir Lymano kryptimis.

Tuo metu Vokietijos gynybos ministras paskelbė, kad kitais metais šalies parama Ukrainai padvigubės iki 8 milijardų eurų.

Borisas Pistoriusas Vokietijos visuomeniniam transliuotojui ARD teigia, kad tai stiprus signalas Ukrainai, rodantis, kad Berlynas jos neapleis. Pasak ministro, parama didinama, atsižvelgus į šių metų patirtį, kai suplanuotos lėšos buvo greitai išnaudotos.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Ukraine appears to be intensifying attacks against Russian military, logistics, and other high-profile assets in rear areas in occupied #Ukraine and #Russia.



