Žurnalistas Baturinas: okupuotoje Chersono dalyje pasilikę žmonės šiandien tebegyvena teroro sąlygomis, bijoma net kalbėtis

Nors Ukrainos kariuomenė prieš metus išlaisvino Chersoną iš Rusijos okupacijos, žurnalistas Olehas Baturinas pasakoja, kad dar nėra nubausti pagrindiniai asmenys, oficialių vietos struktūrų atstovai, išdavę Chersono sritį Rusijai.

Žurnalisto teigimu, okupuotoje dalyje pasilikę žmonės ir šiandien tebegyvena visiškos baimės ir absoliutaus teroro sąlygomis, bijoma net kalbėtis. Arba būti rusų karių suimti šiaip sau.

Tačiau, pasak O. Baturino, dėl nuolatinių apšaudymų ir išlaisvintame Chersone bei jo gyvenvietėse žmonės nesijaučia saugūs.

Vis dėlto, pasak pašnekovo, žmonės tiki Ukrainos pergale, svajoja apie dieną, kai grįš namo. Tačiau dabar svarbiausia kuo greičiau nugalėtų Rusijos okupantus.

– Šeštadienį sukanka metai, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš Rusijos okupacijos išvadavo Chersoną. Olehai, ką ši data žmonėms reiškia? Kokia jiems ši diena? Ką ji keičia?

– Ši data reiškia labai daug. Keliaudamas po Chersono sritį nuolat susiduriu su tuo, kad vietos gyventojai ne tik Chersone, bet ir mažuose kaimeliuose prisimena, kada buvo išlaisvinimo iš rusų okupantų data. Žmonės žino šias datas, net joms ruošiasi, jas prisimena. Žmonėms tai labai daug reiškia. Tai suteikia jiems galimybę, kad jie grįš namo, kad galės atstatyti sugriautus namus, grįžti į ramų gyvenimą. Žinoma, dar anksti apie tai kalbėti, nes turime sulaukti pergalės, bet žmonės tuo neabejoja. Tai labai svarbus įvykis, svarbi data žmonėms. Jei anksčiau dėl ideologijos, kažkokių politinių žaidimų žmonės švęsdavo, pavyzdžiui, išsilaisvinimą iš nacių okupantų Antrojo pasaulinio karo metais, pastebiu, kad dabar žmonėms, kurie išgyveno šią baisią patirtį, šį baisų karą – visa tai įvyko čia ir dabar – jiems tai labai svarbu. Šitai pakeičia senus istorinius įvykius, kurie, žinoma, lieka praeityje.

Ukrainiečiai vaikai apleistame kontrolės punkte Chersone, pietų Ukrainoje / AP nuotr.

– Tačiau okupantai beveik be pertraukų ir toliau smūgiuoja į Chersoną, į miesto pakraščius, už Dniepro. Olehai, kokia šiandien žmonių padėtis mieste ir kairiajame šios srities krante?

– Padėtis yra baisi. Okupantai toliau apšaudo Chersoną ir visas gyvenvietes Chersono regione, kurios yra netoli kontakto linijos, dabar einančios palei Dniepro upę. Smarkiai apšaudomi visi pakrantės kaimai. Okupantai mėto aviacines bombas ant Chersono, gyvenamojo sektoriaus. Nuo tokių okupantų veiksmų kenčia net laikinai jų kontroliuojami miestai ir kaimai kairiajame Chersono srities krante. Žmonės buvo priversti palikti daugelį gyvenviečių.

Pavyzdžiui, iš Bereslavskio rajono bandoma išvežti visus vaikus, kurie yra pavojaus zonoje, iš Chersono rajono taip pat. Dėl to labai daug dirbama, nes ten likti labai pavojinga. Daugelyje kaimų, taip pat ir netoli Chersono, yra sudėtinga padėtis dėl elektros. Čia dėl nuolatinių apšaudymų elektrikai negali atstatyti elektros tiekimo. Neseniai buvau Chersono srities kaimuose, kuriuose šviesos nebuvo nuo pernai rugsėjo. Prieš palikdami šiuos kaimus, okupantai sunaikino visą elektros tinklą ir visą šią infrastruktūrą. Deja, vis dar neįmanoma visko atkurti.

Chersonas / AP nuotr.

– Bet juk tose apšaudomose teritorijose tebegyvena žmonės. Kai kurie jų iš savo namų niekur taip ir neišvyko?

– Taip. Šiose vietose gyvena žmonės. Žmonės prisitaikė. Pagrindinė problema – saugumo klausimas. Net ir smarkiai apšaudomuose kaimuose žmonės gyvena. Pasodino daržus, šiemet grįžo, bandė kaip nors atkurti savo turtą arba pasiimti jo dalį turto, kad galėtų išsivežti. Yra kaimų, nors jų labai nedaug, kur praktiškai neliko žmonių, jie sėdi be šviesos, be vandens. Padeda jiems savanorių organizacijos, pristatoma humanitarinė pagalba, bet, žinoma, to nepakanka. Tačiau neturėdami kitokių galimybių jie ten gyvena. Yra kaimų, kuriuose situacija šiek tiek saugesnė. Negalime sakyti, kad visiškai saugi, tik sąlyginai saugi, bet ir ten nėra elektros, žmonės išgyvena naudodamiesi elektros generatoriais, yra vandentiekis – vanduo ten atvežamas. Kažkaip tokie kaimai bando atsigauti.

Išlaisvintas Chersonas. Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ne kartą kalbėjome, kad Chersonas Rusijos okupuotas pirmomis karo dienomis. Skelbta, jog miestą išdavė oficialių vietos struktūrų atstovai. Olehai, ar tie išdavikai nubausti?

– Tiesa ta, kad šių daugelio išdavikų vardai yra žinomi. Iki šiol Ukrainos valdžia neatsakė į pagrindinius klausimus ir klausimus, kurie rūpi labai daug kam – kaip bus nubausti pagrindiniai asmenys, atidavę Chersono sritį. Žinoma, jog tarp jų buvo aukštų pareigūnų, mūsų, deja, teisėsaugos institucijų atstovų. Beje, išdavikų buvo daug ne tik tarp Ukrainos saugumo tarnybos atstovų, bet dar daugiau tarp policininkų, vietinės policijos, kai kuriuose Chersono srities rajonuose jų buvo labai daug. Nenoriu pasakyti, kad jie visi išdavikai, taip nėra, bet tarp šios kategorijos žmonių jų yra gana daug. Daug išdavikų pasirodė esą ir tarp vietos savivaldos atstovų. Šios pavardės irgi žinomos. Yra vietinių gyvenviečių merų bendradarbiavusių su okupantais. Nepaisant to, kad jų yra gana daug, svarbiausia, kad dar daugiau žmonių netapo išdavikais. Tai reiškia, kad tokių žmonių vis dar yra mažuma. Dauguma jų liko ištikimi Ukrainai.

Chersonas / AP nuotr.

– Iš čia kyla klausimas, kiek dabar žmonės pasitiki vieni kitais? Jie linkę pasidalinti savo išgyvenimais ar vengia bet kokio bendravimo?

– Viskas priklauso nuo situacijos, nuo to, kokioje teritorijoje žmonės yra. Jei žmonės yra Rusijos kariuomenės okupuotoje teritorijoje, tai dabar dėl visiškos baimės atmosferos, dėl visiško teroro žmonės yra labai išsigandę, bijo kalbėti, bijo padaryti ką nors blogo. Ten tikrai yra tokia padėtis, ir aš su ja susidūriau, kad nereikia pasitikėti net savo giminaičiais, draugais, nes yra buvę atvejų, kai motina išdavė savo sūnų arba vaikai išdavė savo tėvus. Nors tokie atvejai pavieniai, bet jie labai atskleidžia bendrą atmosferą. Turite būti labai atsargūs.

Padėtis yra baisi.

Žmonės tarsi patekę į kiautą: jie bendrauja tik su tais, kuriais pasitiki, ir stengiasi nepasakyti nieko nereikalingo, nes dėl to gali kilti labai rimtų pasekmių. Tačiau išlaisvintoje teritorijoje situacija visiškai kitokia. Kai atvykstu į išlaisvintą teritoriją, į neokupuotus Chersono srities kaimus ir miestelius, žmonės čia pasirengę kalbėtis, jie labai džiaugiasi radę pašnekovą ir galėdami kam nors išlieti sielą, papasakoti savo patirtį ir istorijas. Manau, kad čia nėra antraeilių, nesvarbių istorijų – visos okupaciją išgyvenusių žmonių istorijos yra svarbios.

Rusijos kariai Chersone / AP nuotr.

– Karas skaičiuoja dvidešimt pirmą mėnesį. Kokios žmonių psichologinės nuotaikos? Kas suteikia jėgų nepalūžti?

– Žmonės jaučiasi pavargę dėl nežinomybės, nes karas užsitęsė, juk pradžioje daugelis tikėjosi, kad jis ilgai netruks. Tada jiems teko persitvarkyti ir gyventi naujoje realybėje. Tačiau mano aplinkoje, tarp žmonių, su kuriais bendrauju, o aš bendrauju su daugybe žmonių – didžioji dauguma tiki pergale, kad Ukraina tikrai laimės. Tik kyla klausimas – daug žmonių dėl karo išgyvena depresiją. Juos galima suprasti. Karas atėmė jų artimuosius, namus. Žmonės dėl to yra labai prislėgti. Tačiau juos padrąsina, kai ateina informacija iš fronto arba informacija, kad kažkur nukentėjo rusų štabas, t. y. tokios mažos pergalės labai padrąsina ir įkvepia beveik visus mano pažįstamus žmones.

Kalbant apie okupuotą teritoriją, ten situacija labai sudėtinga. Žmonėms labai sunku, jie yra labai prislėgtos, depresyvios būsenos, nes nuolat, kiekvieną sekundę, turi galvoti apie savo saugumą, nes rusų kariškiai gali bet kurį žmogų suimti tiesiog šiaip sau. Niekas nežino, ką jie turi savo galvose, jie gali sugalvoti, už ką tave suimti, net nereikia jokių ypatingų priežasčių, jie sugalvos viską. Ir tas teroras ten tęsiasi, deja, iki šiol. Bet žmonės ten labai laukia, kada bus išlaisvinti.

Rusijos kariai Chersone / AP nuotr.

– Olehai, ar svarstote kada Ukraina sugrįš į savo teritorijas? Kaip ir ką apie tai galvojate? Dažnai apie tokią dieną kalbate ir kalbatės?

– Taip. Apie tai nuolat kalbame su šeima ir draugais. Svajojame apie tai. Kalbamės apie planus, ką pirmiausia darysime, žinau, kad daug kas sako, jog stipriai švęsime šį įvykį, grįšime namo. Bet be tokių planų, be svajonių, ir aš, ir mano aplinkos žmonės daug ką darome, kad išaiškintume karo nusikaltėlius, kad padėtume kariuomenei ir kad Ukraina kuo greičiau nugalėtų Rusijos okupantus.