Rusijos karas prieš Ukrainą. Per naktinį smūgį Kryme nuskendo du Rusijos greitaeigiai desantiniai laivai

626-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusų pajėgos vis dar bando apsupti Avdijivką ir užimti netoliese esančią strategiškai svarbią gamyklą, penktadienį pranešė Ukrainos kariuomenės atstovas. Tuo tarpu vyriausiasis kariuomenės vadas generolas Valerijus Zalužnas teigia, kad Rusijos pajėgos ties Avdijivka neteko maždaug 10 tūkst. karių.

Europos Sąjunga informavo valstybes nares, kad mažai tikėtina, jog Bendrija sugebės įgyvendinti savo pažadą Ukrainai per metus perduoti 1 mln. artilerijos šaudmenų, remdamasis šaltiniais pranešė leidinys „Bloomberg“.

Tai komplikuos Kyjivo galimybes prilygti amunicijos gamybą spartinančiai Rusijai.

Europos sąjungos Išorės veiksmų tarnyba šią savaitę informavo ES narių diplomatus, kad ES nepasieks savo tikslo iki 2024-ųjų kovo perduoti 1 mln. šaudmenų.

Pažadą perduoti Ukrainai 1 mln. artilerijos šaudmenų Bendrija davė šių metų kovą, iniciatyvą pasiūlė Estijos premjerė.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

Russian Offensive Campaign Assessment, Nov. 10, 2023: Key Takeaways ⬇️#Russian milbloggers continue to overreact to the Russian failure to push #Ukrainian forces from positions in east (left) bank #Kherson Oblast. 1/8



