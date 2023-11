Izraelio ir „Hamas“ karas. Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Izraelis turi liautis žudyti kūdikius ir moteris Gazoje

Palestiniečių Raudonojo Pusmėnulio draugija penktadienį paskelbė, kad Izraelio snaiperiai šaudo į Gazos mieste esančią al Kudso (Jeruzalės) ligoninę ir kad žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti.

Prie ligoninės vyksta įnirtingi susirėmimai, izraeliečių snaiperiai šaudo į ligoninę, sakoma pranešime. Jame nurodoma, kad ligoninėje yra prisiglaudusių perkeltų palestiniečių.

Naujienų agentūrai AFP susisiekus su Izraelio kariuomene buvo pasakyta, kad ji negali aptarinėti galimų operacijų vietų, nes tai galėtų pakenkti kariams.

