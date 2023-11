Palestinos administracijos ministrė Jadou: vienintelė išeitis – dviejų valstybių sukūrimas

Vienintelis paties Izraelio saugumo ir taikos garantas – nepriklausomos, laisvos ir taikios Palestinos valstybės sukūrimas. „Karai negali užtikrinti taikos ir saugumo“, – interviu LRT RADIJUI sakė Palestinos užsienio reikalų viceministrė Amal Jadou.

– Kaip apibūdintumėte situaciją Gazoje ir Vakarų Krante?

– Pirmiausia norėčiau trumpai nusakyti padėtį Gazos Ruože, kur Izraelio kariai vykdo žudynes ir genocidą. Iki šiol netekom daugiau kaip 10 500 žmonių. 5 tūkst. iš jų vaikai, 3 tūkst. – moterys, 600 – pagyvenę žmonės. Dauguma Gazos Ruože kenčiančių žmonių yra civiliai.

Be to, neįmanoma gauti nei maisto, nei vandens, nei degalų, nei vaistų. Prieinama labai mažai – lašas jūroje, kaip sakė žmonės, pareigūnai iš Pasaulio sveikatos organizacijos. Padėtis itin sunki. Su pasibaisėjimu žiūrime vaizdus per televizorių, matome žmones po griuvėsiais. Daugiau nei 2 000 žmonių po griuvėsiais. Matome destrukciją. Liūdesį. Matome didžiulį, siaubingą karą, vykdomą prieš civilius gyventojus.

Palestinos žmonėms dabar itin sunkūs laikai, todėl pirmiausia visi turėtų prašyti nutraukti ugnį, kad baigtųsi gyventojų kančios. Vakarų Krante situacija taip pat labai sunki. Šiandien nuo izraeliečių rankos žuvo penkiolika žmonių: 12 Džanine, vienas Ramaloje, vienas Betliejuje ir vienas Hebrone.

Iš esmės situacija labai, labai sudėtinga. Izraelio kareiviai puola, smūgiuoja, įkalina žmones. Nuo karo Gazoje pradžios įkalinta apie 2 000 žmonių. Griaunami namai. Naujakuriai toliau statosi gyvenvietes. Jie ką tik paskelbė, kad Rytų Jeruzalėje, Silvano rajone, bus statoma nauja gyvenvietė. Padėtis nepaprastai, nepaprastai sunki ir mums labai liūdna, jaučiamės bejėgiai ne tik kaip palestiniečiai, bet ir kaip tarptautinės bendruomenės nariai. Tiesą sakant, esu labai nusiminusi, kad tarptautinė bendruomenė nuvilia civilius gyventojus. Neįgyvendinama tarptautinė humanitarinė teisė ir nesilaikoma karo taisyklių. Pagrindinis klausimas, kuris sukasi kiekvieno palestiniečio galvoje: „Kada bus gana? Kada Izraeliui bus gana?“

Amal Jadou / Palestinos užsienio reikalų ministerijos nuotr.

– Kalbant apie skaičius Vakarų Krante, ar galėtumėte juos įvardyti? Kiek žmonių įkalinta? Kiek žuvo? Kokie skaičiai Vakarų Krante?

– Šiandien 15 žmonių, o nuo liepos pradžios praradome apie 200. Kalbam apie 180–190 žmonių, bet skaičius kasdien vis didėja. Ir čia tik Vakarų Krante. Kalbu tik apie Vakarų Krantą. Žmonės taip pat žūsta nuo Izraelio kareivių rankos, nuo naujakurių teroro. Labai džiaugiuosi, kad europiečiai dabar nebevadino to tik naujakurių smurtu ar naujakurių teroru. Ministras Ben-Gviras tiekia ginklus naujakuriams. Tiek daug ginklų išdalyta gyvenvietėse. Jis ne tik kliaujasi Izraelio kareiviais ir kariuomene, bet ir apginkluoja naujakurius, o naujakuriai puola žmones, nekaltus žmones, kurie tik renka alyvuoges. Šiuo metu yra alyvuogių derliaus nuėmimo sezonas – žmonės puolami savo laukuose, ūkiuose, grupelėse. Jie nėra saugūs. Miestai atskirti vienas nuo kito, negalima keliauti iš vieno miesto į kitą, be to, labai sunku naudotis greitkeliais, nes juos kontroliuoja naujakuriai. Nuo karo pradžios izraeliečiai įkalino daugiau kaip 2 000 palestiniečių. Prieš tai Izraelio kalėjimuose jau buvo apie 5 000 žmonių, o dabar – 7 000, jei ne dar daugiau, nes kiekvieną dieną izraeliečiai, Izraelio kareiviai, įžengia į miestus ir suima apie 50–55 žmones. Vidutinis skaičius – 50–55 žmonės, tiek kasdien įkalina Izraelio kareiviai.

– Ką manote apie grupuotės „Hamas“ išpuolį prieš Izraelio civilius gyventojus?

– Ką aš manau? Manau, kad pasisakėme labai aiškiai, mano prezidentas pasakė, kad esame prieš bet kurios pusės civilių žudymą, bet taip pat turime nepamiršti, kad visa tai prasidėjo ne liepos 7-ąją, ne spalio 7-ąją. Ši situacija prasidėjo prieš 75-erius metus, kai Izraelis įvykdė etninį valymą ir Nakbą prieš palestiniečius.

Nuo 1948-ųjų Izraelis įvykdė daugybę palestiniečių žudynių. Tiek daug etninio valymo. Jei pasikonsultuosit su savo diplomatais... Tiesą sakant, ką tik buvau ten ir perspėjau dėl sprogimo, nes pasaulis nuolat kalba apie sprendimą dėl dviejų valstybių, bet nieko nedaro, kad įgyvendintų tarptautinę teisę ir tą sprendimą. Pasaulis imasi veiksmų tik tada, kai nukenčia Izraelis, o palestiniečiai 75-erius metus kentėjo, buvo engiami, persekiojami, kalinami, žudomi, buvo vykdomas jų genocidas. Ir nė viena šalis nepadarė nieko, kad sustabdytų palestiniečių kančias.

Mano prezidentas kasmet vyksta į Jungtines Tautas ir prašo tarptautinės bendruomenės numatyti politinį horizontą bei įgyvendinti tarptautinę teisę Palestinos klausimu. Būtent tai ir yra esmė, tai yra šio klausimo esmė. Aš, kaip žmogus, atėjau į diplomatiją, nes tikiu tarptautinės bendruomenės vertybėmis, tikiu tarptautine teise, tikiu, kad diplomatija gali padėti spręsti konfliktus.

Izraelio ir „Hamas“ karas / AP nuotr.

Pirmoji diplomatijos taisyklė, kai tik kyla konfliktas, – o aš studijavau įvairius konfliktus, konfliktų istoriją, – kiekvieną kartą, kai kyla konfliktas, pirmiausia tarptautinė bendruomenė ragina nutraukti ugnį. Tačiau šiuo atveju, Palestinos atveju, pasaulis to nepadarė.

– Kaip sprendimas dėl dviejų valstybių galėtų būti taikomas? Ar jis apskritai įmanomas? Kokios jūsų mintys apie Gazą po karo?

– Pirmiausia pereikime prie laikotarpio po karo. Norėčiau, kad karas baigtųsi dabar, nes tikrai noriu sustabdyti kraujo liejimą. Mūsų širdys kraujuoja dėl kūdikių ir vaikų, kurie žudomi per Izraelio reidus pabėgėlių stovyklose ir miestuose. Manau, kad po šio epizodo vienintelė išeitis yra atskirti dvi bendruomenes. Vienintelė įmanoma išeitis – dvi valstybės. Izraelio planas akivaizdžiai buvo evakuoti Gazos Ruožą, o dabar jie grasina palestiniečiams ir liepia jiems palikti Vakarų Krantą. Jie išplatino lankstinukus, kuriuose palestiniečiams sakoma, kad arba jie išvyksta į Jordaniją, arba jų laukia dar viena katastrofa ir dar vienas etninis valymas. Iš esmės tokia yra izraeliečių mąstysena.

Į tai aš atsakau, kad esu palestinietė. Tai mano žemė. Mes visi, kaip palestiniečiai, sakome, kad tai mūsų žemė. Mes neturime kitos gimtinės ir liksime šioje šalyje. Jei ketiname pasilikti, o jie nori pasilikti, vienintelė išeitis yra dvi valstybės, kai izraeliečiai gali gyventi Izraelyje, o palestiniečiai – Palestinos valstybėje taikiai ir saugiai – tai vienintelė išeitis. Okupuotose teritorijose gyvenantys naujakuriai ir kolonistai turi grįžti į Izraelį, tai vienintelė išeitis. Negalime pačioje Vakarų Kranto širdyje turėti milijono naujakurių ir tikėtis, kad vyraus taika, kai Izraelio Vyriausybė, dabartinė Izraelio Vyriausybė, juos ginkluoja.

– Kaip komentuotumėte Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanjahu pareiškimą, kad Izraelis užtikrins saugumo kontrolę Gazoje po karo?

– Ministras pirmininkas Netanjahu gali sakyti, ką tik nori. Nemanau, kad po šio epizodo jis turės politinę ateitį. Jei pažiūrėtumėte į apklausas, pamatytumėte, kad jis ir jo partija gauna ne daugiau kaip 18 vietų Knesete, o kiti gauna daugiau, todėl viliuosi, kad Izraelio žmonės bus racionalūs ir nepriims sprendimų vedami keršto troškimo.

Amal Jadou / Palestinos užsienio reikalų ministerijos nuotr.

Vienintelis Izraelio taikos ir saugumo garantas – palestiniečių teisė apsispręsti ir teisė gyventi taikiai bei saugiai. Karai negali užtikrinti taikos ir saugumo. Iš esmės vienintelis dalykas, galintis užtikrinti taiką visiems, yra tai, kad žmonės gauna savo teises ir gyvena dviejose atskirose valstybėse. Manau, išmokome tai pačiu sunkiausiu būdu.

Pažvelkit į situaciją Afganistane: amerikiečiai atvyko su visa savo galia, turėjo didžiulę koaliciją, užpuolė ir praėjus 17 metų pradėjo derybas su Talibanu, o Talibanas yra kur kas stipresnis, nei buvo prieš karą. Istorija mus moko, kad tik derybos, įsitraukimas ir tarptautine teise pagrįsti sprendimai gali būti tvarūs.

– Kalbant apie kritiką, kad Palestinos autonomija nėra labai efektyvi, galbūt tai irgi yra priežastis, kodėl grupuotė „Hamas“ turi pasitikėjimą tarp palestiniečių, už juos žmonės balsavo?

– Na, tai netiesa. „Hamas“ buvo išrinkta 2006 metais – tai labai seniai. Rinkimai nevyko, nes izraeliečiai neleidžia mums jų rengti. Manau, kad prezidentas ir Palestinos vadovybė, Palestinos išsivadavimo organizacija, vienintelė Palestinos žmonių atstovė, teisėta Palestinos žmonių atstovė, pasisako už smurto nenaudojimą, už pagalbą, derybas, diplomatiją, teisinius kelius ir Izraelio okupacijos Palestinos teritorijoje nutraukimą.

Tačiau pasaulis mus ignoravo. Nuo 2013-ų metų tarptautinė bendruomenė nesiėmė jokių veiksmų. Kai sekretorius Kerry paliko derybų stalą, niekas nebesidomėjo derybų procesu. Nei europiečiai, nei amerikiečiai, nei kas nors kitas. Iš esmės, Izraelis plėtė savo okupacijos politiką, segregacijos politiką ir griežtą Vakarų Kranto politiką. O pasaulis leido Izraeliui tai daryti. Ir niekas nesikišo.

Tarptautinė bendruomenė įsikiša tik tada, kai kyla Izraeliui nepalankus smurtas. Taip elgdamiesi jie nugalėjo tarptautinę bendruomenę apskritai, izraeliečiai pamynė tokį požiūrį į taiką. Kai nėra pasirinkimo, kai žmonės nori gyventi taikiai ir saugiai, nori gyventi oriai, nori naudotis savo teise apsispręsti, o kai jūs, tarptautinė bendruomenė, ir Izraelis pamina teisinį, diplomatinį ir politinį požiūrį, kas tada belieka?