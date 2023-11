Policija: dviejose Kanados žydų mokyklose aidėjo šūviai, sužeistųjų nėra

Dviejose žydų mokyklose Kanados mieste Monrealyje buvo šaudoma, tačiau niekas nenukentėjo, ketvirtadienį pranešė policija.

Tai naujausias išpuolis, didėjant įtampai dėl Izraelio ir „Hamas“ išpuolio.

Anksčiau šią savaitę Monrealyje buvo padegta sinagoga, o Konkordijos universitete kilo susirėmimai tarp palestiniečius ir Izraelį palaikančių studentų grupių, pranešė pareigūnai.

Antrą mėnesį vykstantį karą sukėlė spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas beprecedentis išpuolis Izraelio pietuose.

Per karą žuvo daugiau kaip 10,8 tūkst. palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 4,3 tūkst. vaikų, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Okupuotame Vakarų Krante per smurtą ir Izraelio reidus žuvo daugiau kaip 160 palestiniečių.

Izraelyje žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dauguma jų – per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, nuo kurio prasidėjo kovos, be to, „Hamas“ kovotojai iš Izraelio į Gazos Ruožą išsivežė 239 įkaitus.