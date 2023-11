Rusijos karas prieš Ukrainą. Danilovas: ukrainiečiai pasiekė akivaizdžių laimėjimų Krymo kryptimi

624-ioji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius teigia, kad ukrainiečių pajėgos pasiekė akivaizdžių laimėjimų Krymo kryptimi.

Pasak Oleksijaus Danilovo, didžiuliu Ukrainos pasiekimu galima laikyti naikinamą Rusijos Juodosios jūros laivyną. Pirmadienį pranešta, kad Ukrainos kariuomenė Kryme esančioje Kerčės laivų statykloje sunaikino didelį Rusijos karinį laivą.

O. Danilovas pabrėžia norintis, kad karas pasibaigtų jau kitąmet, tačiau daug kas, anot pareigūno, priklausys ne nuo pačios Ukrainos, bet nuo partnerių.

Ukraina skelbia, kad Rusijos raketa pataikė į civilinį laivą su Liberijos vėliava. Atakos metu laivas artėko Odesos uosto. Pranešama, kad mažiausiai vienas žmogus žuvo ir keli buvo sužeisti.

Manoma, kad panaudota priešradarinė raketa Kh-31P. Trys įgulos nariai – Filipinų piliečiai – buvo sužeisti, vienas iš jų paguldytas į ligoninę.

Locmanas žuvo, o dar vienas uosto darbuotojas patyrė sužalojimų, sakoma pranešime.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

