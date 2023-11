Vokietijoje vaikų darželis, nusprendęs atsisakyti Anne Frank vardo, sulaukė pasipiktinimo

Vieno Vokietijos vaikų darželio planas atsisakyti Anne Frank vardo pirmadienį sukėlė pykčio bangą, o plano kritikai teigė, kad tai būtų „neteisingas signalas“ šiais vėl išaugusio antisemitizmo laikais.

Tangerhiutės miestelio, esančio į vakarus nuo Berlyno, vaikų darželis nutarė paauglės, kurios dienoraštis apie slapstymąsi nuo nacių tapo visame pasaulyje žinomu Holokausto baisumų priminimu, vardą pakeisti kitu.

Centrui buvo pasiūlytas naujas pavadinimas – „Pasaulio tyrinėtojas“, o darželio vadovybė pranešė, kad taip nuspręsta dėl to, jog žydų mergaitės istorija vaikams sunkiai suprantama. Be to, vaikų tėvai imigrantai taip pat sunkiai supranta šio vardo reikšmę, sakė vadovai vietos laikraščiui „Volksstimme“.

Miestelio valdžia teigė, kad šis pasiūlymas yra platesnės darželio pertvarkos dalis, ir tvirtino, kad galutinis sprendimas dėl naujo pavadinimo dar nepriimtas, o į „vykstančias viešas diskusijas“ bus atsižvelgta.

Tačiau šis žingsnis sukėlė pykčio bangą šalyje, kuri vis dar atgailauja už nacių įvykdytas daugiau kaip šešių milijonų žydų žudynes, o, kita vertus, prasidėjus karui tarp Izraelio ir „Hamas“, čia padaugėjo antisemitinių incidentų.

Siūlomas pavadinimo keitimas yra „netinkamas signalas didėjančio antisemitizmo laikais“, teigė asociacija „Miteinander“ – organizacija, kovojanti su antisemitizmu, rasizmu ir dešiniuoju ekstremizmu Saksonijos-Anhalto žemėje.

„Dabar labiau nei bet kada anksčiau reikia ypač jautriai reaguoti į tokių simbolinių pervadinimų poveikį“, – mano organizacija.

Tarptautinis Aušvico komitetas, kurį įsteigė išgyvenusieji to paties pavadinimo koncentracijos stovykloje, apkaltino pareigūnus, kad šie, norėdami pateisinti pasiūlymą, pateikia „kvailus argumentus“.

„Jei norima taip atsainiai ištrinti savo istoriją, ypač šiais atsinaujinusio antisemitizmo ir dešiniojo ekstremizmo laikais... tai reikia smarkiai susirūpinti atminties kultūra mūsų šalyje“, – sakė organizacijos atstovas Christophas Heubneris.

Amsterdame gyvenusi paauglė Anne Frank su šeima dvejus metus slapstėsi slaptame priestate už namo prie kanalo. Po to, kai jų slėptuvė buvo aptikta, Anne pateko į Bergeno-Belzeno koncentracijos stovyklą Vokietijoje ir ten mirė nuo vidurių šiltinės būdama 15 metų.

Prasidėjus konfliktui Artimuosiuose Rytuose, Vokietijoje vyko palestiniečius palaikančios demonstracijos, kuriose buvo ir smurto, o į Berlyno sinagogą buvo mėtomi Molotovo kokteiliai, tačiau žmonės nenukentėjo ir žalos nebuvo padaryta.