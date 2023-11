JAV stiprina pajėgas Artimuosiuose Rytuose: pasak Antanaičio, tai – aiški atgrasymo žinia Iranui

Toliau nerimstant įtampai Izraelio ir „Hamas“ konflikte, amerikiečiai dar labiau stiprina pajėgas Artimųjų Rytų regione.

Nors paprastai tokia informacija neskelbiama, JAV kariuomenė paviešino nuotrauką, kurioje matyti Ohajo klasės branduolinį ginklą galintis nešti amerikiečių povandeninis laivas, kertantis Sueco kanalą. Kariuomenė nenurodė 170-imties metrų povandeninio laivo pavadinimo ir kuo jis ginkluotas.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

Tačiau Amerika turi keturis tokio tipo laivus, jie po modifikacijų pritaikyti šaudyti ir sparnuotosiomis raketomis „Tomahawk“. Jų laive telpa per pusantro šimto: galingos, itin tikslios ir gali pasiekti taikinį už pustrečio tūkstančio kilometrų. Amerikiečiai kiek anksčiau į regioną permetė karo laivų, įskaitant du lėktuvnešius.

Karybos ekspertas Darius Antanaitis, komentuodamas „Svarbiai valandai“, pabrėžia, kad tai aiški atgrasymo žinia Iranui ir jo kontroliuojamoms radikalioms grupuotėms.

„Tai, kad JAV siunčia ypatingus pajėgumus, rodo viena, kad jie bando deeskaluoti padėtį. Parodyti, kad Izraelis nebus vienas ir, jei kas nors pradėtų karą prieš Izraelį, tai nebus be priežiūros ir be atsako. JAV perkėlė dvi lėktuvnešių grupes arčiau Izraelio po to, kai Iranas, Libanas paskelbė, pagrasino Izraeliui koviniais veiksmais. Be abejo, Izraeliui kovoti keliais frontais labai sudėtinga.

<...> Tas pasakymas, kad bus povandeninis laivas su raketom, tai reiškia, kad jei Iranas, jei jis turi kažkokią branduolinę ginkluotę ir bandys panaudoti prieš Izraelį, tos branduolinio ginklo paleidimo vietos bus nušluotos nuo žemės paviršiaus“, – sako ekspertas.

Gazos Ruožas / AP nuotr.

Anot D. Antanaičio, Iranui matuotis savo raumenis su amerikiečiais būtų pakankamai sudėtinga. „Be to, JAV yra NATO valstybė, penktas straipsnis tikrai galėtų būti aktyvuotas, jei Iranas pasikėsintų į JAV teritoriją“, – „Svarbiai valandai“ teigia D. Antanaitis.

