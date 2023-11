Rusijos karas prieš Ukrainą. Per parą rusai atakavo 118 kartų, smogta Ukrainos miestams ir kaimams

617-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ukraina praneša, kad Rusijos pajėgos praėjusią parą vykdė atakas prieš 118 Ukrainos miestų ir kaimų. Esą tai didžiausias per vieną dieną surengtų atakų skaičius šiemet. Nukentėjo gyvenvietės dešimtyje Ukrainos regionų. Šiuo metu vienos didžiausių kovų Ukrainoje vyksta ties Avdijivka, čia esą Rusija išsiuntė ir pastiprinimą. Taip pat Maskva stiprina karo veiksmus Chersone, ypač ties Kupjansku.

Pastaruoju metu Ukrainai sekasi sunkiai atsikovoti prarastas teritorijas – fronto linija Ukrainos rytuose ir pietuose per pastaruosius metus mažai tepajudėjo, o tai sukėlė kritiką tarp kai kurių Ukrainos sąjungininkų vakaruose. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Valerijus Zalužnas yra sakęs, kad karas dabar pereina į statinę stadiją. Interviu leidiniui „The Economist“ jis teigė, jog tai pasitarnaus Maskvai, nes leis atstatyti savo pajėgumus. Jis taip pat perspėjo, kad nepaisant didelių nuostolių, Rusija vis dar turi pranašumą ginklų, įrangos, raketų ir amunicijos srityje.

Pernai vasarį į Ukrainą įsiveržusi Maskva paleido milijonus artilerijos sviedinių į kaimyninės šalies miestus, miestelius ir kaimus, esančius palei fronto liniją, kai kurie jų rytinėje šalies dalyje virto griuvėsiais.

