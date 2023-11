JAV užsienio politikos ekspertas: esame lūžio taške

Spalio 19 d. kreipdamasis į tautą JAV prezidentas Joe Bidenas paaiškino, kodėl jis pateiks Kongresui įstatymo projektą, kuriuo prašoma dešimčių milijardų dolerių pagalbos Ukrainai ir Izraeliui, sakydamas amerikiečiams, kad palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „kelia skirtingas grėsmes, bet turi vieną bendrą bruožą, – siekia sunaikinti kaimyninę demokratiją“.

Pristatydamas pagalbos paketą kaip „protingą investiciją“, vykstant su artėjančiais, 2024 m. lapkritį numatytais, JAV prezidento ir Kongreso rinkimais susijusioms diskusijoms, J. Bidenas sakė, kad jei Rusija ir „Hamas“ „brangiai nesumokės“ už savo veiksmus, jie nesustos, o šių konfliktų kaina ir grėsmės Jungtinėms Valstijoms ir pasauliui tik augs.

Po J. Bideno kalbos „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) pasikalbėjo su buvusiu JAV ambasadoriumi prie NATO ir Čikagos pasaulinių reikalų tarybos (angl. Chicago Council on Global Affairs) vadovu Ivo Daalderiu.

2009–2013 m., prezidento Baracko Obamos valdymo laikais, I. Daalderis dirbo JAV ambasadoriumi prie NATO. 1995–1997 m. jis ėjo Europos reikalų direktoriaus pareigas prezidento Billo Clintono Nacionalinės saugumo taryboje.

Kelių knygų apie JAV užsienio politiką ir nacionalinį saugumą autorius, šiuo metu eina Čikagos pasaulinių reikalų tarybos vadovo pareigas.

– Prezidentas J. Bidenas kreipėsi į Amerikos žmones dėl pagalbos Izraeliui ir Ukrainai. Tai tik antras kartas per trejus prezidento kadencijos metus, kai jis tokiu būdu kreipėsi į tautą. Kodėl jam to prireikė būtent dabar?

– Esame lūžio taške. Arba dvigubai intensyviau remiame savo draugus ir sąjungininkus, kurie buvo brutaliai užpulti – Izraelio atveju „Hamas“ teroristų, Ukrainos atveju – Rusijos, arba leidžiame jiems laimėti. Nes be mūsų pagalbos, be mūsų lyderystės, be mūsų paramos Izraelis nepajėgs padaryti to, ką turi padaryti. Tikėtina, kad karas gali išplisti ir už Izraelio ribų. Be mūsų pagalbos ir Ukrainai nepavyks pasiekti to, ko ji siekia, t. y. išstumti Rusijos pajėgas iš savo teritorijos.

Tai svarbus momentas, siekiant, kad tauta palaikytų tuos, kurie yra panašūs į mus, kuriems artimos mūsų vertybės, kurie puoselėja demokratinę santvarką ir kurie buvo užpulti, – lygiai taip pat, kaip kitos tautos stojo į mūsų pusę, kai buvome užpulti Rugsėjo 11-ąją...

Pagrindinė problema – Kongresas nesugebėjo patvirtinti reikiamo finansavimo. Manau, kad paketas, apie kurį kalbėjo prezidentas ir kuris rytoj (spalio 20 d.) bus perduotas [JAV Kongresui], paketas, apjungiantis pagalbą ne tik Ukrainai, bet ir Izraeliui, taip pat, kaip žinome, Taivanui ir sienų apsaugai, yra toks įstatymas, prieš kurį bus labai sunku balsuoti bet kuriam Kongreso nariui.

– Nors J. Bidenas nenurodė sumos, žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad jis prašys Kongreso skirti 100 mlrd. JAV dolerių, įskaitant 60 mlrd. Ukrainai ir 14 mlrd. Izraeliui. Kiek tai leis Ukrainai pasistūmėti pirmyn kare su Rusija?

– Pagal šią programą pagalba Ukrainai būtų finansuojama iki 2024 m. pabaigos, t. y. net ir praėjus JAV prezidento rinkimams. Tai tarsi depolitizuotų pagalbą Ukrainai ir Izraeliui... Todėl manau, labai svarbu, jog ji būtų tęsiama.

Bendros sumos pakaks, kad Ukraina ir toliau gautų tokią ginkluotę, kokią gavo pastarąsias 600 dienų, kai vyksta šis karas: oro gynybos sistemas, artilerijos sviedinius, tikriausiai papildomus tankus ir šarvuotas transporto priemones, o ilgainiui ir ilgesnio nuotolio raketas, kurios ką tik buvo perduotos pirmą kartą. Ir lėktuvus, kuriais skraidyti ukrainiečių pilotai turėtų būti apmokyti iki 2024 m. pradžios.

– Kaip tai galėtų pakeisti Rusijos karinius skaičiavimus?

– Pirma, tai dar kartą paneigia Vladimiro Putino skaičiavimus, kad Vakarai ilgainiui atsisakys remti Ukrainą. Nes tie 60 mlrd. dolerių, kurių, kaip tikimasi, prašys [JAV] prezidentas, suteikia esminį pagrindą tolesnei karinei pagalbai Ukrainai. Tai leidžia visiems, gyvenantiems Rusijoje, suprasti, kad Ukraina neišnyks, kad ji ir toliau turės karinių pajėgumų kovoti. Ir idėja, kad pergalė bus pasiekta įveikus Vakarų pagalbą Ukrainai, – nes būtent tai buvo svarbiausia V. Putino skaičiavimuose – pasirodė esanti klaidinga.

Tai nereiškia, kad jis ims maldauti taikos. Atvirai kalbant, tai taip pat nereiškia, kad jis griebsis kitų ginklų, nes jį pakankamai veiksmingai atgraso JAV ir kitų šalių atsako perspektyva. Tai reiškia, kad šis karas greičiausiai tęsis – ir nors judėjimas ties fronto linija nebuvo toks ryškus ir reikšmingas, kaip praėjusiais metais, jis vyksta, ir jis vyksta rusų nenaudai.

Todėl galima tikėtis, kad tam tikru momentu Rusijos gyventojai paklaus: „Kodėl mes mokame tokią kainą už žemę, kuri, pirma, nėra mūsų ir, antra, nėra itin vertinga“, ir prasidės vidinis spaudimas Rusijai keistis. Štai dėl ko vyksta kova – kas ilgiau atsilaikys.

– Pranešama, kad abi pusės turi problemų dėl retėjančių kariuomenės gretų.

– Akivaizdu, kad abi pusės vis dar gali sutelkti pakankamai pajėgų karui tęsti. Svarbesnis klausimas yra ne vyras prieš vyrą, o Ukrainos atveju – ir moteris, o dvasinė būsena. Ukrainos karių dvasinė būsena yra gera – nors kovos vyksta sunkios, jie žino, už ką kovoja. Jie kovoja už tai, kas jiems svarbu, – už savo žemę.

Daugelio rusų, kurie buvo priversti vykti į frontą prieš savo norą ir pakliuvo į itin nuožmią kovą, nusiteikimas kovoti yra silpnas ir su kiekviena diena vis labiau silpsta.

Kiek tai turės įtakos kovoms realiame mūšio lauke, kol kas neaišku. Tikėtina, kad atėjus žiemai, kovų intensyvumas mažės ir žmonės galės bent šiek tiek atsikvėpti. Tačiau kuo ilgiau tęsis šis karas, tuo labiau jėgų pusiausvyra keisis Rusijos nenaudai ir Ukrainos naudai. Manau, kad prezidentas būtent tai ir norėjo pasakyti. Nes Ukraina gali pralaimėti tik vienu atveju – jei mes nustosime ją remti. O tai neatitinka niekieno interesų.

– JAV pagalbos paketas leistų Jungtinėms Valstijoms papildyti ginklų atsargas, kurių nemaža dalis smarkiai nuseko. O ką galima būtų pasakyti apie Europą?

– Europa vis dar atsilieka, jei kalbėsime apie gynybos pramonės atkūrimą. Ir nors Europos Sąjunga yra stiprus ekonominis veikėjas, ypač gynybos sektoriuje, vis dar išlieka labai stiprus nacionalinis interesas išlaikyti nacionalinius pajėgumus. Taigi ji yra šiek tiek mažiau efektyvi nei daug didesnė JAV rinka.

Nepaisant to, visa Europa šiandien yra pasiryžusi ne tik skirti daugiau lėšų gynybai, bet ir pradėti gaminti daugiau įrangos. Taigi per pastaruosius metus priimti sprendimai netrukus pradės duoti vaisių – bus gaminama daugiau artilerijos, raketų ir tokių platformų kaip tankai ir lėktuvai, kuriuos būtina siųsti [į Ukrainą].

Be to, vis dar yra daug senos įrangos. Pavyzdžiui, dauguma Europos šalių, turinčių kovinius lėktuvus F-16, juos keičia naujesniais F-35. Ir tie F-16 gali būti naudojami tiek mokymams, tiek perduoti kovojančiai Ukrainai.

Taigi, taip, yra problema ta prasme, kad pradžioje šaudmenų ir kitų atsargų Europoje, o ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, buvo labai mažai. Tačiau mes turėjome 600 dienų investicijoms. Ir dabar, kai Kongresas... jeigu Kongresas patvirtins prašymą, dabar, kai banke atsiras daugiau pinigų, daugiau bendrovių ketina investuoti į gamybos pajėgumų didinimą. Tas pats bus ir Europoje.