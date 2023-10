Rusijos karas prieš Ukrainą. Analitikai: rusai prie Avdijivkos puolimui kaip „patrankų mėsą“ naudoja baudžiamuosius pulkus

615-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusai į Avdijivką kaip „patrankų mėsą“ meta baudžiamuosius pėstininkų būrius „Audra-Z“, per kelias dienas sunaikindami 40–70 proc. jų personalo, teigia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

Jie pabrėžia, kad baudžiamieji būriai rusų kariuomenės naudojami frontalinėms Avdijivkos atakoms. Teigiama, kad „Audros-Z“ būriams puolimui nesuteikiama papildoma įranga, nesuteikiama ir artilerijos parama.

Baudžiamieji pulkai prie Avdijivkos sunaikinami per kelias dienas, nes sunaikinama nuo 40 proc. iki 70 proc. jų personalo. Tai lemia ir prastas šių būrių apmokymas.

ISW analitikai pažymi, kad šioje zonoje daugeliui puolimų trūksta artilerijos atakų paramos.

Ukrainos pajėgos pasistūmėjo į šiaurės rytus nuo Kurdiumivkos, esančios už 10 km į pietvakarius nuo Bachmuto Donecko srityje, spalio 30 d. savo naujausiame atnaujintame pranešime skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).

Spalio 29 d. geolokacinė medžiaga rodo, kad Ukrainos pajėgos nežymiai pasistūmėjo į vakarus nuo Robotynės vakarinėje Zaporižios srityje.

Ukrainos generalinis štabas pakartojo, kad Ukrainos pajėgos tęsia puolamuosius veiksmus netoli Bachmuto ir puolamąsias operacijas Melitopolio (Vakarų Zaporižios sritis) kryptimi.

Gegužės mėnesį Rusija perėmė Bachmuto kontrolę – vietovę, kurioje nuo 2022 m. vasario mėn. vyko vieni intensyviausių mūšių. Ukraina nuo birželio mėn. vykdo kontrpuolimą, siekdama susigrąžinti šiuo metu okupuotas teritorijas pietiniuose ir rytiniuose regionuose, įskaitant Bachmuto miestą.

Rusija sustiprino savo pajėgas Bachmuto sektoriuje, pereidama nuo gynybos prie aktyvių veiksmų, spalio 30 d. pranešė Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas Oleksandras Syrskis, vadovaujantis karinėms operacijoms rytuose.

O. Syrskis nurodė, kad padėtis rytiniame fronte ir toliau išlieka sudėtinga, o Rusija intensyvina savo veiksmus Kupjansko sektoriuje. Čia Rusijos pajėgos rengia atakas iš kelių krypčių.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

