Ekspertas apie antisemitinius išpuolius Dagestane: Kremlius įvykių Šiaurės Kaukaze nekontroliuoja

Savaitgalį Dagestane kilusi antisemitizmo banga pažėrė klausimų apie situaciją Rusijoje: kas ir kodėl pakurstė musulmonų neapykantą ir kaip tai paveiks Izraelio ir Rusijos santykius, su Ženevos saugumo instituto dėstytoju Gražvydu Jasučiu aptaria LRT RADIJAS.

– Pone Jasuti, Dagestanas pernai pasižymėjo kaip protestų prieš mobilizaciją vieta, o dabar pagarsėjo ir dėl antisemitinių išpuolių. Kodėl taip yra ir kiek antisemitizmas Rusijoje gajus?

– Šiuo atveju nesakyčiau, kad tai yra Dagestano problema. Pats antisemitizmas yra sporadinis atsakas į tai, kas vyksta Izraelyje ir Palestinoje. Tai nuskambėjo per visą šiaurės Kaukazą – ir Čečėnijoje, ir Čerkesijoje, ir tame pačiame Dagestane. Tai paskatino jau minėta konkreti situacija ir tarptautinės bendrijos atsakas. Tai ir atspindys, kaip pačioje Rusijoje vertinamas Izraelio ir Palestinos konfliktas.

Izraelio ir Palestinos konfliktas / AP nuotr.

– Kiek apskritai svarbu, kad didžiausi antisemitiniai protestai kilo musulmoniškoje Rusijos dalyje? Stebint iš Lietuvos atrodo, kad labai daug informacijos sklido tuose pačiuose kanaluose, kurie paprastai pristatomi kaip opoziciniai, prieštaraujantys Putinui. Ar tie žmonės, kurie dabar dalyvauja išpuoliuose prieš žydus, yra tie patys, kurie yra nusiteikę antiputiniškai?

– Dagestanas yra viena iš didesnių Šiaurės Kaukazo respublikų, tačiau protestai, kuriuos matėme, tikrai nebuvo dideli. Siūlyčiau jų nepervertinti. To, ką matome dabar – antisemitinių pareiškimų, protestų, yra ne tik Dagestane.

Tačiau reikia pabrėžti, kad musulmonai Šiaurės Kaukaze yra organizuoti, jie turi netgi vadinamąją koordinacinę tarybą. Muftijai ne kartą išreiškė labai tvirtą paramą Palestinai, kvietė visus musulmonus už juos melstis ir siekė taikos, tačiau priklauso nuo konkrečios situacijos, buvo ir agresyvesnių pareiškimų. Manau, kad tai, jog Šiaurės Kaukazo musulmonai yra organizuoti, neturėtų būti vertinama atmestinai, tai, mano galva, yra ganėtinai svarbu.

– Kremlius teigia, kad išpuolius sukurstė Vakarai, pirštu rodoma į Ukrainą, esą išpuoliai organizuoti iš ten. Kiek šitie savaitgalio įvykiai Dagestane paveiks Izraelio ir Rusijos santykius?

– Manyčiau, kad tokie įvykiai nepuošia Rusijos ir Izraelio santykių, tačiau jei prisiminsime, kaip Lavrovas prieš metus pasisakė prieš Izraelį, tai buvo iš tiesų santykiams pakenkę pasisakymai ir, manau, ši situacija pakenks dar labiau.

Sergejus Lavrovas / AP nuotr.

Kaip žmogus, kuriam teko dirbti Šiaurės Kaukaze ir ten lankytis, galiu pasakyti, kad ten galima Vakarų žiniasklaidos ar Vakarų socialinių tinklalapių įtaka yra tikrai minimali. Jos ten beveik nėra. Per Vakarų žiniasklaidą pasiekti Šiaurės Kaukazo musulmonus yra misija neįmanoma, galiu sakyti ganėtinai drąsiai.

– Ar sutiktumėte su kai kurių ekspertų teigimu, kad tokie išpuoliai rodo Putino sistemos silpnumą – jie įvyko ir sureaguota buvo pavėluotai, riaušininkai sulaikyti po kurio laiko?

– Mano manymu, Kremlius situacijos Šiaurės Kaukaze nekontroliuoja. Jis niekuomet jos nekontroliavo. Ten yra statytinių, žmonių, per kuriuos galima kontroliuoti ar valdyti procesus, tačiau visų Šiaurės Kaukaze vykstančių procesų Rusija niekuomet nekontroliavo.

Dagestane užpultas lėktuvas iš Izraelio / AP nuotr.

Tas pats Dagestanas yra labai multietninė respublika. Ten gyvena apie trisdešimt etninių grupių. Visi turi savo poreikių, savo problemų. Rusijos įtaka lengviau plėtojama rusiškoje dalyje, Šiaurės Kaukaze susiduriama su tam tikromis socialinėmis ir religinėmis problemomis, nes religiniai reikalai Rusijoje nėra sprendžiami taip lengvai ir demokratiškai.

– Kas gali įvykti po tokių antisemitinių išpuolių, ar jų Rusijoje gali daugėti? Kiek giliai antisemitizmas šioje šalyje yra įleidęs šaknis?

– Sudėtinga kalbėti, kokia situacija yra visoje Rusijoje. Šiaurės Kaukazas yra specifinė vieta, kurioje yra didelė musulmonų koncentracija. Jie turi savo požiūrį ir į centrinę valdžią, ir į tą patį konfliktą dėl Izraelio ir Palestinos.

Musulmonų bendruomenėms labai didelę reikšmę turi jų penktadienio malda, muftijų pasisakymai, kvietimai daryti viena ar kita. Tačiau reikėtų būti ten ir klausyti, nes aš dabar žiūriu informaciją iš antrinių šaltinių apie tai, kas jau įvyko. Situacija yra tokia, kad Kremlius situacijos nekontroliuoja ir Šiaurės Kaukazas yra viena iš tų vietų, kur visko dar gali įvykti.

Izraelio ir „Hamas“ karas / AP nuotr.

– Europoje šiomis dienomis irgi gausu antisemitinių išpuolių, Turkijoje pasirodė ir antisemitinių užrašų. Kai kurie istorikai sako, kad dabartinė antisemitinė banga primena 1938 m., ar sutiktumėte?

– Su tuo tikrai nesutikčiau, kadangi negalima lyginti to, kas vyko Krištolinę naktį 1938 m., ir to, kas vyksta dabar. Iš tiesų dabar matome per daug emocionalią reakciją į tai, kas vyksta Izraelyje ir Palestinoje. Tai dalies žmonių nusivylimas ganėtinai menku atsaku į konfliktą ir konflikto tarp Izraelio ir Palestinos sprendimą. Manau, jei tarptautinė bendrija iš tiesų imtųsi ryžtingesnių žingsnių, būtų galima šias emocijas suvaldyti ir jas nuraminti. Tačiau kol kas nei Jungtinių Tautų reakcija, nei menkos didžiųjų valstybių pastangos neduoda vaisių. Ir reakciją į tai mes ir matome tiek Šiaurės Kaukaze, tiek ir kitose šalyse.

Parengė Simona Osipovaitė.

