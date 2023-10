Rusijos karas prieš Ukrainą. Kyjivas: Rusija Avdijivkoje neteko 4 000 karių – tai didžiausias aukų skaičius šiemet

614-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Pranešama, kad Rusija Avdijivkoje neteko 4 000 karių – tai didžiausias aukų skaičius per 2023 metus.

Rusijos nuostoliai Avdijivkoje siekia maždaug 4 000, sakė gynybos ministras Rustemas Umerovas, šeštadienį kalbėdamasis telefonu su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu, pranešė Ukrainos gynybos ministerija.

Ankstesnę dieną prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija prarado mažiausiai brigadą, bandžiusią užimti apgultą Avdijivkos miestą, esantį Donecko srityje, Donecko miesto pakraštyje.

Atvirų šaltinių duomenimis, Rusijos kariuomenėje brigadą gali sudaryti nuo 2 000 iki 8 000 karių.

Rusija jau kelias savaites intensyvina atakas prieš Avdijivką. Pranešama, kad Maskva, siekdama apsupti miestą, metė dideles pajėgas ir dėl to patyrė didelių gyvosios jėgos ir technikos nuostolių.

Rusija į kovą dėl Avdijivkos užėmimo tikriausiai įtraukė bent aštuonių brigadų dalis, o ten veikiančios pajėgos tikriausiai patyrė vienus didžiausių Rusijos nuostolių 2023 m., spalio 28 d. pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

JK gynybos ministerija taip pat pažymėjo, kad Rusijos milblogeriai (paprastai nacionalistiškai nusiteikę, karą palaikantys tinklaraštininkai) „aštriai kritikavo kariuomenės operacijos taktiką“.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

