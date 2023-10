Karas Ukrainoje, o dabar ir Izraelyje: „Kas dar turi atsitikti, kad Vakarai imtųsi veiksmų?“

Laisvai rusiškai ir ukrainietiškai kalbantis Nico Lange yra centro dešiniajai Krikščionių demokratų sąjungai atstovaujantis Vokietijos politikas ir Miuncheno saugumo konferencijos vyresnysis bendradarbis. Anksčiau tarnavęs Vokietijos ginkluotosiose pajėgose, įskaitant misijas Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Kosove, N. Lange 2019–2022 m. ėjo Vokietijos gynybos ministro štabo vadovo pareigas.

Su „Radio Free Europe / Radio Liberty" (RFE / RL) Sakartvelo tarnyba jis kalbėjosi apie palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas" asimetrinį karą prieš Izraelį ir apie tai, kaip dėl to atsiradęs papildomas JAV amunicijos atsargų poreikis gali paveikti Ukrainos galimybes gintis nuo Rusijos.

– Situacija Izraelyje apibūdinama kaip naujas karo teatras. Nesu tikras, ar naujas, bet jei tai iš tiesų teatras, kokia pjesė jame vaidinama? Kas yra pagrindiniai aktoriai? Režisierius? Herojai ir antagonistai?

– Tai, kas įvyko Izraelyje spalio 7 d., kelia nuostabą. Izraeliečiams teks dar daug ką išsiaiškinti, nes akivaizdu, kad tokio masto operacijai reikėjo ilgai ruoštis. Tai, kad jie buvo užklupti visiškai nepasiruošę ir kad taip ilgai teko laukti atsako, bent jau mane labai stebina, kai kalbama apie Izraelio gynybos pajėgas.

Iš kitų konfliktų žinomi kai kurie elementai, kurie, panašu, liudija apie ateities karybą ir kelia iššūkių visur: lėti, žemai skrendantys objektai ir bepiločiai orlaiviai, keliantys problemų oro gynybai, [ir] mažų padalinių taktika, [kai] išsklaidyti maži padaliniai naudoja netradicines karybos priemones [prieš] įprastines kariuomenes. Tai šiuo metu ir stebime – „Hamas“ tai naudoja savo teroro išpuoliuose. Taip pat matome, kad Ukraina sėkmingai naudoja mažų padalinių taktiką prieš Rusijos ginkluotąsias pajėgas.

Mes matome kai kuriuos ateities karo elementus, [ir tai] turi būti pamoka mums. Be to, kalbant apie saugumo atsaką ir Jungtinių Valstijų paramą, šie dalykai yra susiję. Tačiau kalbant apie pačius ginkluotus konfliktus, nematau ryšio tarp nuo Rusijos besiginančios Ukrainos, Armėniją puolančio Azerbaidžano ar Izraelį puolančios „Hamas“.

Vienintelis ryšys yra tai, kad dabar Jungtinės Valstijos ir jų partneriai vienu metu turi remti ir Izraelį, ir Ukrainą. Tai gali sukelti išteklių valdymo iššūkių. Mano požiūriu, šiuo metu tai yra svarbiausias ryšys. Nes nėra vieno prioriteto – turime daryti ir viena, ir kita.

– Kaip apskritai toks išpuolis tapo įmanomas? Daugelis pirštais rodo į užsienio žvalgybos agentūrą „Mossad“, nors už tai taip pat atsakinga Izraelio vidaus žvalgybos agentūra „Shin Bet“. Su kuo turime reikalą?

– Iš tiesų labai sunku papsisaugoti nuo terorizmo. Jau anksčiau įsitikinome, kad sunku užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams. Bet vis dėlto toks lygis, tokio masto pasiruošimas, [trukęs] ilgą laiką, komunikacija, kuri turėjo vykti tarp „Hamas“ vadovybės ir Irano. Man keista, kad tai nebuvo... Izraelio [žvalgybos] radaruose. Esu įsitikinęs, kad Izraelio visuomenė apie tai dar ilgai diskutuos, pasibaigus karui. Turiu omenyje, kad dabar tam ne laikas.

Tai taip pat verčia atkreipti dėmesį į naujus karo elementus, apie kuriuos kalbėjau. Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai barjerai ar apsaugos struktūros neveikia taip, kaip buvo numatyta. Nes yra, pavyzdžiui, naujų bepiločių orlaivių, naujų rūšių pigios ir prieinamos įrangos, kuria galima sunaikinti [arba] įveikti brangius barjerus. Ukrainoje buvo pradėti naudoti pigūs komerciniai dronai, iš jų buvo pradėti mėtyti [sprogmenys]. O dabar matėme, kaip ta pati technika taikoma Izraelio sargybos bokštams atakuoti. Taigi yra tam tikrų naujovių, kurios apsunkina gynybą.

– Jei tik pastatysite barjerą, visada atsiras kas nors, kas bandys jį įveikti.

– Taip, net ir pasistatęs barjerą negali jaustis saugus. Galbūt izraeliečiai jautėsi pernelyg saugūs, turėdami rimtą oro gynybą ir pasienio barjerą.

– Ar dar per anksti kalbėti apie laimėtojus ir pralaimėtojus?

– Karo istorija rodo, kad jei mažesnės pajėgos, pasitelkusios netikėtumo faktorių, iš pradžių sulaukia sėkmės, ilgainiui išryškėja tikroji jėgų pusiausvyra. Jei šis karo dėsnis galioja ir šiuo atveju, tuomet pasakysiu, jog ši pradinė sėkmė „Hamas“ gali būti pražūtinga.

– O ką pasakytumėte apie išorės veikėjus? Kas laimi, o kas pralaimi?

– Sunku pasakyti, ar, pavyzdžiui, „Hezbollah“ įsijungs ir labai apsunkins Izraelio gyvenimą, priversdama kovoti dviem frontais. Be abejo, Iranas bandys mobilizuoti savo parankinius, nes būtent tai ir matome: Iranas ir Irano parankiniai puola Izraelį. Tačiau atrodo, kad kitos arabų šalys neskuba įsijungti. Todėl Iranas taip pat nekovoja atvirai, jis pasitelkia „Hamas“ ir „Hezbollah“. Visgi dar [per] anksti [apie tai] kalbėti.

– Kalbėdamas apie tai, kokią įtaką tai gali turėti karui Ukrainoje, jūs sakėte, kad Jungtinėms Valstijoms teks kovoti dviem frontais, – dviem frontais tiekti karinę pagalbą. Ar manote, kad Europa šiuo atžvilgiu taps aktyvesnė ir išties pagalbos ranką Jungtinėms Valstijoms, jei Vašingtonui teks dalyti dėmesį tarp Kyjivo ir Tel Avivo?

– Kalbant apie konkrečius išteklius, kuriuos Jungtinės Valstijos šiuo metu tiekia Izraeliui ir Ukrainai, tai iš esmės yra skirtingi dalykai. Taigi tiesioginės problemos nėra. Tačiau kuo ilgiau tai tęsis, tuo dažniau stebėsime persidengiantį ginkluotės poreikį, ypač tai pasakytina kalbant apie priešlėktuvinę gynybą ir priešlėktuvinės gynybos amuniciją, nes to labai reikia ir Izraeliui, ir Ukrainai.

Jungtinės Valstijos iš Izraelio atsargų paėmė artilerijos amunicijos, kad galėtų ją perduoti Ukrainai. Šiuo metu Izraelio gynybos pajėgoms jos nereikia. Tačiau jei konfliktas [regione] išsiplės, artilerijos amunicijos gali prireikti ir Izraeliui, – tokiu atveju kiltų išteklių konfliktas. Taigi [kalbant apie] priešlėktuvinę gynybą, priešlėktuvinės gynybos amuniciją [ir] artilerijos amuniciją, europiečiai turi didinti pramoninius pajėgumus šiose srityse, kad būtų pasirengę galimam išteklių trūkumui.

– „Turi“ – savotiškas žodis. Ar jie tai padarys?

– Taip, žinau. Suprantu jūsų klausimą, nes iš tiesų [dėl karo Ukrainoje] jie nepadidino pramoninės gamybos tiek, kiek būtų reikėję. Man neramu – ir aš ketinu toliau apie tai kalbėti – nes Europos šalys neturėtų bandyti grįžti prie joms įprastų verslo santykių.

Praėjo jau kelios savaitės nuo teroro prieš Izraelį pradžios. Tikėčiausi, kad Europos vadovai jau dabar sėdi ir kalbasi, kokių veiksmų Europa galėtų imtis. Tai neišsispręs savaime. Deja, tai pasakytina ir apie mano šalį, Vokietiją. Europos pramonininkai itin lėtai didina pramonės gamybą. Jie pradėjo kažką daryti, bet veikti reikia daug greičiau, ypač oro gynybos ir artilerijos amunicijos srityje. Tai tikrai labai svarbu.

– Kalbant apie Vokietiją, kaip sekasi įgyvendinti Zeitenwende politiką? (Zeitenwende reiškia vadinamąjį Vokietijos užsienio politikos lūžį po to, kai 2022 m. vasarį Rusija įsiveržė į Ukrainą. Kancleris Olafas Scholzas paskelbė ženkliai didinantis karines išlaidas – tai buvo kardinalus posūkis nuo iki tol vykdytos atsargios Vokietijos gynybos politikos).

– Pradžioje daug vilčių teikė kanclerio O. Scholzo [2022 m. vasario 27 d.] kalba Bundestage. Visi, kurie domėjosi šiuo klausimu, iš tiesų manė: gerai, galų gale jie suprato; pagaliau Vokietija pasuko teisingu keliu.

Pastebėjome, kad kai kuriose srityse Vokietijai šiandien sekasi šiek tiek geriau. Ir ji turėtų būti už tai pagirta – pavyzdžiui, [šalies] karinė pagalba Ukrainai yra daug reikšmingesnė nei skelbiama.

Tačiau yra ir tokių sričių, kuriose Vokietija, deja, turi įprotį grįžti prie senų elgesio modelių. Tai, žinoma, nėra Zeitenwende – tai Zeitenwende priešingybė. Ir pradedi galvoti, kas turėtų nutikti, kad Vokietija iš tiesų pakeistų savo saugumo [ir] gynybos politiką? Vyksta plataus masto karas Europoje. Turime išpuolį prieš Izraelį. Ko reikia, kad Vokietija iš tikrųjų būtų priversta daryti tai, kas būtina? Vokietija sureagavo į spaudimą, todėl spaudimą reikia palaikyti tiek tarptautiniu mastu, tiek [iš] visuomenės, tiek iš ekspertų pusės.... Tačiau mes nesame ten, kur turėtume būti, kai kalbama apie Zeitenwende.

– Pats faktas, kad Vokietijai reikia nuolatinio tarptautinio spaudimo, norint, kad ji elgtųsi teisingai, taip pat daug ką pasako, ar ne?

– Deja, taip. Galiausiai nesvarbu, kodėl elgiatės teisingai, svarbu, kad taip elgiatės. Tačiau norėčiau, kad mano šalis ne tik reaguotų į tam tikrus dalykus, bet ir pati teiktų pasiūlymus, ragintų kitus dalyvauti teikiant pasiūlymus. Šiek tiek to matėme, kalbant apie Europos dangaus skydo [iniciatyvą], kai Vokietija pasiūlė šią [Europos oro gynybos sistemą], o kitos šalys prie jos prisijungė.

Jei pasiūlymą pateikia galinga, didelė, centrinėje Europos dalyje esanti šalis, bent jau visi jį apsvarsto. Jei Vokietija ką nors pasiūlo, yra didelė tikimybė, kad kiti [prie jos prisijungs]. Tačiau, deja, Vokietija didžiąją laiko dalį veikia biurokratiniu reagavimo režimu. To nepakanka.

– Ar pačioje Vokietijoje valdžiai teks susimokėti už neįgyvendinamą Zeitenwende? Jei O. Scholzas neįvykdys savo pažado, taip, žinoma, tarptautiniai partneriai, amerikiečiai, britai, kritikuos Vokietiją, bet kokios nuotaikos bus pačioje šalyje? Ar tai turės pasekmių Vyriausybei?

– Galiu pateikti provokuojantį atsakymą. Jei idėja buvo tokia: „Niekur neskubėkime, nedarykime per daug, nes kils pasipriešinimas, bus populizmas ir tada bus blogi rinkimų rezultatai valdančiosioms partijoms“. Ir žinote, ką? [Visai neseniai] federalinėse žemėse vyko federaliniai rinkimai. Nepaisant to, kad einama lėtai, ir nepaisant visų tų argumentų, valdančiosioms partijoms jie nebuvo sėkmingi, o ir populizmas išaugo. Taigi, galbūt ši teorija yra klaidinga ir būtų geriau rodyti lyderystę ir judėti pirmyn, užuot dvejojus ir trypčiojus vietoje.

– Vienas iš būdų parodyti lyderystę tikriausiai būtų aprūpinti Ukrainą iš oro paleidžiamomis sparnuotosiomis raketomis „Taurus“. Visgi atrodo, kad kancleris O. Scholzas labai nenori to daryti. Kodėl?

– Į visa tai žiūriu iš karinės perspektyvos. Man tai nesuprantama. Iš pat pradžių buvo padaryta klaida, kai Vokietija neperdavė [švedų-vokiečių gamybos] „Taurus“ [raketų], kai Didžioji Britanija ir Prancūzija nusprendė tiekti [savo] „Storm Shadow“ ir SCALP-EG [sparnuotąsias raketas]. Dėl to šis klausimas tapo daug plačiau aptarinėjamu ir daug sudėtingesniu, nei reikėjo.

Be to, egzistuoja eskalacijos paradigma, kuri, atrodo, skatina Baltuosius rūmus ir [Vokietijos] kanclerio biurą labai dažnai [ilgai] apie tai galvoti. Ukrainiečiai parodė, kad nevyksta jokia eskalacija, jei atakuojamas Krymas ar Krymo tiltas arba daromi kiti dalykai. Bet vis dėlto atrodo, kad ši paradigma tvirtai įsišaknijusi nuolat dėl eskalacijos nuogąstaujančių sprendimų priėmėjų, galvose. Bijau, kad dėl to eskalacija tampa tik dar labiau tikėtina, nes Kremlius tai supranta kaip silpnumo požymį.

Mano požiūriu, situacija šiame kare šiuo metu yra tokia, kad Rusija nebegali nieko pasiekti karinėmis priemonėmis. Jie neįgyvendino savo karinių tikslų. Taigi, Rusijos požiūriu... galima pasiekti tam tikrų politinių tikslų: suskaldyti Vakarus, pasinaudoti jų silpnybėmis, tikėtis, kad rinkimai pakryps jai palankia linkme. Ir mes turime suprasti, kad Rusija tęsia karą, bet siekia politinių tikslų.

– Norėjau jūsų paklausti apie ilgo karo strategiją, kurią, atrodo, pasirinko Vladimiras Putinas – idėją, kad galiausiai jis „perkentės“ Vakarus; Vakarai mirktels pirmi, palūš pirmi. Nežinau, ar esate lažybų mėgėjas, ar ne, bet už ką šioje situacijoje lažintumėtės? Vakarai ar Rusija? Kas ką „perkentės“?

– Tai nėra susiję su kentėjimu. Tokia yra Rusijos perspektyva, tačiau demokratinių šalių galimybės yra daug didesnės nei Rusijos. Klausimas yra toks: ko reikia, kad atskleistume savo turimus pajėgumus? Kiek dar turi pablogėti situacija?

Politikos formuotojų galvose įsitvirtinus klaidinga mintis, kad jei šiek tiek paremsime, tai kažkokiu būdu bus atsidurta aklavietėje ir tada prasidės derybos. Tai visiškai klaidingas V. Putino ketinimų įvertinimas. Nes jei tik toks momentas ateis, jis tuoj pat bandys kelti tolesnius reikalavimus ir pereis į tolesnį puolimą.

Neabejoju, kad demokratinės šalys šiuo atveju nugalės. Tačiau manyčiau, kad jos turėtų daug greičiau atskleisti savo galimybes, nelaukdamos [stebuklų]... Dėl mūsų lėtumo žūsta ukrainiečiai ir niokojama Ukraina. Jei pažvelgtume į materialinę pusę, Vokietija išleido 300 mlrd. eurų socialinėms [išmokoms], kad sušvelnintų [padidėjusių] energijos kainų poveikį. Ginklai Ukrainai [iki šiol kainavo] 3 mlrd. eurų. Jei išlaisvintume savo pajėgumus, galėtume padaryti daug daugiau ir padėti kur kas ryžtingiau.