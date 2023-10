Respublikonai atsisako Trumpo sąjungininko kandidatūros į JAV Atstovų Rūmų pirmininkus

Respublikonai penktadienį per slaptą balsavimą atsisakė konservatyvių pažiūrų griežtosios linijos šalininko, Donaldui Trumpui ištikimo Jimo Jordano kaip savo kandidato vadovauti JAV Atstovų Rūmams po to, kai jam trečią kartą nepavyko užsitikrinti pergalės per balsavimą žemuosiuose parlamento rūmuose.

Įstatymų leidėjai, savaitgaliui palikdami Kapitolijaus kalvą, žurnalistams sakė, kad pirmadienį surengs „kandidatų forumą“ naujam vėliavnešiui išrinkti.

Anot jų, keli pretendentai turėtų būti paskelbti sekmadienį.