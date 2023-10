Buvęs JK kariuomenės vadas: Ukraina turi teisę smogti Rusijos teritorijai

Richardas Dannattas – atsargos generolas, 2006–2009 m. vadovavęs Didžiosios Britanijos kariuomenei, o 2011 m. tapęs nepriklausomu Lordų rūmų (Jungtinės Karalystės aukštųjų parlamento rūmų) nariu. Jis rašo ir kalba įvairiais kariniais ir vadovavimo klausimais.

Interviu „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) Sakartvelo tarnybai R. Dannattas sakė, kad Vakarų delsimas apginkluoti Ukrainą reikiamais letaliniais ginklais suteikė Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgoms laiko įrengti gynybines linijas okupuotose Ukrainos teritorijose. Tai reiškia, kad, pasak R. Dannatto, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo Vakarų sąjungininkai turėtų ruoštis ilgam kariniam konfliktui su Rusija, nes Kyjivui bus sunku atgauti šias gerai įtvirtintas teritorijas. Jo teigimu, Ukraina gali suduoti „teisėtą“ smūgį Rusijos gilumoje, tokiu būdu siekdama „demoralizuoti“ jos kariuomenę.

– Pradėkime nuo to, kaip vertinate Ukrainos kontrpuolimo vasaros etapą. Kiek lemiamas jis pasirodė esąs? Ką pavyko laimėti, pasiekti?

– Manau, kad turime pripažinti, jog Ukrainos kariuomenė vasaros mėnesiais dirbo labai sunkiai ir patyrė daug nuostolių. Tačiau turime tai vertinti kuo platesniame kontekste – nuo pat 2022 m. vasario, kai rusai pradėjo gėdingą ir visiškai neteisėtą puolimą prieš Ukrainą. Ir per tą laiką nuo 2022 m. Ukrainos kariuomenei sėkmingai pavyko susigrąžinti bent pusę rusų neteisėtai užgrobtos teritorijos.

Be abejo, daugelis šalių rėmė Ukrainą ir tai darė visiškai tinkamai – Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė ir, žinoma, daugelis kitų – tačiau, galima sakyti, kad Vakarai delsė suteikti Ukrainai ginklų, reikalingų kontrpuolimo operacijai pradėti. Prireikė daug laiko, kol buvo nuspręsta atsiųsti tankų, šarvuotų pėstininkų kovos mašinų, savaeigės artilerijos, pakankamai šaudmenų, tolimojo nuotolio artilerijos ir dronų. Galų gale tai buvo padaryta, tačiau taip pat prireikė nemažai laiko, kol Ukrainos pajėgos buvo apmokytos ta įranga naudotis.

Ir, žinoma, kol tai vyko, rusai nesėdėjo rankų sudėję. Tuo metu jie kruopščiai įrenginėjo gynybines pozicijas – iki trijų gynybos linijų daugelyje 1000 km ilgio fronto linijos vietų, kurias Ukrainos pajėgoms yra labai sunku pralaužti. Yra vietų, kur didžiulėmis pastangomis ukrainiečiams pavyko prasiskverbti pro pirmąją, o kai kur ir pro antrąją gynybos liniją. Tačiau vasaros pradžioje vyravusi mintis ir viltis, kad Ukrainos pajėgos, aprūpintos vakarietiškais tankais ir kita įranga, sugebės ne tik pralaužti Rusijos gynybą, bet ir prasiveržti į rusų užnugario rajonus ir sukelti tokią pat paniką, kokią praėjusių metų rugsėjį matėme šalies šiaurėje, kol kas nepasitvirtino.

Tai nereiškia, kad ukrainiečiai nesistengia. Tačiau bijau, kad tai atspindi faktą, jog rusai įsirengė labai gilias ir labai tvirtas gynybines pozicijas. Taigi, prasidėjus rudeniui, artėjant žiemai ir prastesniems orams, tikimybė, kad 2023 m. mūšio lauke bus pasiektas lemiamas proveržis, atrodo vis nerealesnė. Todėl manau, kad prezidentas V. Zelenskis ir Ukrainos kariuomenė turi ruoštis daug ilgesniam konfliktui, nei kad patys ar jų Vakarų sąjungininkai tikėjosi. Tokia, mano akimis žiūrint, šiuo metu situacija. Aš tikrai nekritikuoju Ukrainos kariuomenės, tiesiog rusai įsirengė labai tvirtas gynybines pozicijas. Ir pasirodė, kad pro jas prasiskverbti labai sunku.

– Generole, prisimenu jūsų pasakojimus apie tai, kiek pastangų reikėjo, siekiant įtikinti politikus skirti tai, kas buvo reikalinga jūsų vadovaujamoms karinėms kampanijoms. Jūs šią patirtį apibūdinote kaip nuolatinį galvos daužymą į sieną. Atsižvelgiant į tai, kaip manote, kaip turi jaustis Ukrainos karinė vadovybė ir prezidentas V. Zelenskis, nuolat aiškindami savo Vakarų sąjungininkams, ko jiems reikia ir kodėl jiems to reikia daugiau?

– Manau, kad prezidentui V. Zelenskiui ir jo komandai, tiek politinei, tiek karinei vadovybei, tai buvo itin varginantis procesas. Taip, galiausiai Vakarai suteikė daug ką iš to, ko Ukraina prašė. Tačiau noriu pasakyti, kad ginkluotė buvo teikiama lėtai, buvo prarasta daug brangaus laiko. Ir per tą laiką, kurį prarado Ukraina, rusai pasinaudojo proga ir įsirengė tvirtas gynybines pozicijas.

Ir dabar esame tokioje pačioje padėtyje, diskutuodami apie galimybę suteikti Ukrainai F-16 [naikintuvus] ar kitus modernius lėktuvus. Atrodo, kad Vakarai tarsi bando kontroliuoti Ukrainos galimybes ir pajėgumus vykdyti savo misiją – išlaisvinti savo suverenią žemę iš Rusijos okupacijos. Atrodo, tarsi Vakarai tampo už virvučių ir leidžia Ukrainai daryti tik tai, ko jie patys nori.

Žinoma, nerimaujama dėl galimo karo eskalavimo. Susirūpinimą kelia tai, kad jei Vakarai ir NATO suteiks didelį kiekį ginkluotės – ir ypač jei karas persikels į Rusijos teritoriją – Rusijos politinė vadovybė tuo pasinaudos, ims teigti, kad jie ginasi nuo Vakarų agresijos, kad NATO visą laiką ketino pulti Rusiją. Be abejo, tai yra visiška nesąmonė.

Vakaruose politikai ir valstybių vadovai yra priversti nuolat kartoti, kad NATO yra tik gynybinis aljansas, kad jis neturi jokių puolamųjų tikslų. Jis tiesiog padeda Ukrainai susigrąžinti savo suverenią teritoriją, į ką ji turi visišką teisę, ir gina šalių apsisprendimą, suverenitetą ir teisę valdyti savo teritoriją, kaip numatyta tarptautinėje teisėje.

– Ką manote apie argumentą, kad jei Ukraina atakuos Rusijos teritoriją, tai Rusijos žemė yra kažkokia šventa ir tai sukels eskalaciją, todėl Ukraina turėtų apsiriboti karinių operacijų vykdymu savo teritorijoje?

– Spėčiau, kad Ukraina neketina okupuoti nė pėdos Rusijos teritorijos. Tačiau karo metu... visiškai teisėta – lygiai taip pat, kaip Rusija atakuoja Ukrainos miestus, gamyklas, infrastruktūrą ir panašiai, ir tai daro jau ne vieną mėnesį nuo pat karo pradžios – [Ukrainai] smogti taikiniams Rusijos gilumoje. Tai visiškai pagrįsta, siekiant sumažinti Rusijos karinį pajėgumą. Tai vienas iš šiuolaikinio karo aspektų. Ir nors galima būtų priskirti šį karą klasikiniam ribotam karui – ribotam pagal tikslus ir geografiją – jis tikrai nėra ribotas pagal priemones, ir Ukrainai neturėtų būti taikomi apribojimai, siekiant užkirsti kelią [jai] atakuoti taikinius Rusijoje. Tai yra teisėta. Ir labai svarbu, kad Rusijos žmonės žinotų, jog tai nėra karas, kurį kažkur ten kariauja kiti žmonės. Tai yra kažkas, kas liečia ir juos.

– Jei jūsų būtų buvę paprašyta surengti panašų kontrpuolimą be tinkamos oro paramos, kaip prašoma Ukrainos, ar būtumėte tai padaręs? Ar būtumėte vykdęs tokį įsakymą?

– Na, jei mano šalies vyriausybė būtų pareikalavusi, kad aš, kaip ginkluotųjų pajėgų vadas, įvykdyčiau tokį puolimą, tada, žinoma, taip, aš būčiau tai padaręs. Manau, kad pagrindinis klausimas – kaip tai būtų galima padaryti. Ir manau, kad, kaip jau sakiau anksčiau, strategiškai mes apsiskaičiavome, nes kol Vakarai kankinamai ilgai svarstė, ar turėtų suteikti Ukrainai tankų, šarvuotų pėstininkų kovos mašinų ir panašių priemonių, rusai tą laiką išnaudojo labai rimtoms gynybinėms pozicijoms įsirengti.

Mano nuomone, tai tikriausiai reikėjo suprasti anksčiau. Nors buvo teisinga suteikti Ukrainai puolamąją ginkluotę, pavyzdžiui, tankus, savaeigę artileriją ir panašiai, reikėjo suvokti, kad puolamasis mūšis bus labai kruvinas, labai įnirtingas ir, taip sakant, labai senamadiškas, todėl galbūt reikėjo duoti daugiau įrangos, reikalingos Rusijos gynybinėms linijoms pralaužti.

O tokios įrangos yra. Galbūt ji nebuvo tiekiama pakankamais kiekiais, nes buvo strategiškai apsiskaičiuota, nepakankamai įvertinant Rusijos gynybines pozicijas.

Dar vienas susijęs iššūkis, su kuriuo susidūrė Ukrainos kariuomenė, yra tai, kad ji turėjo pasikeisti, transformuotis – [iš] gynybinės kariuomenės tapti kariuomene, galinčia vykdyti puolimą. O tai labai sunku padaryti karo metu, nuolat būnant kontakte. Nekritikuoju ukrainiečių karių ryžto, jų pasirengimo aukotis. Tiesiog tokia sudėtinga realybė, bandant prasiveržti ir pralaužti tvirtas gynybines pozicijas.

– Remiantis naujausiais pranešimais, Ukraina iš Jungtinių Valstijų gauna kariuomenės taktinių raketų sistemų (ATACMS), nors ir nedideliais kiekiais. Kokių pokyčių tai galėtų padėti pasiekti mūšio lauke? Didelio judrumo artilerijos raketų sistemų (HIMARS) poveikis mūšio lauke buvo įspūdingas, ar turėtume tikėtis kažko panašaus, kai bus gautos ATACMS?

– Su kiekvienu Ukrainai perduodamu geresniu ir ilgesnio nuotolio ginklu didėja galimybė... daryti rimtesnį operatyvinį poveikį. Tai matėme, pavyzdžiui, kai Jungtinė Karalystė padovanojo (ilgojo nuotolio) „Storm Shadow“ [sparnuotąsias raketas]. Buvo keletas gerai dokumentuotų išpuolių, įvykdytų naudojant britiškas „Storm Shadow“ raketas.

– Pavyzdžiui, neseniai suduotas smūgis Juodosios jūros karinio jūrų laivyno bazei Sevastopolyje [okupuotame Kryme].

– Būtent. Ir, mano supratimu, tai atakai tikriausiai buvo panaudotos trys „Storm Shadow“ raketos. Tokio pobūdžio puolimus – tolimo nuotolio, tikslius ir labai veiksmingus – leis surengti ir ATACMS. Ir, žinoma, čia galime grįžti prie mūsų pokalbio pradžios, kai kalbėjome apie tai, jog Ukraina turi visišką teisę smogti taikiniams Rusijos gilumoje, nes Rusija pradėjo karą ir turi prisiimti šio karo pasekmes.

O giluminė kova, taip sakant, yra teisėta mūšio dalis. Nenoriu čia leistis į karinę teoriją, bet jei sutinkate su šio karo giluminės, artimosios ir užnugario dalių koncepcija, artimasis mūšis yra mūšis, kuris šiuo metu vyksta palei fronto liniją. Giluminis mūšis – tai [tokių ginklų, kaip] „Storm Shadow“ ir ATACMS, naudojimas.

Tai taip pat susiję su propaganda – informacine karo dalimi, darančia įtaką žmonių požiūriui. Ir dar yra užnugario dalis, susijusi su Ukrainos pajėgų dvasios ir Ukrainos žmonių psichologinės būsenos palaikymu. Visus šiuos elementus reikia sujungti į bendrą visumą, į vieną operaciją.

Praradus bet kurį iš šių elementų, kyla pavojus pralaimėti karą. Tačiau norint laimėti, reikia laimėti juos visus tris. Galima ilgai aiškinti, naudojant tam tikrą karinį žargoną, kodėl „Storm Shadow“, ATACMS ir HIMARS naudojimas yra svarbi ir teisėta giluminio mūšio, bendro mūšio dalis.

– Ukrainos kariuomenė pranešė, kad iki spalio 5 d. Rusija Ukrainoje jau buvo netekusi daugiau nei 280 000 karių. Pažvelkime į šiuos skaičius skeptiškai, nes juos skelbia Kyjivas, tačiau diskusijos dėlei darykime prielaidą, kad Rusijos nuostoliai yra, tarkime, perpus mažesni. Kiek dar karių gali sau leisti prarasti Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas?

– Manau, kad tai labai geras klausimas. Turėdami omenyje tai, kad jis puolė maždaug 180 000 –190 000 karių pajėgomis, labai tikėtina, kad jis prarado – žuvusiais arba labai sunkiai sužeistais – mažiausiai tiek karių. Mano supratimu, tai siaubingas aukų skaičius. Žinoma, Ukraina taip pat patyrė siaubingų nuostolių ir Ukrainos kariuomenė, visiškai pagrįstai [neatskleidžia] savo aukų skaičiaus. Bet tarkime, kad jos sudaro nuo trečdalio iki pusės rusų nuostolių. Tai labai, labai daug.

Tai yra didelė kaina abiem šalims, turint omenyje, kad Rusijos gyventojų skaičius yra maždaug tris kartus didesnis už Ukrainos gyventojų skaičių. Tai reiškia, kad abiem pusėms labai sunku papildyti savo kariuomenių gretas. Manau, kad Ukrainai kiek lengviau, nes jaučiamas neginčijamas ryžtas išlaisvinti savo šalį nuo užpuoliko. Taigi Ukraina visada ras žmonių, kurie norės eiti ir kariauti, nors tai irgi negali tęstis amžinai. Bet [trumpuoju] laikotarpiu tikrai atsiras žmonių, norinčių vykti į frontą ir kovoti.

Tačiau daugelis rusų kareivių nededa širdies į šį karą. Rusai pakankamai beatodairiškai naudoja savo karius, žmogaus gyvybė jų kariuomenėje menkai tevertinama. Esu tikras, kad ilgainiui tai atsirūgs. Ir V. Putinui bus vis sunkiau rasti vyrų, norinčių ar nenorinčių... vykti kovoti Ukrainoje. Todėl manau, kad tai yra pagrindinė kryptis, kuria reikia dirbti, kad kuo daugiau informacijos socialinės žiniasklaidos kanalais – visais įmanomais kanalais – pasiektų Rusijos gyventojų sąmonę, kad jie suprastų, jog tai yra neteisėtas karas, kurį vykdo Kremliaus elitas, siekdamas savų tikslų, ir kad tai kainuoja labai daug jaunų Rusijos vyrų gyvybių. Ši žinia kažkokiu būdu turi pasiekti Rusijos žmones, kad jie pakeistų savo požiūrį į savo Vyriausybę, požiūrį į karą.

– Bet juk rusai visais laikais nevertino žmogaus gyvybės.

– Liūdna, bet taip. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia stengtis, kad nereikia siekti gilesnio Rusijos žmonių supratimo. Vėlgi, tai [iškelia] platesnį klausimą, kiek saugus yra V. Putinas Kremliuje? Viena vertus, gali augti nepritarimas pačiam karui. Bet taip pat girdimas kai kurių žmonių nepritarimas tam, kaip jis kariauja; kad jis nėra pakankamai griežtas, nėra pakankamai agresyvus. Taigi, veikia daugybė jėgų. Be to, žinoma, yra ir daugiau nežinomųjų, apie kuriuos daug kalbama, pavyzdžiui, kokia iš tiesų yra V. Putino sveikata.... Čia yra daug nežinomybės.

Tačiau jūsų pagrindinė mintis yra teisinga. Rusija visada taip elgėsi. Visgi manau, kad neturėtume atsisakyti pastangų bandyti įteigti tiesą Rusijos žmonėms, nes tai yra daug geriau ir teikia daugiau vilčių, kad šis karas baigsis Ukrainos naudai.

– Pakalbėkime apie Jungtinės Karalystės suteiktą karinę pagalbą. Prisimenu, kai Londonas perdavė pagrindinius kovos tankus „Challenger 2“, jūs parašėte labai svarbų straipsnį, kuriame teigėte, kad turėtume suteikti ne 12, o 50 tankų. Ar šis kontrpuolimas, jo sukelti lūkesčiai ir karti realybė rodo, kad jau šaukštai po pietų?

– Manau, kad daugeliu atžvilgių jau šaukštai po pietų. Ir jeigu iki žiemos neįvyks proveržis, – o aš labai norėčiau, kad jis įvyktų, – greičiausiai turėsime susitaikyti su tuo, jog žiemą karas bus tiesiog įšaldytas, ir rusai toliau gerins savo gynybines pozicijas. Ir galbūt net pamatysime, kaip fronto linija virsta linija, kurią labai sunku pastumti.

Žinoma, tuomet kyla klausimas, kaip šis konfliktas vystysis. Vyrauja nuomonė, kad tokie konfliktai sprendžiami derybomis. Tačiau kalbant apie šį konfliktą, prezidentų V. Zelenskio ir V. Putino derybinės pozicijos yra nesuderinamos. V. Zelenskis visiškai pagrįstai nori, kad Ukrainai būtų grąžinta visa jos teritorija, iki paskutinio kvadratinio kilometro, įskaitant Krymą. O V. Putinas turi bent kažką gauti iš šio karo, kontroliuoti bent dalį Ukrainos teritorijos, kad Rusijos žmonėms neatrodytų, jog jis pralaimėjo.

Todėl labai sunku [nuspręsti], kokios galėtų būti derybų pradinės pozicijos. Ir tai, manau, yra tikras iššūkis. Tačiau taip pat manau, kad šį iššūkį teks išspręsti per ateinančius kelis mėnesius. Be to, juntamas ir platesnio masto susirūpinimas, kad Vakarų parama Ukrainai gali pradėti mažėti.

Nerimauti verčia ir galima Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento rinkimų (2024 m.) baigtis. [JAV] prezidentas [Joe] Bidenas yra pasiryžęs remti Ukrainą. Tačiau nežinome, ar jis liks JAV prezidentu. Daug kas nerimauja, kad gali grįžti [buvęs JAV prezidentas] Donaldas Trumpas.

Tiesą sakant, manau, kad tai mažai tikėtina, tačiau, kalbant plačiau, nerimą kelia tai, kad laikas yra ne Ukrainos, o Rusijos pusėje. Vakarų parama ir entuziazmas remti Ukrainą mažės ir tai vis labiau stiprins V. Putino pozicijas.

Taigi sunku tikėtis, kad šis konfliktas bus greitai išspręstas. Iš tikrųjų ne mažiau sunku įžvelgti ir vidutinės trukmės ar ilgalaikį šio konflikto sprendimą. Galima įsivaizduoti, kad jis gali būti sprendžiamas [pagal] Korėjos pusiasalio pavyzdį. Tas karas nutrūko 1953 m., pasirašius paliaubas, tačiau taikos susitarimo nėra, Korėjos pusiasalyje tiesiog buvo įšaldytas karas. Ar taip galėtų nutikti su Ukraina ir Rusija? Na, teoriškai, manau, galėtų. Tačiau tai būtų pražūtinga Ukrainai. Mano nuomone, tai būtų pražūtinga ir Europai, nes bet kurią akimirką rusai galėtų nuspręsti atnaujinti puolimą.

Be to, žinoma, kyla klausimas, kas atlygins Rusijos puolimo Ukrainoje padarytą žalą. Mes visi sakysime, kad tai turi padaryti Rusija, bet Rusija to nedarys, jei vis dar bus konfliktinėje situacijoje ir kontroliuos dalį Ukrainos teritorijos. Taigi tai, kas pavasarį ir vasaros pradžioje atrodė kaip pagrįsta viltis, kad 2023 m. gali viskas išsispręsti mūšio lauke, – ir tai atrodė geriausias būdas užbaigti šį karą – dabar atrodo mažai tikėtina. Ir sunku būtų įsivaizduoti, kad bandymus rasti kitų konflikto sprendimo būdų lydės sėkmė.

– Ir galiausiai norėčiau perfrazuoti tai, ką rašėte, kad ukrainiečiai kovoja už mus visus, lieja kraują, kad laimėtume laiko apsispręsti, kaip reaguoti į naujus iššūkius Europos saugumui. Kaip Vakarai išnaudoja tą laiką?

– Nėra abejonių, kad Ukraina ukrainiečių krauju moka už Rusijos agresijos grėsmės Europai mažinimą. Mes labai abstrakčiai nuogąstavome dėl Rusijos keliamos grėsmės Vakarams. Žinoma, ši grėsmė tapo reali 2014 m., kai Rusija aneksavo Krymą ir sukurstė karinius veiksmus [Rytų Ukrainos] Luhansko ir Donecko srityse. Taigi tai buvo ne šiaip grėsmė, tai buvo reali agresija.

Tačiau tuomet reikia paklausti, koks buvo Vakarų atsakas? Taip, buvo įvestos ekonominės sankcijos. Nuo 2014 m. iki 2022 m. buvo tam tikra reakcija, bandymai paremti Ukrainos kariuomenę, tačiau po 2022 m. vasario atsakas buvo kur kas rimtesnis.

Tačiau kyla platesnis klausimas – jei Ukraina vienaip ar kitaip laimės šį karą ir Rusijos pajėgos pasitrauks iš Ukrainos, ar grėsmė Vakarų Europos saugumui sumažės? O gal Rusija ir toliau kels grėsmę Vakarų Europos, Baltijos šalių ir visų su ja besiribojančių valstybių saugumui? Ir tai yra dar vienas nežinomasis.

Toks nežinomasis ir gali tapti pagrindiniu neigiamu veiksniu. Rusija gali nuspręsti, kad ji nori išlaikyti agresyvią poziciją Vakarų atžvilgiu, ir tai reikštų, kad Vakarai, nedidindami savo išlaidų gynybai, nedidindami savo karinio pajėgumo ir nestiprindami atgrasymo priemonių, veltui švaisto laiką, kurį jiems suteikia Ukraina.

Nežinau, ar turėjote galimybę perskaityti knygą, kurią išleidau vos prieš porą savaičių („Nuo pergalės iki pralaimėjimo: Didžiosios Britanijos kariuomenė 1918–1940 m. (angl. „Victory To Defeat: The British Army 1918-40“), bet joje labai aiškiai pateikiama paralelė tarp dabartinės situacijos ir situacijos ketvirtajame 20 a. dešimtmetyje, kai Hitleris kėlė grėsmę, kuriai nesipriešino nei Didžioji Britanija, nei Prancūzija. Iš tiesų Britanija net neturėjo tinkamų ekspedicinių pajėgų, kurias būtų galėjusi dislokuoti Europoje. Yra teigiančių, kad jei būtume turėję tinkamo dydžio pajėgas, kurias būtume galėję dislokuoti Europoje kartu su prancūzais 1935 m., 1936 m., 1937 m., tai būtų atgrasę Hitlerį nuo minčių pradėti Antrąjį pasaulinį karą ir būtų užkirtę kelią Holokaustui ir 6 milijonų žydų nužudymui. Todėl labai, labai svarbu turėti patikimas ginkluotąsias pajėgas, galinčias atgrasyti nuo būsimos agresijos. Taigi dabar reikia užduoti klausimą: ar Vakarai protingai išnaudoja laiką, kurį jiems suteikia Ukraina, ar ne?