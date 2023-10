Rusijos karas prieš Ukrainą. ISW: rytiniame Dniepro krante Ukrainos gynėjai užima pozicijas

604-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijos šaltiniai vis dažniau kalba apie didesnes nei įprasta Ukrainos sausumos operacijas Chersono srities rytiniame krante, raįo JAV karo studijų instituto (ISW) analitikai. Ukrainos pajėgos toliau veikia rytinio kranto teritorijose netoli Dniepro upės pakrantės ir Antonivskio geležinkelio tilto.

Rusijos karo tinklaraštininkas teigė, kad dvi Ukrainos karinio jūrų laivyno pėstininkų brigados diversinės ir žvalgybinės grupės spalio 19 d. perėjo Dniepro upę, įveikė rajone buvusias Rusijos pajėgas ir įsitvirtino Krynkų kaime (30 km į rytus nuo Chersono miesto ir apie 2 km į šalies gilumą nuo Dniepro upės kranto linijos).

Ukraina susitarė su Jungtinėmis Valstijomis dėl nuolatinio ilgojo nuotolio raketų ATACMS tiekimo. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba teigiamai atsakė į klausimą, ar pranešimų apie pirmąjį ATACMS panaudojimo atvejį patvirtinimas reiškia, kad šie sviediniai Ukrainai bus siunčiami nuolat, o tiekimo apimtys didės.

Ukrainos diplomatijos vadovas taip pat pabrėžė, kad tai yra tiesioginis Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV lyderio Joe Bideno susitarimų, pasiektų per rugsėjį Vašingtone surengtą jųdviejų susitikimą, rezultatas.

„Jei skaitytumėte prezidento kalbą po jo susitikimo su J. Bidenu tarp eilučių, pamatytumėte, kad buvo priimtas labai svarbus sprendimas, kuris galėjo būti tik šis, tad mes dėkojame Jungtinėms Valstijoms už susitarimų vykdymą ir mūsų pajėgumų stiprinimą“, – tvirtino D. Kuleba.

Kaip jau skelbta, spalio 17 dieną Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos surengė sėkmingą operaciją, pavadintą „Laumžirgis“, kurios metu buvo smogta į Rusijos aerodromus laikinai okupuotuose Berdianske ir Luhanske. Netrukus po šių smūgių Ukrainos prezidentas patvirtino, kad prieš rusų taikinius buvo pirmą kartą panaudotos ATACMS raketos.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

