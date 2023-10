Pekine nufilmuoti retai matomi Putino branduoliniai lagaminėliai

Per Vladimiro Putino vizitą Pekine buvo nufilmuotas retai viešumoje matomas visur Rusijos prezidentą lydintys vadinamieji „branduoliniai lagaminėliai“, kuriais duodamas įsakymas paleisti branduolinį smūgį.

Kaip praneša agentūra „Reuters“, susitikęs su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, V. Putinas buvo filmuojamas einantis į kitą susitikimą, jį lydėjo du Rusijos laivyno karininkai, abu nešė po lagaminėlį.

⚡️#Putin was filmed in the company of officers carrying the nuclear briefcase after his meeting with Xi #Jinping in #Beijing, Reuters reported.



Reportedly, the nuclear briefcase is traditionally carried by an officer of the Russian Navy known as "Cheget." The briefcase is always… pic.twitter.com/Kac4sSBTZ6