LRT trumpai. Kas žinoma apie pasaulį sukrėtusią ataką prieš ligoninę Gazos Ruože?

Antradienį Al Ahli ligoninėje Gazoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Grupuotės „Hamas“ valdoma Palestinos sveikatos ministerija skelbia, kad po raketos atakos ligoninėje žuvo 471 žmogus, tačiau ekspertai abejoja, ar aukų iš tiesų galėjo būti tiek daug. Vakarai ir arabų pasaulis pasmerkė ataką, tačiau kaltė dėl jos metama tiek Izraelio pajėgoms, tiek grupuotei „Islamo džihadas“. LRT.lt trumpai pateikia, kas yra žinoma apie ataką.

Iš sprogimo vietos į pagrindinę Gazos miesto ligoninę Al Shifą, kuri jau buvo perpildyta, po smūgio atvežta apie 350 nukentėjusiųjų, sakė jos direktorius Mohammedas Abu Selmia.

Palestinos atstovai teigia, kad dėl išpuolio kaltas Izraelis, tačiau pastarasis tikina, kad į ligoninę pataikė „Islamo džihado“ grupuotė, ji šiuos kaltinimus atmeta. Izraelio gynybos pajėgos trečiadienį skelbė, kad sprogimą sukėlė klaidingai paleista raketa, turėjusi skrieti į Izraelį.

Tai kol kas daugiausiai aukų vienu metu ir vienoje vietoje nusinešęs įvykis per šį „Hamas“ ir Izraelio karą. „SkyNews“ skelbia, kad jei iš tiesų paaiškėtų, kad dėl atakos kaltas Izraelis, tai būtų pati kruviniausia ataka, surengta nuo 2008 m.

Kas kaltas?

Liudininkai NBC pasakojo, kad po atakos matė kūnų dalis visame Al Ahli ligoninės kieme. Gydytojai pasakoja, kad nuo sprogimo įgriuvo vienos iš operacinių lubos. Ligoninė yra valdoma Anglikonų Bažnyčios, ji šį išpuolį pavadino siaubingu. Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby dar spalio 14 dieną pranešė, kad ligoninė buvo apšaudyta Izraelio, tada buvo sužeisti 4 ligoninės darbuotojai. Jis jau tuomet pažymėjo, kad, Izraeliui rengiant atakas Gazos Ruože, neįmanoma evakuoti ligoninėse esančių sunkiai sergančių ar sužeistų pacientų.

Izraelio kariuomenė tada skelbė, kad civilių aukos Gazos Ruože yra „neišvengiamos“, nes „Hamas“ naudojasi palestiniečiais kaip priedanga, siekdami apsaugoti savo karinius taikinius.

„Hamas“ naudoja mokyklas, gyvenamuosius pastatus, mečetes ir ligonines kaip priedangą, iš kur apšaudo Izraelio gyventojus“, – savaitgalį sakė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.

Iš karto po antradienio atakos ligoninėje Palestinos pareigūnai apkaltino Izraelį dėl incidento. „Hamas“ išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad incidentą sukėlė Izraelio oro atakos, ir tikino, kad buvo įvykdytas „genocido nusikaltimas“.

„Tai taip pat atskleidžia JAV ir Vakarų paramą šiai nusikalstamai okupacijai“, – savo oficialiame pranešime piktinosi teroristinė organizacija ir ragino „tarptautinę bendruomenę ir arabų bei islamo šalis nedelsiant įsikišti“.

Tuo metu Izraelis neigia, kad atakavo ligoninę, ir skelbia, jog raketą iš Gazos Ruožo paleido „Islamo džihadas“. Jų teigimu, raketa buvo nukreipta į Izraelį, tačiau netyčia pataikė į ligoninę.

„Po papildomos operatyvinių ir žvalgybos sistemų peržiūros ir kryžminio patikrinimo tapo aišku, kad IDF nesudavė smūgio į ligoninę Gazoje“, – buvo teigiama pirminiuose Izraelio ginkluotųjų pajėgų (IDF) pranešimuose.

Vėliau savo teiginiams patvirtinti Izraelio kariuomenė išplatino esą įrašytą pokalbį, kuriame kalbama apie nesusipratimą. Tiesa, pokalbyje nurodoma, kad kalbasi du grupuotės „Hamas“ teroristai.

„Jie paleido raketą iš už ligoninės esančių kapinių ir ji nukrito ant ligoninės“, – teigė vienas iš Izraelio pateiktame pokalbyje dalyvavusių „Hamas“ atstovų ir iš pateikto pokalbio turinio galima suprasti, kad tai ne jų teroristinės grupės paleista raketa.

