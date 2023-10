Rusijos karas prieš Ukrainą. Raketomis apšaudyta Zaporižia, žuvo vienas žmogus, apgriautas daugiabutis

602-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Trečiadienio naktį Rusijai raketomis apšaudžius Zaporižios miestą, vienas žmogus žuvo ir mažiausiai du buvo sužeisti, per „Telegram“ pranešė gubernatorius Jurijus Malaško, rašo „The Kyiv Independent“.

Zaporižia nuo 1.30 iki 1.48 val. vietos (ir Lietuvos) laiku buvo atakuojama mažiausiai šešis kartus, sakė gubernatorius.

Remiantis nuotraukomis, kuriomis pasidalijo miesto pareigūnai, Zaporižios centrinėje dalyje esantis penkiaaukštis pastatas buvo iš dalies sugriautas. Buvo apgadinti mažiausiai aštuoni butai. Pranešama, kad pastato gyventojai buvo evakuoti.

Pastarosiomis dienomis Ukrainoje slapta buvo dislokuotos amerikietiškos armijos taktinės raketų sistemos (ATACMS) ir jomis ukrainiečių pajėgos galimai sudavė pirmuosius smūgius Rusijos okupacinei kariuomenei, remdamasi neįvardintais amerikiečių pareigūnais pranešė agentūra AP.

Kaip nurodė šaltiniai, netrukus apie raketų perdavimą turėtų būti paskelbta oficialiai.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir kiti Ukrainos pareigūnai jau seniai prašo JAV perduoti ATACMS raketų sistemų, tačiau Joe Bidenas nusileido tik rugsėjį. Vašingtonas neatskleidė, kada ir kiek šių raketų sistemų bus perduota Kyjivui.

V. Zelenskis antradienį užsiminė, kad Ukrainos pajėgos būtent ATACMS raketomis smūgiavo dviems rusų kariniams aerodromams okupuotose Luhansko ir Berdiansko apylinkėse. Smūgio metu buvo sunaikinti rusų kariniai sraigtasparniai, amunicijos sandėlis, praneša „The Telegraph“.

Rusijos kariniai tinklaraštininkai taip pat tvirtina, kad Ukraina smogė ATACMS sistemomis. Kyjivo smūgis „buvo vienas rimčiausių per visą“ karo trukmę, pareiškė su Rusijos oro pajėgomis siejamas tinklaraštininkas „Fighterbomber“. Oficialiai Maskva neigia, kad ukrainiečiai smūgiavo šiems objektams.

JAV baiminasi, kad raketų perdavimas gali padidinti Rusijos eskalacijos riziką, todėl ukrainiečiams perduotos sistemos turės trumpesnį nei maksimalus šūvio nuotolis – kai kurios raketos gali smogti už 300 km esantiems taikiniams. Ukrainai perduotos sistemos galės nešti kasetinius šaudmenis.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Ukrainian forces used US-provided #ATACMS long-range missiles to strike #Russian targets in occupied #Ukraine for the first time on October 17. 🧵(1/7) https://t.co/oOGY7X5Xk7 pic.twitter.com/RQvG3aK61s