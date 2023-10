LRT iš Varšuvos. Naujos valdžios dėlionėje – ekonominės paslaptys, Dudos iššūkis ir abortų klausimas

Lenkijos rinkimai lems permainas šalies politinėje padangėje. Daugiausiai balsų surinko valdančioji partija „Teisės ir teisingumas“, tačiau opozicija jau paskelbė apie pergalę, pasiryžimą valdyti ir keisti šalį. Tačiau iššūkių jai kels ne tik ekonominiai sunkumai, ginčai su Europos Sąjunga, bet ir buvusios valdžios padaryti pokyčiai.

„Atėjusi į valdžią opozicija turės daug ką išspręsti, o viena iš pirmųjų užduočių bus sumažinti Lenkijos visuomenės susipriešinimą“, – LRT.lt sakė Lenkijos viešosios politikos instituto (IPA) analitikas Filipas Parzerskis.

Tekstas trumpai Rinkimus laimės valdančioji „Teisės ir teisingumo“ partija, tačiau valdančiosios koalicijos ji nesuformuos.

Opozicija žada gerinti santykius su Europos Sąjunga.

Iššūkių kelia ir švietimo sistema, socialinės garantijos, ekonominė padėtis.

Opozicija žada mažinti ir visuomenės poliarizaciją.

Iššūkių gali kelti prezidentas, kuris gali vetuoti įstatymus.

Valstybinėse įstaigose išliks didelė „Teisės ir teisingumo“ įtaka.

Tarp trijų opozicinių partijų taip pat gali kilti ideologinių nesutarimų.

„Lenkijoje demokratija stabili“

Sekmadienio vakaras Varšuvoje buvo neįtikėtinai spalvingas – kol opozicijos partijos džiūgavo dėl demokratijos pergalės, valdantieji atsargiai, tačiau taip pat kalbėjo apie pergalę ir likimą valdžioje. Net ir pirmadienį valdančiųjų premjeras Mateuszas Morawieckis tikino, kad partija bandys formuoti Vyriausybę, jei to paprašys prezidentas.

„Jei prezidentas patikės misiją laimėjusios partijos kandidatui, mes tikrai stengsimės sukurti stabilią Vyriausybę, kuri išves Lenkiją iš sudėtingų situacijų, su kuriomis susiduriame“, – nacionaliniam transliuotojui „TVP Info“ sakė M. Morawieckis.

Mateuszas Morawieckis / AP nuotr.

Buvęs „Teisės ir teisingumo“ partijos narys, prezidentas Adrzejus Duda pirmą kartą rinkimus pakomentavo tik pirmadienį. Pasidžiaugęs rekordiniu aktyvumu jis pridūrė, kad reikia sulaukti galutinių rinkimų rezultatų, kurie turėtų būti patvirtinti antradienį maždaug vidurdienį.

„Laukiame ramiai, demokratija Lenkijoje stabili. Džiaugiuosi, kad yra visuomenės balsas, o jos valia vis labiau aiškėja“, – išplatintame pranešime sakė prezidentas.

Tačiau „Gazeta Wyborcza“ duomenimis, pirmadienį trys opozicinės partijos – „Pilietinė koalicija“, „Trečiasis kelias“ ir „Naujoji kairė“ – susitiko aptarti galimybę formuoti valdančiąją koaliciją, kurios deleguotu premjeru turėtų tapti Donaldas Tuskas.

Jau sekmadienį, po paskelbtųjų pirmųjų apklausos rezultatų visos trys partijos paskelbė apie demokratijos pergalę rinkimuose ir išreiškė ryžtą burtis kartu, nesijungti prie „Teisės ir teisingumo“.

Jaroslawas Kaczynskis / AP nuotr.

Vienintelė atvirai apie pralaimėjimą prakalbo partija „Konfederacija“, jos lyderis nevyniodamas žodžių pripažino, kad partija nedovanotinai pralaimėjo.

„Galutiniai rinkimų rezultatai dar gali šiek tiek pasikeisti. Negalima to paneigti, bet mums nepavyko“, – sakė vienas iš „Konfederacijos“ pirmininkų Slawomiras Mentzenas.

Tačiau ši partija, bent kol kas, irgi išreiškė, kad nebus koalicijoje nei su „Teise ir teisingumu“, nei su „Piliečių koalicija“.

Taigi, realiausias valdančiosios koalicijos vaizdas atrodo su trimis opozicinėmis partijomis. Kaip tikina F. Parzerskis, tikriausiai ir A. Duda iš pradžių suteiks galimybę koaliciją formuoti „Teisei ir teisingumui“, kad ji turėtų daugiau laiko pasiruošti pokyčiams, kurie tokiu atveju įvyktų tik gruodžio viduryje.

„Valdantieji praeityje yra pervilioję parlamento narių į savo gretas, tačiau šiuo atveju tam reiktų daug žmonių, kad būtų užtikrinta dauguma, nes mažumos valdančioji koalicija jų netenkintų“, – įsitikinęs IPA ekspertas.

Parlamento rinkimai Lenkijoje / AP nuotr.

Jei prezidento paskirtas premjeras nesugeba suformuoti valdančiosios koalicijos, tuomet parlamentas balsuoja ir siūlo kandidatą, jis turi suformuoti koaliciją, kuri turi būti patvirtinta balsavimu surinkus daugumą. Lenkijos politikos analitikai mano, kad būtent tokiu keliu opozicijai ir teks žengti.

„Tada mes turėsime koaliciją, kuri yra proeuropietiška, prodemokratinė, progresyvi, kuri sieks atkurti teisės viršenybę, atkurti normalią švietimo padėtį ir pasiūlys naujų sprendimų socialinei sistemai“, – LRT.lt tikino „Batory Foundation“ analitikė Ewa Kulik-Bielinska.

Europa, sveikata ir susiskaldymas

Opozicijos atėjimas į valdžią visų pirma reikš santykių su Briuseliu atšilimą. Jau rinkimų kampanijos metu opozicinės jėgos žadėjo, kad atkurs teisės viršenybę, sugrąžins Europos Sąjungos lėšas, kurias įšaldė Europos Komisija.

„Naujosios D. Tusko Vyriausybės vadovaujama Lenkija bus konstruktyvesnė ES politikos dalyvė, sieks gerinti santykius su pagrindiniais partneriais ir atkurti pasitikėjimą savo proeuropietiškais įgaliojimais“, – savo išplatintame komentare teigia Europos užsienio reikalų tarybos (ECFR) Varšuvos biuro vadovas Piotras Buras.

Donaldas Tuskas / AP nuotr.

Dar vienas iššūkis – ekonomika. Lenkijoje sparčiai augant infliacijai, rinkėjai išskyrė, kad jiems nerimą kelia šalies ekonominė padėtis ir su tuo susiję sunkumai, pavyzdžiui, vis didesnė baimė dėl kylančių maisto ir pragyvenimo kainų. Prieš rinkimus vykdytose nuomonių apklausose ši tema buvo viena iš populiariausių tarp rinkėjų vyrų.

„Mes netgi nežinome, kokia reali šalies ekonominė padėtis, nes ši Vyriausybė neatskleidė visos informacijos dalį jos nuslėpdama“, – tikina F. Parzerskis.

Rinkėjai iš naujosios valdžios taip pat tikisi kitų problemų sprendimo, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos. Lenkai skundžiasi, kad dažnai yra sunku patekti pas reikalingą gydytoją, o kai kurių paslaugų tenka laukti daugiau nei metus.

Švietimas taip pat išskiriamas kaip įsisenėjusi problema, kuri paaštrėjo per „Teisės ir teisingumo“ valdymą. Opozicinės partijos dabartines švietimo programas vadino nepritaikytomis 21 amžiui.

„Reikia galbūt ne tiek daug diskutuoti apie paveldą, nacionalinį identitetą, bet prisitaikyti prie 21 amžiaus grėsmių ir poreikių“, – apie nuotaikas visuomenėje pasakoja IPA ekspertas.

Kartu savo rinkimų kampanijos metu opozicija kaip vieną iš savo tikslų iškėlė Lenkijos visuomenės susiskaldymo mažinimą, kuris esą išaugo per pastaruosius 8-erius metus, tačiau tai pasiekti, anot E. Kulik-Bielinskos, bus ypač sunku.

Opozicijos protestas Varšuvoje / AP nuotr.

LRT.lt kalbinti ekspertai pabrėžia, kad po rinkimų bus toliau tęsiami svarbūs infrastruktūros projektai, siekiama sumažinti Rusijos įtaką ekonominėje sferoje, gerinama logistika.

Prezidento iššūkis

Jei opozicija, kaip yra tikėtina, perims šalies valdymą, ji susidurs ir su „Teisės ir teisingumo“ palikimu, kuris gali sunkinti jų pastangas daryti pokyčius. Vienas iš didžiausių trukdžių galėtų būti pats A. Duda, kuris anksčiau buvo PiS partijos narys.

Taigi, net visiškai kontroliuodama parlamentą naujoji Vyriausybė gali susidurti su kliūtimis, nes prezidentas gali vetuoti teisės aktus. Tam, kad būtų atmestas veto, reikia trijų penktadalių parlamento balsų, o tokios daugumos opozicija, bent naujausiais duomenimis, negalėtų suburti.

E. Kulik-Bielinskos teigimu, A. Duda gali ir nebūti tokia didelė problema, kadangi tai yra jau antra jo prezidento kadencija, po kurios jam teks ieškoti naujos pozicijos.

Andrzejus Duda / AP nuotr.

„Kaip prezidentas jis tikriausiai norės toliau daryti tarptautinę karjerą, todėl kišti teisėtai valdžiai pagalius į ratus ir kenkti savo įvaizdžiui jis tikriausiai nenorėtų“, – įsitikinusi analitikė.

Jau padaryti „Teisės ir teisingumo“ partijos pokyčiai kai kuriais atvejais gali būti sunkiai atšaukiami. P. Buro teigimu, kai kuriais atvejais naujoji valdžia galėtų reformas atšaukti pati priimdama sprendimus, kurie svyruotų ant teisėtumo ribos.

Be to, per 8-erius metus kai kuriose valstybinėse įstaigose jau yra giliai įsiskverbusi „Teisės ir teisingumo“ partijos įtaka, pavyzdžiui, Konstituciniame Teisme, nacionalinio transliuotojo vadovybėje, todėl tai kai kurie ekspertai išskiria kaip dar vieną galimą trukdį naujos valdžios kelyje.

Ypač ryški priešprieša opozicinėms partijoms buvo matoma žiniasklaidoje. Likus kelioms valandoms iki agitacijos pabaigos, Lenkijos nacionalinis transliuotojas „TVP“ rodė valandos trukmės interviu su „Teisės ir teisingumo“ partijos lyderiu Jaroslawu Kaczynskiu. Pasirodė pranešimų, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės, siejamos su valdančiaisiais, atsisakė skelbti opozicijos agitacinę medžiagą.

„Trečiojo kelio“ štabas po Lenkijos parlamento rinkimų apklausos rezultatų paskelbimo / AP nuotr.

Neatmetama, kad trintis gali atsirasti ir tarp trijų politinių srovių, suvienijusių savo jėgas. Nors jos kalba apie politinius pokyčius ir demokratiją, tačiau turi skirtingus požiūrius, pavyzdžiui, į socialines problemas.

Pavyzdžiui, kairiosios partijos norėtų didesnį finansavimą skirti socialinėms paslaugoms, statyti daugiau socialinių būstų. „Pilietinė koalicija“ – liberali jėga, kuri nėra linkusi tokią didelę dalį biudžeto skirti socialinėms išmokoms.

Kaip išskiria F. Parzerskis, „Naujoji kairė“ savo kampanijoje aktyviai skelbė apie abortų liberalizavimą, moterims būtų leista pasidaryti abortą iki 12 nėštumo savaitės. „Trečiasis kelias“ yra centro dešinės partija, todėl jiems toks liberalizavimas gali būti nepriimtinas.

„Žinoma, jie tarpusavyje tikrai gali nesutarti, mes matysime, kaip jie sugebės tai išspręsti. Bet jie jau nuėjo ilgą kelią, prieš rinkimus jie bendradarbiavo, susitikdavo ir aptardavo savo planus, kaip laimėti šiuos rinkimus“, – teigia IPA analitikas.