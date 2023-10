Varšuvoje vyras užlipo ant paminklo Smolensko aukoms, grasina susisprogdinti

Šeštadienio dieną Pilsudskio aikštėje Varšuvoje ant paminko Smolensko aukoms užsilipo vyras. Jis grasina susisprogdinti, rašo „Wyborcza“.

Lenkijos žiniasklaida nurodo, kad vyras tvirtina, kad kuprinėje su savimi turi bombą.

Policija uždarė aikštę, taip pat aplinkines gatves.

BBC korespondentė Sarah Rainsford nufotografavo vyrą, stovintį ant paminklo.

Ji rašė, kad vyras teigė turįs bombą.

„Priežastys neaiškios. Visos gatvės rajone užtvertos“, – rašė ji.

Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN