Neišvengiamas Izraelio pajėgų įsiveržimas į Gazos Ruožą bus kruvinas, bet „Hamas“ nesunaikins

Šeštadienio „Hamas“ ataka prieš Izraelį buvo ne tik netikėta, bet ir pribloškė savo žiaurumu. Teroristinės grupuotės kovotojai, įsiveržę į Izraelio teritoriją iš Gazos Ruožo, sušaudė 260 nekaltų festivalio dalyvių ir dar bene 100 civilių paėmė įkaitais. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius LRT „Forumo“ laidoje sakė, kad tokius „Hamas“ veiksmus lėmė desperacija ir palestiniečių siekis išsivaduoti iš okupacijos.

„Aš linkęs paaiškinti tai desperacija, kuri yra apėmusi tiek „Hamas“ kovotojus ir vadovus, tiek apskritai visus palestiniečius, pirmiausia Gazos Ruože, bet ir Vakarų Krante. Mes turime suvokti tą realybę, kurioje gyvena ir gyveno palestiniečiai okupacijos sąlygomis“, – aiškino islamo tyrinėtojas E. Račius.

Gazos Ruože, vos 41 kilometrų ilgio ir 10 kilometrų pločio teritorijoje, gyvena per 2 mln. palestiniečių. Izraelis kontroliuoja oro erdvę virš Gazos Ruožo ir jo pakrantę, taip pat riboja, kas ir kokias prekes gali įvežti ir išvežti per jo sienos perėjimo punktus.

„Manau, kad, jeigu žiūrėsime ypač į Gazos gyventojų gyvenimą pastarąjį dešimtmetį, jis yra toks sudėtingas ir beprasmis, kad daugybė žmonių paprasčiausiai buvo apimti desperacijos, buvo tokioje beviltiškoje situacijoje, kad tie drastiški veiksmai dalinai gali būti paaiškinami tuo, kad (...) žmonės matė, kad jie neturi kažkokių perspektyvų asmeniškai ir visuomenės požiūriu, nes Palestina, kaip visuomenė, kaip valstybė, niekaip negimsta“, – sakė VDU profesorius.

Egdūnas Račius / J. Petronio nuotr.

Bręstanti humanitarinė katastrofa

Į „Hamas“ veiksmus Izraelis pažadėjo atsakyti visišku grupuotės sunaikinimu. Nuo sekmadienio išpuolio Izraelio pajėgos vykdo oro atakas Gazos Ruože ir, pasak ekspertų, tik laiko klausimas, kada sausuma įsiverš į teritoriją. Izraelio gynybos pajėgos (IDF) skelbia prie Gazos Ruožo dislokavusios 35 batalionus, papildomos karinės technikos bei iš aplinkinių teritorijų evakavusios civilius gyventojus.

„Taip pat reikia pabrėžti, kad yra pašaukta per 300 tūkst. rezervistų. Be to, kas jau tarnavo, mes kalbame apie šimtus tūkstančių Izraelio karių tiek sausumoje, tiek ore. Aišku, dalis karių tikrai bus siųsta dėl viso pikto budėti šiaurėje, Libano pasienyje“, – sakė LRT „Forumo“ diskusijoje taip pat dalyvavęs Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) docentas, karybos ekspertas Deividas Šlekys.

„Bet tai, kad yra iškeldinti Izraelio žmonės, kurie gyveno pasienyje, kad nebūtų iš principo jokių kliūčių ruožų, nebūtų savų žmonių, sudaro jausmą, kad Izraelis ruošiasi visiškam įvažiavimui į teritoriją“, – pridėjo jis.

Izraelis taip pat paskelbė apie visišką Gazos Ruožo apgultį – maisto, elektros ir degalų tiekimo nutraukimą. Pasak D. Šlekio, teritorijoje formuojasi humanitarinė katastrofa.

„Aš šiuo atveju, smerkdamas „Hamas“ veiksmus, galvoju, kaip reikės reaguoti, kai pamatysiu, kaip važiuoja Izraelio tankai ir važiuoja tiesiog į protestuojančius civilius. Atimtas maistas, elektra, degalai, du milijonai žmonių iš tiesų yra be nieko ir supranti, kad jų gretose yra blogiukų, bet kartu supranti, kad tai yra humanitarinė katastrofa, besiformuojanti mūsų akyse“, – aiškino VU TSPMI docentas.

Deividas Šlekys / D. Umbraso/LRT nuotr.

VDU profesorius E. Račius taip pat pažymėjo, kad Izraelio įsiveržimas į Gazos Ruožą bus kruvinas ir palestiniečių desperaciją tik padidins.

„Galime įsivaizduoti, kad, jeigu vis dėlto bus ryžtasi, kas atrodo ir nutiks, įeiti su sausumos pajėgomis, tai išties bus beprecedentis susidūrimas, nes tai nebus kažkokia chirurginė operacija, o susidūrimas su mase žmonių, kurie neturi, kur dėtis“, – kalbėjo E. Račius.

„Mes turime suvokti, kad jie gyvena skardinėje – iš vienos pusės pastatyta aklina siena, iš kitos pusės – jūra. Žmonės, net jei norės apleisti (Gazos Ruožą – LRT.lt), (...) neturės galimybių pasitraukti ir bus tiesiog mūšio lauke“, – pridėjo jis.

Visgi, pasak VDU profesoriaus, net Izraelio plataus masto sausumos ataka, tikėtina, „Hamas“ grupuotės visiškai nesunaikins.

„Ką mes sunaikinam? Mes sunaikinam tą žmogų, kurio trys sūnūs nepadėkos. O jie įkurs naują „Hamas“, nes jie yra visi pasiruošę žūti už idėją. Idėja yra labai paprasta – Palestinos valstybė“, – sakė E. Račius.

Jo teigimu, reikia galvoti, ne kaip sunaikinti „Hamas“, bet ką daryti su palestiniečiais, nes net sunaikinus tūkstančius kovotojų, milijonai palestiniečių toliau gyvens okupuoti ir jausdami desperaciją.

„Šiuo atveju kalbame apie tai, kas yra apskritai orumas pačia žemiausia prasme“, – pabrėžė E. Račius.

Izraelio smūgiai Gazos Ruože / AP nuotr.

Muštynės Izraelio viduje

Pasak VU TSPMI profesorės Dovilės Jakniūnaitės, verždamasis į Gazos Ruožą Izraelis prarastų daug karių, o toks galimai ir yra „Hamas“ tikslas.

„Yra daug rizikos prarasti daug karių gyvybių, o Izraelis iš tikrųjų yra labai jautrus kiekvienam žūvančiam žmogui, daug jautresnis nei „Hamas“. Tai šiuo atveju, paradoksaliai, išeina, kad Izraelis dabar juda ta kryptimi, kuria, matyt, ir norėta, kad jis judėtų“, – aiškino ji.

Profesorė atkreipė dėmesį, kad Izraelis taip pat yra politiškai susiskaldęs, o per ketverius metus nuo 2019 m. šalyje vyko penkeri rinkimai. D. Šlekio teigimu, nepatenkintų Benjamino Netanyahu valdymu yra ir kariuomenėje.

„Mes neturime būti akli tam, kas dėjosi Izraelyje pastaruosius keletą metų su demokratijos kokybės problemomis, nes problemų tikrai būta. Tas pats karininkijos nusiteikimas – rezervistai ateina, bet klausimas, kiek ilgai jie kausis. Teko skaityti, kad netgi šitos visos krizės metu kai kurie rezervistai vis tiek pyksta ant B. Netanyahu dėl konstitucinės reformos ir nesėda į lėktuvą“, – kalbėjo D. Šlekys.

„Jei įvažiuos tankai, bus aukų Izraelio karių gretose. Bus klausimų, kodėl jie žūva? Todėl, kad kažkas kažkur susimovė. (...) Prasidės kaltųjų paieškos ir turint omenyje tą visą toksišką aplinką, aš manau, kad demokratija atlaikys, bet bus muštynės paties Izraelio viduje netgi ir vykstant šitam karui“, – pridėjo VU TSPMI docentas.

„Hamas“ atakos Izraelyje / AP nuotr.

Irano įtaka?

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis įsitikinęs, kad tokio masto atakos, kokią įvykdė Izraelyje, „Hamas“ negalėjo įvykdyti vienas“.

„Yra daug šaltinių, nurodančių į Irano Revoliucinę Gvardiją. „Hamas“, manau, suprato, kad slysta žemė iš po kojų. Izraelis su pakankamai sėkminga Amerikos pagalba ir kitų šalių pagalba bandė sudėlioti tam tikrą saugumo žemėlapį Artimuosiuose Rytuose su Saudo Arabija ir kitomis šalimis ir tos revoliucinės jėgos, kurios jau mato, kad negali prisėsti prie stalo, tiesiog sugalvojo, kaip viena analitikė parašė, „apnuodyti mėsą“, – kalbėjo jis.

Pasak Ž. Pavilionio, Teheranas „visame regione kuria teroristinius dalinius“ tam, kad „sunaikintų Izraelį“, todėl „reikia susitvarkyti su Iranu“.

Visgi, kaip pabrėžė D. Šlekys, „Hamas“ turi savo dienotvarkę ir ji nebūtinai yra nulemta Irano.

„Mes kartais per daug koncentruojamės, žiūrėdami į tokius veikėjus kaip „Hamas“, ir ieškom jų boso-mecenato – Irano, Rusijos. Manau, kad jie taip pat veikia gana autentiškai patys, savarankiškai“, – sakė VU TSPMI docentas.

E. Račiaus teigimu, net ir visiškas Irano režimo sunaikinimas nepanaikintų palestiniečių problemos, todėl pirmiausia reikia galvoti, kaip išspręsti jų okupacijos klausimą.