Izraelio ambasadorė Lietuvoje: žmonės turėjo eiti į sinagogas ir švęsti, tačiau gavo tūkstančius raketų

Šeštadienio rytą Izraelį sudrebino tūkstančiai atakų, pasiųstų teroristinės „Hamas“ grupuotės. Pranešta apie šimtus sužeistų, dešimtis žuvusių. Teroristai veržiasi į namus ir įkaitais ima civilius. Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein LRT.lt portalui sakė, jog dabartinę situaciją Izraelyje dabar galima apibūdinti tik vienu žodžiu – „siaubinga“.

„Nuo ryto raketos pradėjo skrieti virš miestų. Teroristai ėmė veržtis ir per sausumą, ir per orą, ir per jūrą. <...> Įsilaužia į namus, kur gyvena šeimos su vaikais, juos žaloja arba ima įkaitais, grobia arba ketina pagrobti. Situacija dabar yra labai įtempta visame Izraelyje“, – kalbėjo H. Wittenberg Silverstein.

Pasak pašnekovės, šiuo metu vyksta intensyvios kovos tarp Izraelio karinių pajėgų, policijos ir „Hamas“ teroristinės grupuotės. Kruvini išpuoliai išplito į ne vieną Izraelio miestą ir kaimą.

„Yra siaubingų vaizdo įrašų ir nuotraukų, kuriuose užfiksuota, kaip teroristai žaloja ir šaudo civilius.

Svarbu paminėti, kad šiandien nėra tiesiog įprastas šeštadienis, tačiau taip pat žydų šventė. Žmonės turėjo eiti į sinagogas ir švęsti su savo šeimomis bei bendruomene. Tačiau gavo kelis tūkstančius raketų, smogusių miestams. Daugybė žmonių vis dar pasislėpę slėptuvėse“, – LRT.lt situaciją komentavo Izraelio ambasadorė.

Hadas Wittenberg Silverstein / Ž. Gedvila/BNS nuotr.

Ji patvirtino, kad šiuo metu šalyje paskelbta karo padėtis ir teigė sutinkanti su Izraelio premjero žodžiais, kad kilusią situaciją jau galima vadinti karu. Pasak H. Wittenberg Silverstein, tai viena didžiausių atakų, kokią yra surengę „Hamas“ teroristai.

„Tai neabejotinai rimta. Žinoma, Izraelis turi teisę ginti savo piliečius ir imsis bet kokių reikalingų veiksmų, kad būtų sustabdyta agresija. Bijau, kad ši situacija labai rimta“, – sakė pašnekovė.

Hamas atakos Izraelyje / AP nuotr.

Anot jos, tokio pobūdžio atakos dabar nebuvo tikimasi, nes pastaruoju metu buvo pakankamai ramu. Izraelis patraukė savo pajėgas iš Gazos Ruožo jau prieš keletą metų ir buvo pakankamai tylu.

„Manau, tai parodo, kad „Hamas“ nerūpi žmonės, jie nusitaikę tik į tai, kas kenkia Izraeliui. Iš Izraelio pusės buvo daug pastangų tiekiant daugiau atsargų ir maisto į Gazos Ruožą. Labai nustebino tai, kas įvyko šiandien rytą“, – kalbėjo H. Wittenberg Silverstein.

Hamas atakos Izraelyje / AP nuotr.

Ambasadorė tikino, jog deja, tačiau izraeliečiai jau gerai patyrę ir organizuoti, kai kalbama apie veiksmų planą įvykus tokio pobūdžio konfliktui. Piliečiai gauna nemažai informacijos, kokių veiksmų turi imtis. Žmonėms nurodyta sekti pavojaus signalus, nepalikti savo buvimo vietos.

H. Wittenberg Silverstein taip pat paminėjo, jog Izraelis gavo daug palaikymo iš Lietuvos prezidento, premjerės, užsienio reikalų ministro, Seimo bei kitų institucijų: „Tai mums labai svarbu šiuo metu. Labai tai vertiname“.