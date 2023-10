Knygos apie Putiną autorė: „mesianizmu“ persiėmęs Putinas tapo savo paties propagandos auka

Susan Glasser yra JAV žurnalistė ir redaktorė, 2005 m. pasirodžiusios knygos „Kremliaus iškilimas: Vladimiro Putino Rusija ir revoliucijos pabaiga“ (angl. „Kremlin Rising: Vladimir Putin`s Russia And The End Of Revolution“) bendraautorė. Dirbdama užsienyje ji rašė apie Irako ir Afganistano karus ir ketverius metus vadovavo dienraščio „The Washington Post“ biurui Maskvoje.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

S. Glasser yra žurnalo „The New Yorker“ etatinė korespondentė ir apžvalgininkė, 2022 m. kartu su vyru Peteriu Bakeriu išleidusi knygą „Skaldytojas: Trumpas Baltuosiuose rūmuose“ (angl. „The Divider: Trump In The White House“), griežtai kritikuojančią buvusį Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą.

Su „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) Sakartvelo tarnyba S. Glasser kalbėjo apie Vladimiro Putino evoliuciją nuo „inkrementalizmo“ iki „mesianizmo“, autoritarizmą ir „Rusijos istorijos upę“, taip pat apie V. Putiną ir karą Ukrainoje artėjančių JAV rinkimų kontekste.

– Pirmasis, kaip ir daugelis kitų, klausimas bus apie žmogų Maskvoje, kurį daugelį metų tyrinėjote ir apie kurį rengėte reportažus. Ar vis dar pasitaiko akimirkų, kai jis jus nustebina arba padaro kažką, ko nesitikėjote?

– Sakyčiau, kad pasiruošimas invazijai į Ukrainą ir pati invazija nebuvo staigmena, nes buvome atviru tekstu apie tai įspėti. Tačiau tai vis tiek šokiruojantis sprendimas, ypač dėl to, kad jis buvo itin rizikingas. Anksčiau kai kurie žmonės V. Putiną laikė inkrementralistu, neabejotinai agresyviu, bet pakankamai atsargiu. O invazija į Ukrainą tikrai nebuvo inkrementinis sprendimas, nebent vadovautumėmės kažkokia beprotiška logika.

Manau, kad V. Putinas, žvelgiant plačiau, nustebino mus visus. Nepamirškime, kad jei būtume kalbėjęsi prieš 20 metų ir kažkas būtų pasakęs, kad jis taps ilgiausiai nuo Josifo Stalino laikų Rusijai vadovaujančiu asmeniu, įsiverš net į dvi Rusijos kaimynes, sudarys naują, „neribota partneryste“ grįstą aljansą su Kinija, visi būtume buvę šokiruoti. Tai atrodė neįmanoma. Taigi plačiąja prasme sakyčiau, kad V. Putinas nustebino mus visus...

Man atrodo, kad per tuos 20 metų valdžioje jis tapo labiau mesianistiškas, labiau įsijautęs į savo asmeninės valdžios viziją. Tai nestebina – taip atsitiko daugelyje diktatūrų – tačiau atrodo, kad V. Putinas šiandien save laiko tam tikru carų įpėdiniu.

Laikinai prezidento pareigas einantis Vladimiras Putinas 2000-aisiais / AP nuotr.

– Ar už to slypi tam tikras „aš esu valstybė“ mąstymas?

– Taip. Vado kultas yra tai, su kuo jis tam tikra prasme užaugo Sovietų Sąjungoje. Akivaizdu, kad jam labiau priimtinas ankstyvųjų Sovietų Sąjungos lyderių – leninų ir stalinų – nei vėlesnių laikų kolektyvinio vadovavimo pavyzdys. Visada maniau, kad jis laiko save savotišku KGB vadovo, tapusio vienu iš paskutiniųjų Sovietų Sąjungos lyderių, Jurijaus Andropovo, įpėdiniu, ir kad jis manosi...

– Įgyvendinantis tai, ko J. Andropovas nespėjo?

– Būtent. J. Andropovas mirė per anksti, o jį [po trumpo Konstantino Černenkos valdymo laikotarpio] pakeitė [Michailas] Gorbačiovas, kurio V. Putinas akivaizdžiai nelaiko sektinu pavyzdžiu.

– Kiek V. Putinas įkūnija šiuolaikinę Rusiją? Ar jis suformavo valstybę pagal savo įvaizdį, ar Rusija suformavo jį pagal visuotinį poreikį ar kažką panašaus į visuomenės nuotaikas, kokią Rusiją ji nori matyti?

– Žinote, tai labai įdomu, nes aš dirbau Maskvoje pirmaisiais V. Putino valdymo metais, pirmuosius ketverius metus, ir prisimenu, kartą kalbinau pirmosios V. Putino kadencijos metu jam dirbusį apklausų rengėją Aleksandrą Osloną. A. Oslonas tada sakė: „Suprantate, Boriso Jelcino vadovavimo metais demokratijos idėja Rusijoje buvo tarsi upės užtvanka, kurią upė galiausiai pralaužia ir grįžta į savo natūralią vagą“.

Vladimiras Putinas / „Vida Press“ nuotr.

Taigi jis ir visi kiti, kurie padėjo sukurti V. Putiną, tam tikra prasme suvokė jį kaip neišvengiamą Rusijos istorijos upės grįžimą į jai įprastą vagą. Manau, kad jam atrodė, jog V. Putinu iš esmės galėjo būti bet kas; kad V. Putinas buvo tiesiog natūrali ir logiška grįžimo prie autoritarinės valstybės apraiška.

Nežinau, ką jis pasakytų šiandien, ir tai įdomus klausimas. Nes manau, kad daugelį rusų, ne tik vakariečių, V. Putinas puikiai apmovė pirmaisiais savo valdymo metais. Juk tuo metu Rusijoje iš tikrųjų vis dar buvo vartojami tokie žodžiai kaip „demokratija“. Ir V. Putinas šį žodį pavartojo savo pirmojoje inauguracinėje kalboje. O štai antrosios inauguracinės kalbos metu jis jo jau nebevartojo – upė grįžo į savo vagą. Manau, istorikai dar daug metų aiškinsis, koks buvo V. Putino indėlis, formuojant šią vagą.

– Šiuo metu ekspertai vieningai sutaria, kad pradėdamas karą V. Putinas apsiskaičiavo. Ar tai, kas vyko iki [invazijos], nebuvo pakankamai įtikinama paskata jam judėti ta kryptimi... Jis dažnai lyginamas su pokerio žaidėju, tiesa? Jis manėsi turįs puikias kortas, tad kodėl visko ant jų nepastačius?

– Manau, kad kai kalbama apie V. Putino apsiskaičiavimą, visų pirma, reikia pasakyti, kad jo karo planas buvo siaubingas apsiskaičiavimas. Taigi tai yra du atskiri klausimai, tiesa? Tam tikra prasme galima kelti klausimą, ar vadovaujantis V. Putino logika buvo logiška to imtis? Turint omenyje, kad jis manė, jog dabar yra tinkamas metas ir kad Vakarai agresyviai nesipriešins arba kad bus sankcijos, kad jis gaus per nagus, bet atsilaikys, ypač užsigarantavęs partnerystę su Kinija. Manau, kad taip, tikrai galima sakyti, kad pastaruosius 15–20 metų Vakarai vis nusileisdavo V. Putino ekscesams, niekada nenorėjo išprovokuoti atviros konfrontacijos, dažnai būdavo tas žaidėjas, kuris atsitraukia, nusileidžia, todėl jis galėjo pagrįstai tikėtis, kad taip nutiks ir šį kartą.

Taip pat galima sakyti, jog jis katastrofiškai apskaičiavo, planuodamas karą Ukrainoje, nusprendęs įsiveržti į šalį su nepakankamomis pajėgomis iškeltiems kariniams tikslams įgyvendinti, tikėdamasis greitai įžengti į Kyjivą ir nuversti (Volodymyro) Zelenskio Vyriausybę ir neparuošęs jokio B plano, jei tai nepavyktų. O tai nepavyko. Neįtikėtina.

Voldymyras Zelenskis / AP nuotr.

Akivaizdu, kad jam buvo pateikta klaidinga informacija ir jis visiškai nesuprato pačios Ukrainos, kaip elgsis jos gyventojai. Manau, jie aiškiai tikėjosi, kad Rusiją palaikys kur kas didesnė gyventojų dalis, nei kad iš tiesų palaikė, net tarp rusakalbių Rytų Ukrainos gyventojų.

Tai vienas dalykas. Neįtikėtina nesėkmė geopolitiniu požiūriu, tiesa? Kitaip to nepavadinsi. Jei V. Putinui būtų kas pasakęs, kad jūsų karo pasekmė bus masinis Ukrainos žmonių susitelkimas ryžtingai antirusiškam ir provakarietiškam kursui, tai pirma; antra, kad dėl jūsų veiksmų Suomija ir Švedija taps nuolatinėmis NATO narėmis, ir tiesioginė Rusijos siena su NATO pailgės maždaug pusantro tūkstančio kilometrų, kad ir kaip bežiūrėtum, to būtų užtekę jį šokiruoti. Jis manė, kad daugiau ar mažiau nusipirko Vokietiją, tačiau klydo.

Ir, tiesą sakant, manau, kad jis nesitikėjo, jog Jungtinės Valstijos sureaguos taip, kaip sureagavo. Jis neteisingai įvertino [JAV prezidentą] Joe Bideną. Mokykloje turėjome tokį posakį: „Žinai, kad patekai į bėdą, kai pats sau meluoji ir tuo tiki“. Ir man atrodo, kad tam tikra prasme V. Putinas tapo savo paties propagandos apie Vakarus ir Jungtines Valstijas auka, – jis neturėjo ja tikėti.

– Ar manote, kad putinizmas baigsis dėl natūralių priežasčių?

– Dažnai pasitelkiama [Ernesto] Hemingway`jaus metafora „palaipsniui, o tada staiga“, ir manau, kad ji yra teisinga. Jei rytoj man pasakytumėte, kad įvyko kažkoks beprotiškas dalykas ir V. Putino nebėra, tai būtų tikėtina, aš tuo patikėčiau. Tai tikrai mūsų per daug nenustebintų. Tačiau tuo pat metu man atrodo, kad Rusijoje liko labai mažai galios centrų, išskyrus kariuomenę ir saugumo tarnybas, kurie potencialiai galėtų nuversti V. Putiną. Viena iš bent jau trumpalaikių invazijos į Ukrainą pasekmių buvo represijų griežtinimas ir visiškas opozicijos galimybių veikti Rusijos viduje suvaržymas...

– Bet juk V. Putino galas nebūtinai reiškia putinizmo pabaigą.

– Man neramu dėl to, kad tai gali būti dar vienas pageidaujamo mąstymo pavyzdys. Kai turime visuomenę, kuri yra jau 20 metų veikianti sistema, grįsta toli į praeitį nukeliančiomis temomis ir tradicijomis, mes kalbame apie... milijonus rusų, kurie yra šios sistemos dalis. Galbūt šį karą pradėjo V. Putinas, tačiau V. Putinas nėra tas žmogus, kuris asmeniškai vykdė žiaurumus Bučoje; jis nėra tas žmogus, kuris vykdo karo nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus. Jis gali būti atsakingas už Ukrainos civilinės infrastruktūros naikinimo strategiją, bet jis neskraido lėktuvais, neleidžia raketų, jis pats to nedaro.

Milijonai rusų tame dalyvauja tame – kaip ir Pirmajame pasauliniame kare. Ir V. Putinas pakankamai įdomiai užsiminė apie Pirmąjį pasaulinį karą, vykstant Jevgenijaus Prigožino maištui [kai birželio mėnesį „Wagner“ samdinių lyderis J. Prigožinas surengė trumpą sukilimą]. Jo metu V. Putinas pasakė išties įspūdingą kalbą, nepaprastą kalbą, pirmą kartą per visą savo valdymo laikotarpį pripažino savo silpnumą. Tačiau jis iššaukė Pirmojo pasaulinio karo šmėklą, kai tūkstančiai rusų kareivių sudėjo ginklus ir atsisakė toliau kovoti už carą Vakarų fronte. Visgi šiandien to nematome. O juk Rusijos kariai galėtų sudėti ginklus, galėtų atsisakyti kariauti neteisėtą agresyvų karą prieš savo kaimynus, bet jie to nedaro. Todėl, ne, netikiu, kad ateis putinizmo pabaiga.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Prieš pereinant prie klausimo apie D. Trumpą, norėčiau paklausti apie artėjančius JAV prezidento rinkimus. Bendrai kalbant, kiek lemtingi jie gali būti Kyjivui?

– Sakyčiau, kad karo Ukrainoje likimas iš dalies priklauso nuo to, kas nutiks per 2024-ųjų rinkimus. Taip sakau todėl, kad labai tikėtina, jog D. Trumpas taps respublikonų kandidatu. Ir net jei jis nebus respublikonų kandidatas, yra keletas kitų kandidatų, kurie taip pat nepalaiko Ukrainos kare su Rusija, kurie nepalaiko milijardinės JAV karinės pagalbos ukrainiečiams. Taigi, taip, Ukrainos klausimas bus įrašytas į kitų metų rinkimų Jungtinėse Valstijose balsavimo biuletenį.

– Man į atmintį įstrigo viena konkreti D. Trumpo citata, kad jis neva užbaigtų karą Ukrainoje per vieną dieną. Kaip jis tai padarytų?

– Žinote, D. Trumpas daug ką perdeda ir hiperbolizuoja. Kaip Meksika nesumokėjo už sienos palei JAV pietinę sieną statybas, taip turbūt visiškai aišku, kad per 24 valandas jis neužbaigtų karo Ukrainoje, – nebent paskambintų V. Putinui ir pasakytų: „Nesijaudinkite, mes atšaukiame visą savo paramą“.

Ukrainai tai būtų labai, labai sunki diena. Ir, žinote, net per visą savo prezidentavimo laikotarpį, pirmąją kadenciją... D. Trumpas... atėjo į Baltuosius rūmus ir pasakė norįs įgyvendinti savą santykių su Rusija „perkrovimą“, norįs susitarti su V. Putinu.

Jis viešai palaikė Rusijos propagandą, kad Ukraina iš esmės nėra tikra valstybė, kad Krymas niekada nebuvo ukrainiečių ir turėtų priklausyti Rusijai, tačiau įdomu tai, jog Kapitolijuje ir jo paties Vyriausybėje buvo pakankamai Respublikonų partijos narių, kurie nepritarė D. Trumpui Rusijos klausimu. Ir šioje srityje jiems daugiau ar mažiau pavyko jį suvaldyti.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Politiniu požiūriu jis neturėjo galimybių vykdyti savo „perkrovimo“ politikos, susitarti su V. Putinu. Jis galvojo apie JAV sankcijų Rusijai panaikinimą, bet jam tai nepavyko. Jis aiškiai nebuvo labai entuziastingai nusiteikęs teikti Ukrainai karinę pagalbą, tačiau, kad ir nenoriai, pasirašė įsakymą, kai JAV Kongresas, tiek demokratai, tiek respublikonai, tokį sprendimą palaikė.

Taigi tai buvo pavyzdys, kaip D. Trumpo kadencijos metu Jungtinių Valstijų politika ir kai kurie jo paties administracijos žmonės jį varžė, stabdė. Tačiau manau, kad vienas iš labiausiai nerimą keliančių dalykų, susijusių su galimu D. Trumpo grįžimu į valdžią, yra tai, kad šį kartą jis tikrai pasistengs išvengti tokių žmonių savo paties Vyriausybėje. Tai būtų labai rimtas pokytis, palyginti su pirmąja D. Trumpo kadencija.

– Turint tai omenyje, jei taip iš tiesų nutiktų ir jei D. Trumpas būtų išrinktas ir galėtų užbaigti karą savomis sąlygomis, ar jam pavyktų tai pateikti amerikiečiams kaip tam tikrą sėkmę? Ar Amerika juo patikėtų?

– Na, mes kalbame hipotetiškai... Apklausų rezultatai aiškūs: amerikiečiai palaiko Ukrainą. Tai ir respublikonai, ir demokratai. Manau, kad tai, ką šiuo metu stebime, yra palaipsniui silpstanti parama, ypač tarp respublikonų, tolesniam karinės pagalbos siuntimui į Ukrainą. Tačiau tai tikrai nėra tapatu teiginiui „Mes neremiame Ukrainos ir norime, kad ji pralaimėtų karą“.

Manau, kad amerikiečiai labai palaiko Ukrainą. Žinote, tai įaugę į mūsų nacionalinį DNR, todėl nemanau, kad net D. Trumpas gali sutrukdyti amerikiečiams susitapatinti su šalimi, į kurios laisvę kėsinasi agresorius. Nemanau, kad matydami, kaip per [Ukrainos] sieną rieda tankai, amerikiečiai pakeistų savo požiūrį ir atsisakytų remti Ukrainą.

Tačiau turiu pasakyti, kad tai išties yra neregėti laikai mūsų politikoje, nes jei prieš 20 metų man būtumėte pasakę, kad V. Putinas ne tik tebebus valdžioje, bet ir Jungtinėse Valstijose turėsime Respublikonų partijos lyderį, kuris atvirai žavisi juo ir kitais diktatoriais visame pasaulyje, tikrai nebūčiau patikėjusi.

Susan Glasser / Vida Press nuotr.

– Sprendžiant iš to, kas rašoma jūsų knygoje, tas susižavėjimas buvo vienpusis.

– Dirbdami reporteriais esame girdėję keletą anekdotinių istorijų apie V. Putiną ir D. Trumpą. Ir iš tiesų atrodė, kad V. Putinas galėjo įžvelgti tam tikrą galimybę pasinaudoti D. Trumpu, tačiau jis tikrai aiškiai permatė ir jo prigimtį. Galiu papasakoti puikią sceną iš paskutinio jų pokalbio akis į akį, įvykusio 2019 m. vasarą G20 [aukščiausiojo lygio] susitikimo užkulisiuose. Susitinka V. Putinas ir D. Trumpas ir D. Trumpas giriasi, sako: „Žinai, Vladimirai, Lenkijoje mano vardu pavadins tvirtovę, o Izraelyje Golano aukštumose mano vardu pavadins gyvenvietę – ji bus vadinama Trumpo aukštumomis“. O V. Putinas, pasak dviejų šaltinių, su kuriais kalbėjomės ir kurie buvo to liudininkai, V. Putinas tiesiog pažvelgė į jį ir atšovė: „Žinai, Donaldai, gal tiesiog reikėtų visą Izraelį pavadinti tavo vardu?“

– Kodėl, jūsų manymu, V. Putinas neatsakė tuo pačiu? Kodėl jis nepasidavė savo ego, kaip tai darė daugelis kitų pasaulio lyderių?

– Žinote, tai įdomus klausimas. Be abejo, daugelis pasaulio lyderių suprato, kad D. Trumpui reikia liaupsių ir kad jos bus veiksmingos. Tikriausiai sėkmingiausiai šia linkme dirbo Shinzas Abė, tuo metu ėjęs Japonijos ministro pirmininko pareigas. Jis atskrido susitikti su D. Trumpu dar prieš jo inauguraciją Baltuosiuose rūmuose, o tai yra rimtas tradicijų pažeidimas. Jis žaidė golfą su D. Trumpu Mar-a-Lage. Daugelis kitų žmonių bandė prisitrinti prie D. Trumpo...

Vadimiras Putinas kreipiasi į BRICS dalyvius / AP nuotr.

– Bet V. Putinas aiškiai to nebandė.

– Ne, V. Putinas to nedarė. Ir grįžkime prie to nuostabaus vaizdo Helsinkyje ir liūdnai pagarsėjusios spaudos konferencijos, kurią jie surengė kartu. Vaizdas pakankamai įspūdingas – V. Putinas stovi ir šypsosi klausydamas, kaip D. Trumpas aiškina pasitikintis jo žodžiu labiau nei 17 JAV žvalgybos agentūrų. Atrodė, kad V. Putinas mintyse iš jo šaiposi, jį niekina. Ir dar įdomiau tai, kad jis net nebandė to paslėpti.

Manau, kad kitiems pasaulio lyderiams, net priešininkams ar konkuruojančioms valstybėms, nepatiko D. Trumpo nepastovumas, nenuspėjamumas, kad jam valdant, didžiausia pasaulio supervalstybė – Jungtinės Valstijos – tapo tam tikru nestabilumo pasaulyje veiksniu. O juk žinote, pasaulio sistemai ir net autoritarinių valstybių, tokių kaip Kinija ir Rusija, lyderiams patinka stabilumas. O D. Trumpas buvo labai nenuspėjamas.