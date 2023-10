Rusijos karas prieš Ukrainą. Ukraina teigia smogusi į Rusijos oro gynybos sistemą Belgorodo regione

589-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Trečiadienį Ukraina pranešė naktį smogusi Rusijos priešlėktuvinei sistemai Belgorodo pasienio regione. Neįvardytas šaltinis Ukrainos saugumo tarnyboje AFP sakė, kad Ukrainos pajėgos smogė „strateginei oro gynybos sistemai prie Rusijos Belgorodo miesto“. Pasak šaltinio, tai jau antrasis kartas per pastarąjį mėnesį, kai Ukraina smogė sistemai „Triumf“, rugsėjo viduryje tokia sistema buvo sunaikinta Kryme.

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiųjų pajėgų kariškiai išsilaipino Krymo pusiasalio teritorijoje ir smogė okupantams rusams ugnies smūgį.

„Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiųjų pajėgų kariškiai išlaipino desantą Krymo pusiasalio teritorijoje ir smogė ugnies smūgį okupantams iš Maskovijos! Krymas priklausys Ukrainai!“ – sakoma specialiosios tarnybos pranešime.

Ekspertai teigia, kad užuot bet kokia kaina laikiusi apkasų liniją Ukrainos puolimo akivaizdoje, Rusijos vadovybė taikė senovinę karinę taktiką, vadinamą „elastinga gynyba“.

Siekdami įgyvendinti šią taktiką, rusai pasitraukia į antrąją pozicijų liniją, skatindami Ukrainos pajėgas žengti į priekį, o tada smogia atgal, kai Ukrainos pajėgos tampa pažeidžiamos, judant per atvirą reljefą arba artėjant prie neseniai apleistų Rusijos pozicijų.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: The Russian military recently transferred several Black Sea Fleet (BSF) vessels from the port in occupied #Sevastopol, Crimea to the port in Novorossiysk, Krasnodar Krai, likely to protect them from cont'd UKR strikes on RU assets in occupied #Crimea. https://t.co/2vyVd0sqDr pic.twitter.com/osVN1oefI2