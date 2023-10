Ukrainos rėmėjų ratas toliau traukiasi – kaip Slovakiją pakeis rinkimai?

Slovakijos parlamento rinkimuose daugiausia balsų surinko buvusio premjero Roberto Fico partija „Smer-SSD“, politikas rinkimų kampanijos metu žadėjo nutraukti karinę pagalbą Ukrainai, nes slovakai „turi didesnių problemų“. Ar tai reiškia, kad Bratislava atsigręš į Kremlių, o šie rinkimai signalizuoja būsimą populistų sėkmę visoje Europoje?

Kaip Fico grįžo

Savaitgalį vykusiuose rinkimuose R. Fico partija „Smer-SSD“ surinko 22,94 proc. balsų, antroje vietoje liko liberali Progresyvios Slovakijos (PS) partija, gavusi 17,96 proc. balsų, trečioje vietoje – nuosaikios kairės partija HLAS, gavusi beveik 15 proc. balsų.

Slovakia, National parliament election:



As per the preliminary final results, left wing and national-conservative Smer (S&D) wins a plurality of votes in 58 of the country's districts, liberal PS (RE) in 12, centre-right KDH (EPP) and Aliancia (EPP) each in 3, centre-right and… pic.twitter.com/UtXAeq3KLp