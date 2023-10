Mažiausiai 21 žmogus, įskaitant du vaikus, žuvo autobusui nukritus nuo viaduko Venecijos priemiestyje

Mažiausiai 21 žmogus žuvo per autobuso avariją šiaurės Italijoje, Venecijos priemiestyje Mestrėje, antradienio vakarą pranešė „Sky News“ ir Italijos žiniasklaida. Miesto merijos atstovas AFP informavo, kad per avariją žuvo ir mažiausiai du vaikai.

Manoma, kad per antradienio vakarą įvykusią avariją dar 40 žmonių buvo sužeisti.

Proseguono le attività dei poliziotti per i rilievi del terribile incidente avvenuto a #Marghera. La #Poliziastradale sta regolando la viabilità e sta effettuando i rilievi nel punto in cui il bus è uscito di strada precipitando nella via sottostante. #3ottobre pic.twitter.com/7c4cosHvWl