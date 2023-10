Palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija ant oro pajėgų bazės asfalto dažo strateginių bombonešių siluetus

Palydovinės nuotraukos parodė, kad Rusija ant vienos oro pajėgų bazės asfalto dažo strateginių bombonešių siluetus, praneša „The War Zone", kuriuos cituoja „Sky News“.

Lėktuvai-viliokliai Tu-95MS „Bear H“ buvo pastebėti Engelso oro pajėgų bazėje, kuri per pastaruosius metus ne kartą buvo atakuojama.

