LRT iš Ukrainos. Sušalę, pavargę ir kupini nežinios – kaip Mariupolio gyventojai nepraranda vilties

Po to, kai Rusija užpuolė, sunaikino ir galiausiai okupavo Mariupolį, šio miesto gyventojai išsibarstė po visą Ukrainą – bando toliau tęsti savo gyvenimus. Mariupolio gyventojai sulaukia išskirtinės pagalbos specialiuose centruose ir sako neprarandantys vilties – vieną dieną grįžti namo.

Išsibarstę po visą šalį

Sušalę, pavargę ir kupini nežinios. Susikrovę būtiniausius daiktus, palikę namus Mariupolyje su viltimi – tai tik laikina, grįšime namo. Tokius vaizdus visas pasaulis išvydo prasidėjus Mariupolio okupacijai.

Kupini neapykantos, siekio nužudyti Azovo karius, miestą okupantai naikino be jokių skrupulų. Vykdė karo nusikaltimus ir surengė masinį naikinimą. Tie, kas išgyveno – okupuoti. Tie, kas spėjo pabėgti – nepraradę vilties, miestas bus atkovotas. Šimtai, tūkstančiai žmonių išsibarstę po visą Ukrainą bando tęsti gyvenimus.

Viena jų – Julija. Kartu su šeima atsikraustė gyventi į Kyjivą. Ją sutikome besilankančią centre, kur Mariupolio gyventojams teikiama humanitarinė pagalba. Julija sako iki šiol negalinti suprasti, kodėl miestas sunaikintas.

Centras „Aš – Mariupolis“ / LRT stop kadras

„Svarstėme – važiuoti, nevažiuoti. Turime du vaikus, bijojome pasilikti. Visi matėme, vaikai irgi savo akimis matė, kas darėsi mieste. Mariupolis buvo prašmatnus, labai gražus miestas. Puikūs žmonės, daug vietinių švenčių. Kodėl visa tai nutiko – negaliu suprasti. Tiesiog pagrobė miestą“, – pasakoja iš Mariupolio pasitraukusi Julija.

Iš Mariupolio pabėgę gyventojai humanitarinės pagalbos sulaukia kiekviename Ukrainos mieste. Viename tokių centrų „Aš – Mariupolis“ gyventojams siūlomos įvairios paslaugos – veikia siuvykla ir skalbykla, odontologo kabinetas, vaikams siūlomi žaidimai, yra didelis žaidimų kambarys. „Aš – Mariupolis“ centruose dirba patys Mariupolio gyventojai. Svarbiausia – visos paslaugos nemokamos.

Centras „Aš – Mariupolis“ / LRT stop kadras

„Mūsų centre kasdien apsilanko nuo 150 iki 400 Mariupolio gyventojų. Viskas priklauso nuo to, kokios paslaugos teikiamos. Dirbame ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Žinoma, čia lankosi ir daug vaikų, nes įrengėme labai gražų žaidimų kambarį. Teikiame kompleksinę pagalbą. Humanitarinius paketus dalijame kartą per savaitę. Dėžėse – būtiniausi, ilgai negendantys maisto produktai. Be to, mūsų partneriai teikia ir higienos reikmenų“, – pasakoja centrui vadovaujanti Oksana Grinko.

Skausmas, siaubas ir viltis

Centro lankytojų istorijos – įvairios. Vieniems pavyko evakuotis tiesiai į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją, kitų laukė ilga ir sunki kelionė. Liudmila su šeima, šunimi ir lagaminais pasakoja buvusi priversta keliauti tūkstančius kilometrų pro Rusiją.

„Iškeliavome į Krymą, tada į Rusiją, pervažiavome Estiją, Latviją ir Lietuvą, kol apsistojome Varšuvoje. Ten mums labai padėjo savanoriai. Lenkijoje praleidome kurį laiką, kol nusprendėme vykti į Kyjivą“, – savo istorija dalijosi Liudmila.

Centras „Aš – Mariupolis“ / LRT stop kadras

Centro psichologė sako, kad daugelis lankytojų susiduria su psichologinėmis problemomis. Visų pirma, karo žiaurumas, atakų padariniai, prarasti artimieji. Antra – teko palikti namus, kraustytis į kitus miestus, ieškoti darbo. Gyvenimai vertėsi aukštyn kojomis.

„Žmonės patyrė labai daug streso – apšaudymai, prarasti artimieji. Žinokite, sunku tai apsakyti žodžiais. Kas to nepatyrė tiesiog nesupras. Mane ir dabar nupurto šaltis. Mes, Mariupolio žmonės, labai gerai pažįstame šį jausmą“, – sako Ina, „Aš – Mariupolis“ centro psichologė.

Paklausus sutiktų Mariupolio gyventojų, koks jų ateities planas – šypsosi: pergalė, išvaduota Ukraina, išvaduoti namai.

„Visi to labai laukiame. Išlaisvinta teritorija, išlaisvintas mūsų miestas. Grįšime namo. Karas baigsis ir visi, likę Mariupolyje, bus išlaisvinti“, – priduria Vladilena.

Centras „Aš – Mariupolis“ / LRT stop kadras

Jei Ukrainos gynėjams pavyks atkovoti Mariupolį, iš miesto pasitraukę gyventojai gali jo ir neatpažinti. Kremliaus režimas čia jau jaučiasi tarsi namie. Pradėjo kurti „rusiškąjį pasaulį“, galiausiai į miestą išdrįso atvykti ir Putinas.

Vaikai eina į mokyklas, švietimo programose, kaip įprasta Rusijoje, brukami sufalsifikuoti faktai, rusų kalba vienintelė. Atkovoti tai, kas prarasta, bus sudėtinga, laikas nėra Ukrainos sąjungininkas.

Bet už numestą bombą ant teatro, kuriame slėpėsi 300 civilių, vaikai – Ukraina neatleis. Neatleis rusams už visus jų nusikaltimus.