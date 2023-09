Rusijos karas prieš Ukrainą. Analitikai: rusai kai kuriomis kryptimis aiškiai sumažino puolimų tempą

583-ioji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Pastarosiomis dienomis Rusijos pajėgos sumažino vietinių puolamųjų operacijų tempą Kupjansko-Svatovės-Kreminos linijoje. Rusijos ir Ukrainos pareigūnai vis dažniau praneša apie mažesnį Rusijos antžeminių atakų skaičių Kupjansko ir Lymano kryptimis, o tai rodo, kad Ukrainos puolamosios operacijos atitraukė Rusijos pajėgas nuo linijos Kupjanskas-Svatovė-Kremina ir gerokai susilpnino Rusijos puolimo pastangas šioje linijoje, skelbiama JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.

ISW anksčiau vertino, kad Rusijos puolamosiomis operacijomis linijoje Kupjanskas-Svatovė-Kremina buvo siekiama pririšti Ukrainos pajėgas prie šios linijos ir atitraukti jas nuo svarbesnių fronto rajonų.

Be to, Rusijos aviacija vis aktyviau veikia Charkivo, Luhansko ir Chersono srityse, o Vakarų Zaporižios srityje, kur Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimo operacijas, jos aktyvumas akivaizdžiai mažėja.

Vladimiras Putinas pasirašė nutarimą, kuriuo rugsėjo 30-oji skelbiama aneksuotų Ukrainos regionų ir Rusijos „suvienijimo diena“, ketvirtadienį pranešė agentūra TASS.

Pernai V. Putinas su rusų statytiniais pareigūnais iš apsišaukėliškų Donecko bei Luhansko „liaudies respublikų“, Chersono ir Zaporižios pasirašė šių regionų įjungimo į Rusijos sudėtį dokumentus. Spalio 4 d. aneksija buvo įtvirtinta Rusijos įstatymuose.

Tačiau Maskvos pajėgos nekontroliuoja šių regionų, tarptautinė bendruomenė juos toliau laiko Ukrainos dalimi.

Rusijos žiniasklaida praneša, kad rugsėjo 30 d. Maskvos Raudonojoje aikštėje vyks aneksijos paminėjimui skirtas koncertas, kuriame dalyvaus Kremliaus propagandai tarnaujantys atlikėjai.

Žemiau pateikiamas ISW sudarytas teritorijų kontrolės Ukrainoje žemėlapis:

