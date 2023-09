Rusijos karas prieš Ukrainą. JAV: Rusija ir Šiaurės Korėja netrukus pasieks susitarimą dėl ginklų

582-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Jungtinių Valstijų Valstybės departamentas tvirtina, kad Šiaurės Korėja tęsia derybas dėl ginklų su Rusija ir ketina netrukus pasiekti susitarimą.

Vašingtonas sako, kad tokiu atveju Maskvai ir Pchenjanui bus taikomos sankcijos.

„Ne kartą apie tai kalbėjome ir įspėjome, kad Rusijos ir KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) diskusijos dėl ginklų beveik neabejotinai tęsėsi Kim Jong Uno kelionės į Rusiją metu, ir manome, kad jos tęsiasi po šios kelionės ir suartėjus Rusijos ir KLDR kariniams santykiams“, – „Kyiv Independent“ cituoja JAV valstybės departamento atstovą spaudai Matthew Millerį.

Vakarai baiminasi, kad Rusija perduos pažangias balistinių raketų technologijas Šiaurės Korėjai.

Prieš dvi savaites Rusijos prezidentas Artimuosiuose Rytuose susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu, kur, neabejojama, vyko derybos dėl ginkluotės suteikimo karui prieš Ukrainą.

O JAV Karo studijų institutas (ISW) praneša, kad trečiadienį Ukrainos pajėgos nežymiai pasistūmėjo į priekį netoli Bachmuto ir vakarinėje Zaporižios srityje. Be to, Ukrainos Tavriškių pajėgų grupės vadas brigados generolas Oleksandras Tarnavskis pareiškė, kad „bus gerų naujienų“ Zaporižios operatyvinėje kryptyje, ir pažymėjo, kad Ukrainos pajėgos nuolat žengia į priekį, tačiau papildomos informacijos nepateikė.

Žemiau pateikiamas ISW sudarytas teritorijų kontrolės Ukrainoje žemėlapis:

