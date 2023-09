Rusijos karas prieš Ukrainą. Dalyje regionų paskelbtas oro pavojus, Kryvyj Rihe nugriaudėjo sprogimai

580-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Antradienį Ukrainos Kryvyj Riho mieste, Dnipropetrovsko srityje, per perspėjimą dėl oro antskrydžio nugriaudėjo sprogimas. Apie tai „Telegram“ susirašinėjimo programėlėje pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.

„Kryvyj Rihas. Sprogimas. Nieko nefilmuokite ir neskelbkite internete“, – paskelbė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas.

Anksčiau Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad keliuose regionuose, įskaitant Dnipropetrovsko sritį, yra pavojus, kad Rusija panaudos balistinius ginklus. Išsamesnės informacijos apie sprogimą kol kas nebuvo.

Pirmadienį Rusijos pajėgos nesėkmingai vykdė antžemines atakas netoli Avdijivkos ir Marjinkos vakariniame Donecko pakraštyje, pranešė JAV Karo studijų institutas (ISW).

„Rusijos pajėgos tęsė bevaises antžemines atakas palei Avdijivkos-Donecko miesto liniją“, – teigiama ISW ataskaitoje.

Rusijos pajėgoms taip pat nepavyko atkovoti prarastų žemių netoli Novomychailivkos, esančios už 36 km į pietvakarius nuo Advijivkos.Pasak Ukrainos kariškių pranešimų, Rusijos pajėgos surengė nesėkmingus smūgius netoli Klišivkos, taip pat į rytus ir pietryčius nuo Bohdanivkos (septyni kilometrai į šiaurės vakarus nuo Bachmuto).

Pirmadienio vakarą Rusijos okupuotame Sevastopolyje buvo paskelbtas oro pavojus. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė prorusiškas Sevastopolio meras Michailas Razvožajevas, pranešė UNIAN.

„Preliminariais duomenimis, priešlėktuvinės gynybos pajėgos numušė vieną raketą netoli Belbeko aerodromo“, – rašė jis „Telegram“.

Be to, Rusija blokavo autotransporto judėjimą Krymo tiltu, taip pat jūrų ir sausumos viešojo transporto darbą. Tuo tarpu vietinis Krymo žurnalistas rašo, kad prieš paskelbiant aliarmą mieste buvo girdimas sprogimas.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

