Rusijos karas prieš Ukrainą. Per ukrainiečių ataką Kryme nukentėjo ir Rusijos generolų, naktį į Ukrainos miestus leistos „Shahed“ raketos

577-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyrylo Budanovas paskelbė, kad per Ukrainos surengtą ataką penktadienį prieš Rusijos Juodosios jūros laivyno štabą Rusijos aneksuotame Kryme žuvo mažiausiai 9 žmonės, mažiausiai 16 buvo sužeista.

Karinės žvalgybos vadovo teigimu, tarp nukentėjusiųjų yra ir Rusijos generolų.

Netrukus po šios ukrainiečių atakos Rusijai raketomis apšaudžius Poltavos srityje esantį Kremenčuką žuvo 1 ir buvo sužeistas 31 žmogus. Vietos pareigūnų teigimu, oro smūgiu kliūdyta civilinė infrastruktūra.

Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neturėtų „niekada daugiau neįžeidinėti lenkų“, turėdamas omenyje jo pasisakymus Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, rugsėjo 22 d.pranešė Lenkijos spaudos agentūra.

„Noriu pasakyti Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kad daugiau niekada neįžeidinėtų lenkų“, – sakė M. Morawieckis per susitikimą su Lenkijos Świdniko miesto gyventojais.

Kalbėdamas JT būstinėje Niujorke V. Zelenskis pavadino „nerimą keliančiu“ Ukrainos partnerių elgesiu dėl grūdų importo draudimų. Prezidentas sakė, kad šios šalys savo veiksmais netyčia padeda Rusijai, skelbia „The Kyiv Independent“.

Ukrainian forces continued offensive operations in western #Zaporizhia Oblast on September 22 and reportedly advanced north of Novoprokopivka. Russian forces continued to counterattack in the area but did not make new territorial gains.