Rusijos karas prieš Ukrainą. Zelenskiui lankantis JAV, Vašingtonas skelbia apie naują 325 mln. dolerių pagalbos paketą

576-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Jungtinėse Valstijose lankantis Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, Vašingtonas skelbia apie naują 325 milijonų dolerių (apie 305 mln. eurų) siekiantį karinės pagalbos paketą Ukrainai. Jis apims oro gynybos sistemas, amuniciją, kitą įrangą.

Visgi, šįsyk V. Zelenskio vizitas daug sunkesnis, nei jam čia lankantis prieš devynis mėnesius. V. Zelenskiui siekiant užsitikrinti tolesnę Amerikos paramą, dalis politikų skirti pinigų Ukrainai nebenori.

Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas kartoja, kad Amerika toliau rems Ukrainą ir siekia papildomai Kyjivui skirti 24 milijardų dolerių vertės karinės ir humanitarinės pagalbos. Tačiau tam, kad pagalba pasiektų Ukrainą, ją pirmiausia turi patvirtini Kongresas. O Amerikos politikų nuomonė šiuo klausimu vis labiau išsiskiria - dalis respublikonų nenori, kad į bet kokį Kongreso priimtą biudžeto projektą būtų įtraukta dar daugiau pagalbos Kyjivui, esą pinigus būtų geriau išleisti vidaus reikalams.

Nuo plataus masto invazijos pradžios Jungtinės Valstijos jau yra perdavusios Ukrainai paramos už daugiau nei 113 milijardų dolerių (apie 106 mlrd. eurų).

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

