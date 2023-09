Tėvų spaudimo neatlaikantys Pietų Korėjos mokytojai: skundus gauname ir už tai, jog ryte vaikų nežadiname telefonu

Mokytojos savižudybė Pietų Korėjoje į viešumą iškėlė ilgus metus už mokyklos durų laikytą pedagogų pyktį. Mokytojai sako, kad yra pervargę nuo darbo krūvio ir įsibaiminę, jog mokinių tėvų bus apkaltinti smurtu prieš jų vaikus. Pedagogų teigimu, institucijos, kurios turėtų juos ginti, yra visiškai neveiksnios. Tuo metu šalies Švietimo ministerija žada ieškoti būdų mokytojams padėti.

Dirbti toliau skatina tik pareigos jausmas

Mokytojai Pietų Korėjoje – neviltyje. Dauguma teigia, esą darbo krūviai milžiniški, nuolat sulaukiama tėvų skundų, o sistema, pasak pedagogų, nesuteikia pakankamai reikiamos pagalbos. Anot jų, valstybinės institucijos problemos nepaisė ne vienerius metus, tačiau toliau dirbti tokiomis sąlygomis jie nebegali.

„Apmaudu, bet iki šiol atkakliai laikėmės iš pareigos jausmo, nesulaukdami jokios pagalbos ir dėmesio mūsų saugumui bei pagrindinėms teisėms. Nebuvo nė vieno, jokios organizacijos, kuri mus saugotų, o net ir egzistavusios organizacijos nebuvo naudingos.

Kai daugiau negalėjau tverti, bandžiau šaukti, bet mano bendradarbiai buvo tokie bejėgiai, kad geriausia, ką galėjo padaryti – tiesiog užjausti, o vadovybė tik pyko ir jaudinosi, jog situacija nebūtų eskaluojama. Net ir teismų akivaizdoje Švietimo tarnyba nesiėmė veiksmų. Tokia mūsų realybė“, – su anonimiškumo sąlyga kalba mokytoja.

Problema, sako pedagogai, nėra nauja. Tuo metu Švietimo ministerija ginasi, kad tai – buvusių ministerijų atsakomybė. Esą šios per daug sureikšmino vaikų teises. Ministerija žada ieškoti būdų mokytojams padėti.

Dėl depresijos tenka imti nedarbingumo atostogas

Šviežią pykčio bangą sukėlė ir į viešumą mokyklų problemas kelti paskatino tragiškas įvykis – 23 metų pradinių klasių mokytojos savižudybė. Mokytoja dienoraštyje rašė, kad vieną dieną prieš žengiant į klasę ją apėmė baimė ir kad ji baigia išprotėti nuo darbo krūvio.

Mokytojams be ir taip intensyvaus grafiko po darbo valandų ar net naktimis tenka atsakinėti į tėvų skundus dėl įvairiausių priežasčių: pavyzdžiui, kad mokytojai neturėtų bausti jų vaikų nepadarius namų darbų arba kad jie juos per mažai giria. Pasak pedagogų, jie susiduria su per griežtais tėvų reikalavimais ir net tėvų priekabiavimu.

Gyvybę sau atėmusios mokytojos rasti dienoraščiai ir darbo žurnalai atskleidė, kad keletą pastarųjų mėnesių prieš mirtį ji sulaukė daugybės tėvų skundų ir skambučių dėl tarp mokinių kilusio kivirčo. Pasak pedagogų, šios mokytojos istorija atspindi daugelio kasdienybę. Ne vienam jų dėl išaugusio nerimo ar depresijos požymių, dėl mokyklose patirto streso teko išeiti į nedarbingumo atostogas.

„Nesutinku su posakiu, kad tai buvo kraštutinis pasirinkimas. Šios Seulo pradinės mokyklos mokytoja nepasirinko kraštutinės priemonės. Ji atsidūrė ekstremalioje situacijoje ir neturėjo išeities. Apmaudu, kad atsidūrė padėtyje, kurioje turėjo du pasirinkimus: kentėti tiek, kad norėtų mirti, arba baigti kankintis nusižudant“, – teigia savo vardo atskleisti nenorėjusi mokytoja Seule.

Per 6 metus Pietų Korėjoje nusižudė maždaug 100 valstybinių mokyklų mokytojų, kiek daugiau nei pusė jų mokė pradinėse mokyklose, rodo Vyriausybės duomenys.

Sulaukia nepagrįstų skundų dėl emocinės prievartos

2014 m. šalyje buvo priimtas Vaiko gerovės įstatymas, numatantis, kad mokytojas, apkaltintas smurtu prieš vaiką, yra automatiškai nušalinamas nuo pareigų.

Pedagogų teigimu, tėvai šiuo įstatymu naudojasi neadekvačiai. Viena mokytoja sulaukė skundo po to, kai atmetė tėvų prašymą kiekvieną rytą pažadinti jų vaiką skambinant telefonu, kita apkaltinta emocine prievarta dėl to, kad nuo mokinio, įpjovusio kitam moksleiviui žirklėmis, nuėmė renkamus pozityvių taškų lipdukus, dienraščiui BBC pasakojo mokytojai.

Švietimo ministerija pažadėjo inicijuoti naują reagavimo į skundus sistemą, pagal kurią tėvams bus uždrausta dėl skundų tiesiogiai susisiekti su mokytojais. Ministerijos atstovai taip pat žada pasisakyti už teisės aktų pakeitimus, kurie padėtų atskirti teisėtą mokytojų elgesį nuo prievartos prieš vaikus.

Ekspertų vertinimu, šią skundų kultūrą skatina itin konkurencinga Pietų Korėjos visuomenė, kurioje akademinė sėkmė labai vertinama. Studentai nuo pat mažens aršiai varžosi dėl geriausių pažymių, kad vėliau patektų į geriausius universitetus. Už mokyklos ribų tėvai savo vaikus siunčia mokytis į privačias mokyklas, kurios dirba nuo 5 val. ryto iki 10 val. vakaro.

Tradiciškai Pietų Korėjoje mokytojo profesija buvo labai gerbiama, tačiau dėl spartaus šalies ekonomikos augimo, ekspertų teigimu, daugelis tėvų dabar turi aukštąjį išsilavinimą ir į mokytoją žvelgia iš aukšto. Dauguma šeimų turi tik po vieną vaiką, tėvams jis tampa svarbiausias.

Į paskutinį mitingą susirinko 50 tūkst. žmonių

Per pastarąsias 6 savaites po mokytojos mirties pedagogai Seule rengė protestus, reikalaudami valstybinių institucijų geresnės jų teisių apsaugos. Į paskutinį, gausiausią, mitingą susirinko apie 50 tūkst. žmonių.

„Nedera slopinti mokytojų balsų. Aš palaikau pedagogų sprendimą pasiimti laisvą dieną, kad galėtų dalyvauti proteste. Tą pasakiau ir savo mokiniams“, – tvirtina protesto dalyvis.

Pedagogų teigimu, dabartinė kultūra mokyklose privalo keistis iš esmės, kitu atveju atsiras ir daugiau darbo krūvio bei tėvų spaudimo neatlaikiusių mokytojų.

Pietų Korėjoje savižudybių skaičius yra didžiausias tarp išsivysčiusių šalių, o savižudybės – pagrindinė 10–39 metų amžiaus grupės žmonių mirties priežastis, rodo šalies Vyriausybės duomenys.

